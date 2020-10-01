У Голлівуді відбувається справжній бейбі бум! Лише за останні 2 місяці десятки зірок заявили про те, що або стали батьками, або перебувають в солодкому очікуванні малюка. Сьогодні ми розповімо про других – тих, які набудуть статусу татусів і матусь вже зовсім скоро.

Найбільший сплеск вагітностей у 2020 році припав саме на вересень – близько 10 зірок заявили, що завагітнили і зовсім скоро стануть матерями. Деякі з них оголосили про очікування дітей раніше, тому вони вже готуються до пологів. Хто із зірок чекає на своїх малюків – читайте на LifeStyle 24.

Цікаво Голлівудські та українські знаменитості, які всиновили дітей

Ромі Стрейд

25-річна нідерландська модель після кількох років спроб завагітніти ще у травні оголосила, що вперше стане мамою! У жінки був синдром полікістозних яєчників, який міг стати причиною безпліддя, але після роботи над своїм тілом, харчуванням та загалом здоров'ям "ангел" Victoria's Secret змогла завагітніти від свого чоловіка Лауренса ван Леейвена, з яким одружилась у 2018 році. Наразі модель перебуває на 30 тижні вагітності.

Ілона Гвоздьова

Наприкінці травня про очікування другої дитини повідомила і зірка українських "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова. Після відпустки у Домініканській Республіці 32-річна жінка завагітніла, відтак зізналась, що свою другу дитину з чоловіком Іваном Хомячуком назве Домініком або Домінікою. У подружжя вже є донька Валерія, якій близько 5 років.

Емма Робертс

Голлівудська актриса довгий час приховувала свій особливий стан і після здогадок ЗМІ 30 серпня наважилась продемонструвати світу, що таки вагітна. Свою першу дитину 29-річна зірка кіно народить від партнера Гаррета Хедлунда – 36-річного актора.

Ешлі Тісдейл

35-річна кіноактриса, зірка фільму 2000-х "Шкільний мюзикл", вперше стане мамою вже наприкінці 2020-го або на початку 2021-го року. Свого первістка Ешлі чекає від чоловіка – 38-річного музиканта Крістофера Френча, з яким перебуває у шлюбі 7 років.

Принцеса Євгенія

Журналісти тривалий час писали у британських таблоїдах, що внучка королеви Єлизавети II вагітна, але в Букінгемському палаці все не давали жодних офіційних підтверджень. Лише після переконливих фото папараці, де принцеса Євгенія засвітила округлий живіт у сукні, через 4 дні подружжя та всі представники поділились радісною новиною – 30-річна жінка вперше вагітна! На появу дитини також очікує її коханий – бізнесмен Джек Бруксбенк, який одружився з коханою у 2018 році.

Джессіка Зор

35-річна американська актриса також нещодавно оголосила, що вагітна первістком. Зірка серіалу "Пліткарка" показала фото з округлим животиком в обіймах бойфренда Бреда Річардсона – 35-річного професійного хокеїста з Канади. Додамо, що Джессіка намагається тримати особисте життя поза об'єктивами папараці, тому про роман з чоловіком вперше стало відомо у березні минулого року. Для Бреда Річардсона дитина від Джессіки Зор не стане первістком. Він виховує доньку від шлюбу з ексдружиною Лорен Гант, яка будує кар'єру в американському кінематографі.

Емма Стоун

Хоча чутки про вагітність Емми Стоун сама зірка офіційно не підтвердила, але в мережі вже з'явились фото, як жінка гуляє в обтягуючому комбінезоні, який підтримує її округлий живіт. 31-річна зірка "Ла-Ла Ленду" у грудні минулого року заручилась із коміком Дейвом Маккарі, але своє весілля вони не могли зіграти через пандемію коронавірусу. Та, схоже, вони все ж таємно одружились під час карантину, адже, окрім фотографій вагітної Емми, журналісти змогли розгледіти на руках чоловіка та жінки обручки.

Менді Мур

Знаменита актриса та зірка драматичного серіалу "Це ми" Менді Мур у вересні теж оголосила, що вагітна первістком. Наразі 36-річна жінка перебуває на 5 місяці вагітності і у 2020 році вона вперше стане матір'ю хлопчика. Батьком сина стане чоловік Тейлор Голдсміт. Що цікаво, на противагу публічному оголошенню вагітності, пара не оголошувала про своє весілля. Менді Мур та фронтмен гурту Dawes таємно одружились у листопаді 2018 року у дворі елітного маєтку пари.

Мер'єм Узерлі

Головна акторка "Величного століття" чекає вже на другу дитину! У неї народиться донечка у 2021 році, а поки вона перебуває на п'ятому місяці вагітності. Хто стане батьком донечки – невідомо, і жінка намагається приховати його особу. Щодо першої дитини, то у неї є 6-річна донька Лара, яка народилась, ймовірно, від турецького бізнесмена Джана Атеша. Разом з нею актриса проживає у Берліні, Німеччина.

Роуз Леслі

Не менш радісною новиною тиждень тому поділилась і зірка серіалу "Гра престолів"! Від свого коханого та колеги по серіалу – Кіта Герінгтона (Джона Сноу по серіалу) зірка народить первістка. 33-річна зірка не тямить себе із щастя та чекає на появу дитини у Великій Британії. Відомо, що пара познайомилась на зйомках серіалу у 2012 році, а у 2018 році влаштувала весілля для найближчих друзів і родичів.

Ельза Госк

Ряди "ангелів" бренду Victoria's Secret також поповнились ще однією майбутньою матусею – шведська модель Ельза Госк також очікує на первістка! 31-річна зірка подіумів завагітніла від британського бізнесмена Тома Далі, з яким зустрічається вже багато років. Пара нещодавно придбала нерухомість у Нью-Йорку, де і буде виховувати свого первістка.

К'яра Ферраньї

Італійська фешн-блогерка через 2 роки після народження первістка Лео знову вагітна! Радісною звісткою 33-річна К'яра та її чоловік-репер Fedez поділились сьогодні, 1 жовтня. Щасливе подружжя, яке узаконило свої стосунки у 2018 році, заявило, що їхній перший син зовсім скоро стане старшим братом.