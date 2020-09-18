Две американские модели Кайя Гербер и Синди Кроуфорд снялись в совместной фотосессии для бренда часов. Звездные мама с дочкой позировали в обнимку. Синди Кроуфорд поделилась снимками из-за кулис.

Фото с backstage совместной фотосессии супермодель Синди Кроуфорд опубликовала на своей инстаграм-странице. Вместе с дочкой Кайей Гербер она позировала для бренда часов Omega.

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Фотосъемка проходила в гараже дома Кроуфорд. Его оборудовали всем необходимым: белым фоном, освещением и вентиляторами. Кайя и Синди позировали, мило обнимаясь и улыбаясь. Для фотосессии они выбрали черные рубашки и кожаные штаны в тон.

Модели оставили волосы распущенными и с легкой волнистой укладкой, поэтому они развевались вентиляторами. Это придавало фотографиям особый шарм. Снимки точно выйдут невероятными, ведь Кайя очень похожа на свою маму.

Когда ваш гараж превращается в студию, удаленная работа приобретает совершенно новое значение! На съемках с моей любимой моделью Кайей Гербер для Omega,

– написала Синди под фото.



Синди Кроуфорд и Кайя Гербер в общей съемке / Instagram / @cindycrawford



Синди Кроуфорд и Кайя Гербер в общей съемке / Instagram / @cindycrawford