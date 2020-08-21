Американська модель Джіджі Хадід перебуває на останніх місяцях вагітності і вже в вересні цього року вперше стане мамою. Поки зірка готується до появи малюка, вирішила показала шанувальникам серію цікавих фото, що демонструють її будні на самоізоляції.

Вагітність знаменитості збіглася в часі з пандемією коронавірусу та тривалого карантину. Задля збереження здоров'я та життя вона протягом довгого часу залишалася вдома та насолоджувалася кожною миттю особливого стану. Тепер на особистій інстаграм-сторінці Джіджі показала, як минув її карантин.

Читайте також Вагітна Джіджі Хадід помітно набрала у вазі і вперше показала округлений живіт: миле відео

Під час вагітності Хадід рідко ділиться з шанувальниками новими світлинами. Вона тримає цей перод у житті подалі від сторонніх очей, з нетерпінням очікує на появу первістка від бойфренда Зейна Маліка. Проте в останні дні літа Джіджі все-таки вирішила показали понад 56-мільйонній аудиторії підписників, як проводила час, перебуваючи на самоізоляції.

Самоізоляція вагітної Джіджі Хадід

Відомо, що на час карантину модель переїхала на ферму в Пенсільванії. Там вона перебувала на свіжому повітрі та зменшила ризик зараження COVID-19. На кадрах, якими знаменитість поділилася у своєму профілі, вона показала мальовничі пейзажі, а також величезну кількість їжі. Схоже, що під час вагітності зірка ні в чому собі не відмовляє і смакує різноманітними стравами. Вона не хвилюється за фігуру і насолоджується смаколиками. На знімках Джіджі показала полуницю, суші-роли, ароматну випічку та салат з овочами.

"З вдячністю до літа", – лаконічно написала в дописі Хадід.

Для перегляду фото гортайте праворуч