Звезда фильма "Джокер" Хоакин Феникс и его жена Руни Мара стали родителями впервые. Киноактрису заметили без большого животика, когда она садилась в машину.

Хоакин Феникс, оскароносный актер, сыгравший главную роль в фильме "Джокер", впервые стал отцом. Об этом сообщает издание Blikk, ссылаясь на фотографии, которые сделали папарацци. На них не видно, чтобы жена актера Руни Мара была беременной.

Интересно Звезды "Игры престолов" Кит Герингтон и его жена Роуз Лесли впервые станут родителями

На фотографиях Руни садится в автомобиль. Издание также показывает снимки, которые были сделаны еще во время беременности, на которых заметно немалый живот. А сейчас фигура актрисы совсем так не выглядит. Тем не менее, звездные супруги не комментировали новости о беременности, так же и сейчас о том, стали родителями, ничего официально не сообщает.

Что известно об отношениях Хоакина Феникса и Руни Мара?

Актеры познакомились в 2013 году во время съемок мелодрамы "Она", в которой Хоакин сыграл главную роль писателя Теодора, а Руни – его бывшую жену. Однако роман звезд закрутился на съемочной площадке фильма "Мария Магдалина". В 2018 году Хоакин Феникс и Руни Мара съехались в роскошном поместье на Голливудских холмах.

Звезда "Джокера" отмечал, что изначально был уверен в том, что не нравится своей коллеге-актрисе. Но впоследствии Хоакин Феникс осознал, что Руни Мара заинтересована им, однако слишком застенчива, чтобы выразить свои чувства. Летом 2019 года пара обручилась. Хотя звезды не делали никаких официальных заявлений, избранницу лауреата Оскара заметили с обручальным кольцом на пальце. О беременности Руни также сообщили СМИ в мае этого года.