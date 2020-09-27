Зірка фільму "Джокер" Хоакін Фенікс та його дружина Руні Мара стали батьками вперше. Кіноакторку помітили без вагітного животика, коли вона сідала до автівки.

Хоакін Фенікс, оскароносний актор, що зіграв головну роль у фільмі "Джокер", вперше став батьком. Про це повідомляє видання Blikk, посилаючись на фотографії, які зробили папараці. На них не видно, щоб дружина актора Руні Мара була вагітною.

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На світлинах Руні сідає в автомобіль. Видання також показує знімки, що були зроблені ще під час вагітності, на яких помітно чималий живіт. А зараз фігура акторки зовсім так не виглядає. Тим не менше, зіркове подружжя не коментувало новини про вагітність, так само й зараз про те, чи стали батьками, нічого офіційно не повідомляє.

Що відомо про стосунки Хоакіна Фенікса та Руні Мара?

Актори познайомилися 2013 року під час зйомок мелодрами "Вона", у якій Хоакін зіграв головну роль письменника Теодора, а Руні – його колишню дружину. Проте роман зірок закрутився на знімальному майданчику фільму "Марія Магдалина". 2018 року Хоакін Фенікс та Руні Мара з'їхалися у розкішному маєтку на Голлівудських пагорбах.

Зірка "Джокера" зазначав, що спочатку був впевнений у тому, що не подобається своїй колезі-акторці. Але згодом Хоакін Фенікс усвідомив, що Руні Мара зацікавлена ним, проте надто сором'язлива, аби висловити свої почуття. Влітку 2019 року пара заручилася. Хоч зірки не робили жодних офіційних заяв, проте обраницю лауреата Оскара помітили з обручкою на пальці. Про вагітність Руні також повідомили ЗМІ у травні цього року.