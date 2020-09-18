Дві американські моделі Кайя Гербер та Сінді Кроуфорд знялися в спільній фотосесії для бренду годинників. Зіркові мама з донькою позували обіймаючись. Сінді Кроуфорд поділилась знімками за лаштунків.

Фото з backstage спільної фотосесії супермодель Сінді Кроуфорд опублікувала на своїй інстаграм-сторінці. Разом з донькою Кайєю Гербер вона позувала для бренду годинників Omega.

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Фотозйомка проходила в гаражі будинку Кроуфорд. Його обладнали всім необхідним: білим тлом, освітленням та вентиляторами. Кайя та Сінді позували, мило обіймаючись та усміхаючись. Для фотосесії вони обрали чорні сорочки та шкіряні штани в тон.

Моделі залишили волосся розпущеним та з легкою хвилястою укладкою, тому воно розвівалось вентиляторами. Це додавало світлинам особливого шарму. Знімки точно вийдуть неймовірними, адже Кайя дуже схожа на свою маму.

Коли ваш гараж перетворюється на студію, віддалена робота набуває абсолютно нового значення! На зйомках з моєю улюбленою моделлю Кайєю Гербер для Omega,

– написала Сінді під фото.



Сінді Кроуфорд та Кайя Гербер у спільній зйомці / Instagram / @cindycrawford



Сінді Кроуфорд та Кайя Гербер у спільній зйомці / Instagram / @cindycrawford