Голливудские супруги Алек и Гилария Болдуин 8 сентября стали родителями пятого общего ребенка в семье. Звездные папа и мама невероятно счастливы, что после двух выкидышей им все же удалось родить еще одного ребенка. Сейчас родители решили рассекретить имя малыша, которое имеет сильное значение.

62-летний актер и его 36-летняя жена уже несколько дней радуются новорожденному малышу и знакомят его с миром. В своем инстаграме Гилария решила поделиться деталями о своем сыне, которые поразили всех поклонников. Мальчика назвали Эдуардо Пау Лукас Болдуин, что означает "богатый хранитель мира и жизни".

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Мы хотели бы познакомить вас с Эдуардо Пау Лукасом Болдуином. Родился 8 сентября 2020 года в 19:46. Он весил 7 фунтов 8 унций. Его имя означает "богатый хранитель мира и света". Мы любим тебя, малыш, Эду,

– нежно написала счастливая мама.

Стоит добавить, что весть о рождении пятого ребенка появилась от самых знаменитостей 9 сентября – на следующий день после родов. Пара очень ждала этого ребенка, ведь весной 2019 года у них произошел первый выкидыш, а осенью – второй. В апреле 2020 года супруги снова заявили о беременности Гиларии и на этот раз все прошло без осложнений. Кроме Эдуардо, у них есть еще четверо детей – одна дочь и трое сыновей. В Алека Болдуина также есть взрослая дочь Айрленд от первого брака с Ким Бейсингер.