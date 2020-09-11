В акторки серіалу "Пліткарка" Лейтон Містер та актора Адама Броуді народився хлопчик. Батько повідомив це першим і сказав, що це хлопчик його мрії. Першій дівчині Арло Дей вже чотири роки.

У 40-річного актора Адама Броуді та 34-річної акторки й зірки серіалу "Пліткарка" Лейтон Містер народилась друга дитина. Про це повідомило видання The Daily Mail.

Читайте також Алек і Гіларія Болдвін розсекретили ім'я новонародженого малюка

Про радісну звістку повідомив батько. У щасливої сім'ї народився хлопчик.

У мене народилась друга дитина. У мене хлопчик, і він просто мрія. Він хлопець моєї мрії,

– зворушливо зізнався Адам.

У сім'ї Лейтон та Адама також є дівчинка Арло Дей, якій вже чотири роки. Видання зазначило, що батько сяяв з гордощів, коли говорив про сина. Однак, все ще невідомо, коли він народився та як назвали малюка. Цю інформацію батьки поки не розсекретили. Хоча минулого тижня папараці помітили вагітну Лейтон на вулиці.



Лейтон Містер на прогулянці / The Daily Mail

Про подружжя Адама та Лейтон

Зазначимо, що пара завжди тримала в секреті приватну інформацію. Актори Лейтон Містер і Адам Броуді одружились у 2014 році. Вже за 2 роки у подружжя народилась донька Арло. Тільки наприкінці березня стало відомо, що зіркова матуся вагітна вдруге, оскільки її на прогулянці помітили папараці.

"Ми більше сидимо вдома, – відмітив Адам в інтерв'ю виданню GQ. – Ми не відвідуємо багато заходів і таким способом намагаємося не рекламувати себе. Я не суджу тих, хто монетизує кожен аспект свого життя, але ми прийняли рішення чинити по-іншому". Адам наголосив, що так пара знайшла баланс, що успішно працює в їхню користь. Тому вони не активні і в соцмережах.