Одна з найпопулярніших моделей світу Джіджі Хадід вперше стала мамою. Батьком дитини є британський співак та колишній учасник гурту One Direction Зейн Малік. У 25-річної манекенниці та 27-річного виконавця народилася донечка.

Дописом про народження донечки Джіджі Хадід поділилася у своєму інстаграмі.

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"Наша дівчинка народилася цих вихідних і вже змінила наш світ. Ми закохані в неї", – написала манекенниця.

Молодий батько Зейн Малік також опублікував допис у своєму інстаграмі. На чорно-білому фото він тримає крихітну ручку донечки. "Наша дівчинка з нами. Здорова і гарна. Спробувати пояснити, як я зараз почуваюся – просто неможливо. Любов, яку я відчуваю до цієї крихітної людини, поза моїм розумінням. Вдячний знати її, пишаюся тим, що називаю її моєю, і вдячний за життя, яке у нас буде", – написав співак. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Zayn Malik (@zayn) 23 Вер 2020 р. о 8:17 PDT Що відомо про вагітність Джіджі Хадід

Вперше інформація у ЗМІ про вагітність Джіджі Хадід з’явилася наприкінці квітня. Тоді папараці помітили округлий живіт моделі під час святкування її дня народження на фермі в Пенсильванії.

Згодом американська манекенниця підтвердила свою вагітність. Джіджі зазначила, що в день свого народження, вона плакала кожних п’ять хвилин впродовж години.

Очевидно, ми хотіли, щоб ми могли оголосити це на власних умовах, але ми дуже схвильовані, раді та вдячні за всі добрі побажання та підтримку. Добре, що в цей час можна побути вдома всім разом і справді відчувати це з дня у день,

– прокоментувала Джіджі Хадід.

Нагадаємо, офіційно Джіджі Хадід та Зейн Малік неодружені. Їхні стосунки розпочалися 2015 року. Відтоді закоханих називали однієї з найкрасивіших пар Голлівуду, та вже 2018-го року пара вирішила розійтися після численних сварок. У День закоханих цьогоріч Джіджі розсекретила примирення з Зейном Маліком. Нині майбутні батьки тримають своє особисте життя подалі від преси.

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Під час вагітності Джіджі Хадід ділилася з прихильниками надзвичайними фотографіями на останніх місяцях вагітності.