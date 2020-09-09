Зіркове подружжя Алека та Гіларії Болдвінів після двох пережитих викиднів знову стали батьками. У пари народився син, який став п'ятою дитиною в сім'ї.

Гіларія Болдвін поділилася з шанувальниками радісною новиною. На особистій сторінці в інстаграмі вона опублікувала сімейне фото, де зображена разом із чоловіком та новонародженим сином.

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Малюк народився 8 вересня. Батьки з трепетом очікували на його появу, адже до того вони пережили два викидні. Наразі новоспечена матуся не поділилася іменем сина, проте встигла показати його першу світлину.

На фото Гіларія ніжно тримає сина на руках. Він закутаний у ковдру, а на голову одягнута шапочка. Поруч із Болдвін бачимо її коханого, 62-річного голлівудського актора Алека Болдвіна.

Минулої ночі у нас народилася дитина. Син ідеальний, а ми дуже щасливі,

– написала в дописі зіркова матуся.

Що відомо про викидні у Гіларії Болдвін?

Навесні 2019 року Алек Болдвін та його дружина Гіларія оголосили, що втратили дитину. Зіркове подружжя до останнього боролося за життя свого малюка, проте в нього було мало шансів, щоб вижити. Та вже менш, ніж через пів року пара заявила, що знову очікує на поповнення в сім'ї. У жовтні 2019 року подружжя зізнавалося, що зовсім скоро на світ з'явиться їхня донечка. Та серце крихітки зупинилося під час вагітності Гіларії.

У квітні 2020 року закохані Болдвін розповіла про чергову вагітність. Цього разу все минуло без ускладнень і вона народила здорового малюка.