Одна из самых популярных моделей мира Джиджи Хадид впервые стала мамой. Отцом ребенка является британский певец и бывший участник группы One Direction Зейн Малик. У 25-летней манекенщицы и 27-летнего исполнителя родилась дочь.

Сообщением о рождении дочери Джиджи Хадид поделилась в своем инстаграме.

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"Наша девочка родилась на этих выходных и уже изменила наш мир. Мы влюблены в нее", – написала манекенщица.

Молодой отец Зейн Малик также опубликовал сообщение в своем Инстаграме. На черно-белом фото он держит крохотную ручку дочери.

"Наша девочка с нами. Здоровая и красивая. Попробовать объяснить, что я сейчас чувствую – просто невозможно. Любовь, которую я испытываю к этому крошечному человеку, вне моего пониманием. Благодарен томк, что знаком с ней, горжусь тем, что я называю ее моей, и благодарен за жизнь, которая у нас будет", – написал певец.

Что известно о беременности Джиджи Хадид

Впервые информация в СМИ о беременности Джиджи Хадид появилась в конце апреля. Тогда папарацци заметили округлый живот модели во время празднования ее дня рождения на ферме в Пенсильвании.

Впоследствии американская манекенщица подтвердила свою беременность. Джиджи отметила, что в день своего рождения, она плакала каждые пять минут в течение часа.

Очевидно, мы хотели, чтобы мы могли объявить это на собственных условиях, но мы очень взволнованы, рады и благодарны за все добрые пожелания и поддержку. Хорошо, что в это время можно побыть дома всем вместе и действительно чувствовать это изо дня в день,

– прокомментировала Джиджи Хадид.

Напомним, официально Джиджи Хадид и Зейн Малик не женаты. Их отношения начались в 2015 году. С тех пор влюбленных называли одной из самых красивых пар Голливуда, и уже в 2018 году пара решила разойтись после многочисленных ссор. В День влюбленных в этом году Джиджи рассекретила примирение с Зейном Маликом. Сейчас будущие родители держат свою личную жизнь подальше от прессы.

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Во время беременности Джиджи Хадид делилась с поклонниками невероятными фотографиями на последних месяцах беременности.