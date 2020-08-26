Одна из самых популярных моделей мира Джиджи Хадид вскоре впервые станет мамой. Манекенщица находится на последних месяцах беременности и по этому случаю решила поделиться с поклонниками результатом съемки.

Соответствующие волшебные кадры появились на личной странице звезды в инстаграме.

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На новых фото Джиджи Хадид предстала в двух образах – в обтянутом длинном платье, которое подчеркивало округлый живот и в коротком платье с воланами. Волосы модель уложила ровно, но добавила прядям волнистости, на лице сделала макияж, который выделял глаза.

Джиджи Хадид снялась в невероятной фотосессии / Instagram / @gigihadid

По словам инсайдеров, Джиджи Хадид и Зейн Малик ожидают появления дочери. Как свидетельствуют иностранные источники, супруги ждут появления первенца в начале сентября. Сейчас будущая мама живет в Нью-Йорке, в своих роскошных апартаментах в элитном районе Нохо.

Джиджи Хадид находится на последних месяцах беременности / Instagram / @gigihadid

Зейн и Джиджи в предвкушении, им нравится переживать это вместе. Они читают книги для родителей, весело проводят время, оформляют детскую комнату и выбирают вещи. Дела действительно идут хорошо, как пара они сблизились сильнее, чем когда-либо,

– рассказал инсайдер E! News.

Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут появления дочери / Instagram / @gigihadid

Известная манекенщица снялась в невероятной фотосессии / Instagram / @gigihadid

Что известно о беременности Джиджи Хадид

В конце апреля в сети появилась информация, что британский певец и бывший участник группы One Direction 27-летний Зейн Малик и мировая модель Джиджи Хадид ждут появление ребенка. Впоследствии манекенщица самостоятельно подтвердила догадки журналистов.

Известно, что отношения Джиджи и Зейна начались в 2015 году. С тех пор влюбленных называли одной из самых красивых пар Голливуда, однако в 2018-м году пара решила разойтись после многочисленных ссор. В День влюбленных в этом году Джиджи рассекретила примирение с Зейном Маликом. Сейчас будущие родители держат свою личную жизнь подальше от прессы.