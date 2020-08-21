Американская модель Джиджи Хадид находится на последних месяцах беременности и уже в сентябре этого года впервые станет мамой. Пока звезда готовится к появлению малыша, решила показала поклонникам серию интересных фото, демонстрирующих ее будни на самоизоляции.

Беременность знаменитости совпала во времени с пандемией коронавируса и длительного карантина. Для сохранения здоровья и жизни она в течение долгого времени оставалась дома и наслаждалась каждым мгновением своего положения. Теперь на личной инстаграм-странице Джиджи показала, как прошел ее карантин.

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Во время беременности Хадид редко делится с поклонниками новыми фотографиями. Она держит этот перод в жизни подальше от посторонних глаз, с нетерпением ожидает появления первенца от бойфренда Зейна Малика. Однако в последние дни лета Джиджи все-таки решила показать более 56-миллионной аудитории подписчиков, как проводила время, находясь в самоизоляции.

Самоизоляция беременной Джиджи Хадид

Известно, что на время карантина модель переехала на ферму в Пенсильвании. Там она находилась на свежем воздухе и уменьшила риск заражения COVID-19. На кадрах, которыми знаменитость поделилась в своем профиле, она показала живописные пейзажи, а также огромное количество пищи. Похоже, что во время беременности звезда ни в чем себе не отказывает и лакомится разнообразными блюдами. Она не волнуется за фигуру и наслаждается вкусностями. На снимках Джиджи показала клубнику, суши-роллы, ароматную выпечку и салат с овощами.

"С благодарностью к лету", – лаконично написала в заметке Хадид.

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