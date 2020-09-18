35-річна кіноактриса, яка зіграла одну з головних ролей у популярному фільмі 2000-х "Шкільний мюзикл", стане мамою! Радісною звісткою вона поділилась у мережі, де продемонструвала округлий живіт.

Свою першу дитину Ешлі Тісдейл очікує від 38-річного музиканта Крістофера Френча, з яким перебуває у шлюбі 7 років. Жінка опублікувала в інстаграмі миловидне фото, на якому в красивій білій сукні обіймає свій живіт. Спочатку її погляд спрямований на коханого, а потім – на малятко, яке росте в животі актриси.

До слова Кайя Гербер та Сінді Кроуфорд знялися в спільній фотосесії: миловидні фото



Ешлі Тісдейл і Крістофер Френч вперше стануть батьками / Instagram / @ashleytisdale



Ешлі Тісдейл і Крістофер Френч вперше стануть батьками / Instagram / @ashleytisdale

На інстаграм-сторінці майбутнього татуся також з'явилось чуттєве фото, на якому чоловік ніжно обіймає дружину за плечі позаду неї.

Пару знімків Ешлі вирішила не підписувати, оскільки все і так зрозуміло. Але за неї взялись це робити її фанати, серед яких знайшлись коментарів і зірок Голлівуду. Одна з таких – колега по фільму "Шкільний мюзикл" Ванесса Хадженс: "Просто неймовірно мило!" До привітань також долучилась інша актриса – Емма Робертс, яка теж нещодавно заявила про свою першу вагітність.

Що відомо про Ешлі Тісдейл?

Нагадаємо, що Ешлі і Крістофер почали зустрічатися в кінці 2012 року, а через вісім місяців після цього оголосили про свої заручини. Весілля актриса і музикант зіграли у вересні 2014 року.

Кіноактриса давно не знімається у кіно: останній фільм за її участю вийшов у 2013 році. Окрім кіно, Ешлі свого часу займалась музикою та продюсуванням, але також наразі відклала свої кар'єрні плани на другий план.



Ешлі Тісдейл (білявка) у фільмі "Шкільний мюзикл" / Фото IMDb