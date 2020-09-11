У актрисы сериала "Сплетница" Лейтон Мистер и актера Адама Броуди родился мальчик. Отец сообщил это первым и сказал, что это мальчик его мечты. Первой девочке Арло Дэй уже четыре года.

У 40-летнего актера Адама Броуди и 34-летней актрисы и звезды сериала "Сплетница" Лейтон Мистер родился второй ребенок. Об этом сообщило издание The Daily Mail.

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Радостную весть сообщил отец. В счастливой семье родился мальчик.

У меня родился второй ребенок. У меня мальчик, и он просто мечта. Он парень моей мечты,

– трогательно признался Адам.

В семье Лейтон и Адама также есть девочка Арло Дэй, которой уже четыре года. Издание отметило, что отец сиял от гордости, когда говорил о сыне. Однако, все еще неизвестно, когда он родился и как назвали малыша. Эту информацию родители пока не рассекретили. Хотя на прошлой неделе папарацци заметили беременную Лейтон на улице.



Лейтон Мистер на прогулке / The Daily Mail

О супружеской чете Адама и Лейтон

Отметим, что пара всегда держала в секрете личную информацию. Актеры Лейтон Мистер и Адам Броуди поженились в 2014 году. Уже через 2 года у супругов родилась дочь Арло. Только в конце марта стало известно, что звездная мама беременна во второй раз, поскольку ее на прогулке заметили папарацци.

"Мы больше сидим дома, – отметил Адам в интервью изданию GQ. – Мы не посещаем много мероприятий и таким способом стараемся не рекламировать себя. Я не сужу тех, кто монетизирует каждый аспект своей жизни, но мы приняли решение поступать по-другому". Адам отметил, что так пара нашла баланс, который успешно работает в их пользу. Поэтому они не активны и в соцсетях.