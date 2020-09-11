Голлівудське подружжя Алека та Гіларії Болдвін 8 вересня стали батьками п'ятої спільної дитини в сім'ї. Зіркові татусь та мама неймовірно щасливі, що після двох викиднів їм все ж вдалось народити ще одну дитину. Наразі батьки вирішили розсекретити ім'я малюка, яке має сильне значення.

62-річний актор і його 36-річна дружина вже декілька днів тішаться новонародженим малям та знайомлять його зі світом. У своєму інстаграмі Гіларія вирішила поділитись деталями про свого сина, які вразили усіх прихильників. Хлопчика назвали Едуардо Пау Лукас Болдвін, що означає "багатий хранитель світу і життя".

До теми Гіларія Болдвін після двох викиднів вп'яте стала мамою: фото та стать малюка

Ми хотіли б познайомити вас з Едуардо Пау Лукасом Болдвіном. Народився 8 вересня 2020 року о 19:46. Він важив 7 фунтів 8 унцій. Його ім'я означає "багатий хранитель світу і світла". Ми любимо тебе, малюче, Еду,

– ніжно написала щаслива матуся.

Варто додати, що звістка про народження п'ятої дитини з'явилась від самих знаменитостей 9 вересня – на наступний день після пологів. Пара дуже очікувала на цю дитину, адже навесні 2019 року у них стався перший викидень, а восени – другий. У квітні 2020 року подружжя знову заявило про вагітність Гіларії і цього разу все пройшло без ускладнень. Окрім Едуардо, у них є ще четверо дітей – одна донька та троє синів. У Алека Болдвіна також є доросла донька Айрленд від першого шлюбу з Кім Бейсінгер.