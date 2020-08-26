Одна з найпопулярніших моделей світу Джіджі Хадід незабаром вперше стане мамою. Манекенниця перебуває на останніх місяцях вагітності, тож з цієї нагоди вирішила поділитися з шанувальниками результатом зйомки.

Відповідні чарівні кадри з’явилися на особистій сторінці зірки в інстаграмі.

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На нових фото Джіджі Хадід постала в двох образах – в обтислій довгій сукні, яка підкреслювала округлий живіт та в короткій сукні з воланами. Волосся модель вклала рівно, але додала пасмам хвилястості, на обличчі зробила макіяж, який виділяв очі.



Джіджі Хадід знялася в неймовірній фотосесії / Instagram / @gigihadid

За словами інсайдерів, Джіджі Хадід та Зейн Малік очікують на появу донечки. Як свідчать іноземні джерела, подружжя чекає на появу первістка на початку вересня. Зараз майбутня мама живе в Нью-Йорку, в своїх розкішних апартаментах в елітному районі Нохо.



Джіджі Хадід перебуває на останніх місяцях вагітності / Instagram / @gigihadid

Зейн і Джіджі в передчутті, їм подобається переживати це разом. Вони читають книги для батьків, весело проводять час, оформляють дитячу кімнату і вибираючи речі. Справи дійсно йдуть добре, як пара вони зблизилися сильніше, ніж будь-коли,

– розповів інсайдер E! News.



Джіджі Хадід та Зейн Малік чекають на появу донечки / Instagram / @gigihadid



Відома манекенниця знялася в неймовірній фотосесії / Instagram / @gigihadid

Що відомо про вагітність Джіджі Хадід

Наприкінці квітня в мережі з’явилася інформація, що британський співак та колишній учасник гурту One Direction 27-річний Зейн Малік та світова модель Джіджі Хадід чекають на появу дитини. Згодом манекенниця самостійно підтвердила здогадки журналістів.

Відомо, що стосунки Джіджі і Зейна розпочалися 2015 року. Відтоді закоханих називали однією з найкрасивіших пар Голлівуду, однак 2018-го року пара вирішила розійтися після численних сварок. У День закоханих цьогоріч Джіджі розсекретила примирення з Зейном Маліком. Зараз майбутні батьки тримають своє особисте життя подалі від преси.