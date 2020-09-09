Звездные супруги Алек и Хилари Болдуин после двух пережитых выкидышей снова стали родителями. У пары родился сын, ставший пятым ребенком в семье.

Гилария Болдуин поделилась с поклонниками радостной новостью. На личной странице в Инстаграме она опубликовала семейное фото, где запечатлена вместе с мужем и новорожденным сыном.

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Малыш родился 8 сентября. Родители с трепетом ожидали его появления, ведь до того они пережили два выкидыша. Сейчас новоиспеченная мамочка не поделилась именем сына, однако успела показать его первую фотографию.

На фото Хилари нежно держит сына на руках. Он закутан в одеяло, а на голову надета шапочка. Рядом с Хилари видим ее возлюбленного, 62-летнего голливудского актера Алека Болдвина.

Прошлой ночью у нас родился ребенок. Сын идеальный, а мы очень счастливы,

– написала в публикации звездная мамочка.

Что известно о выкидышах у Хилари Болдуин?

Весной 2019 года Алек Болдуин и его жена Хилари объявили, что потеряли ребенка. Звездная чета до последнего боролась за жизнь своего малыша, однако у него было мало шансов, чтобы выжить. И уже менее, чем через пол года пара заявила, что снова ожидает пополнения в семье. В октябре 2019 года супруги признавались, что совсем скоро на свет появится их дочь. Но сердце крохи остановилось во время беременности Хилари.

В апреле 2020 года влюбленные Болдуин рассказали об очередной беременности. На этот раз все прошло без осложнений и она родила здорового малыша.