Актер Гафтор Бйорнссон, наиболее известный по роли Григория Клигана в "Игре престолов", второй раз стал отцом. Его жена Келси Хенсон родила сына.

Этой новостью супруги поделились с поклонниками в инстаграме. Хафтор Бьёрнссон рассказал, что роды жены начались в 6 утра 26 сентября. Уже в одиннадцать супруги стали родителями.

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По словам актера, его жена Келси Хенсон сначала хотела рожать дома. Отметим, что в США большую популярность среди голливудских звезд имеют роды в надувном бассейне. Однако уже через несколько часов Хафтор Бьёрнссон и его беременная возлюбленная изменили свое решение: женщина рожала под наблюдением медиков в родильном центре.

Сейчас новоиспеченные родители находятся дома. Хафтор Бьёрнссон не скрывает счастья, что стал отцом сына. Пока имени мальчика решили не разглашать. А вот первые фото малыша уже появились в сети.

Наш прекрасный мальчик появился на свет в 11:19 утра 26 сентября 2020 года. Его рождение было мощным событием, изменившим наши жизни, расширившим возможности. У нас все хорошо, и нас уже дома трое!

– написала Келси Хенсон.

Кроме сына, актер из "Игры престолов" воспитывает дочь Терезию от предыдущих отношений. Девочка узнала о рождении братика через телефонный звонок отца.

Что известно об отношениях Хафтора Бьёрнссона

Пара встретилась в 2017 году в Канаде. Хафтор Бьёрнссон приехал в страну для участия в силовых соревнованиях. В одном из баров он познакомился с красавицей Келси, которая работала официанткой. Уже через год романа влюбленные пошли к алтарю, а в апреле 2020 года звезда "Игры престолов" объявил, что станет отцом.

Первая возлюбленная Хафтора Бьёрнссона не имела отношения к шоу-бизнесу. Андреа Сиф Йонсдоттир была студенткой технического факультета, когда познакомилась с актером. Пара решила не идти к алтарю. Однако это не помешало Хафтору быть отличным папой: с дочкой Терезией он проводит много времени и охотно забирает ее к себе на уикенды.