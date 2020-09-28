Актор Гафтор Бйорнссон, найбільш відомий за роллю Григора Клігана у "Грі престолів", вдруге став батьком. Його дружина Келсі Генсон народила сина.

Цією новиною подружжя поділилось з прихильниками в інстаграмі. Гафтор Бйорнссон розповів, що пологи дружини розпочались о 6 ранку 26 вересня. Вже об 11-ій подружжя стало батьками.

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За словами актора, його дружина Келсі Генсон спершу хотіла народжувати вдома. Зазначимо, що у США великої популярності серед голлівудських зірок мають пологи у надувному басейні. Однак вже за кілька годин Гафтор Бйорнссон і його вагітна кохана змінили своє рішення: жінка народжувала під наглядом медиків у пологовому центрі.

Наразі новоспечені батьки перебувають вдома. Гафтор Бйорнссон не приховує щастя, що став батьком синочка. Поки імені хлопчика вирішили не розголошувати. А от перші фото малюка вже з'явились у мережі.

Наш прекрасний хлопчик народився на світ об 11:19 ранку 26 вересня 2020 року. Його народження було найпотужнішою подією, що змінила наші життя, розширила можливості. У нас все добре, і нас вже вдома троє! – написала Келсі Генсон.

Окрім сина, актор з "Гри престолів" виховує доньку Терезію від попередніх стосунків. Дівчинка дізналась про народження братика через телефонний дзвінок батька.

Що відомо про стосунки Гафтора Бйорнссона

Пара зустрілась у 2017 році в Канаді. Гафтор Бйорнссон приїхав до країни для участі в силових змаганнях. В одному з барів він познайомився з красунею Келсі, яка працювала офіціанткою. Вже за рік роману закохані пішли до вівтаря, а у квітні 2020 року зірка "Гри престолів" оголосив, що стане батьком.

Та і перша кохана Гафтора Бйорнссона не мала стосунку до шоу-бізнесу. Андреа Сіф Йонсдоттір була студенткою технічного факультету, коли познайомилась з актором. Пара вирішила не йти до вівтаря. Однак це не завадило Гафтору бути чудовим татком: з донькою Терезією він проводить багато часу та залюбки забирає її до себе на вікенди.