Во 2 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" 30-ка лучших поваров страны боролась за место в проекте в трех категориях: рыба, мясо и десерты. Повара-любители впервые испытали себя на кулинарном испытании, которое им подготовили судьи, и сильнейшие из них вошли в 20-ку 10 сезона "МастерШеф". Кто они и откуда – узнаем прямо сейчас!

Иван Козырь – 33 года, г. Днепр

Сильный и мужественный Иван давно занимается спортом, однако из-за травмы ему пришлось оставить пауэрлифтинг. Парень холост. На жизнь Иван зарабатывает тренерством, разрабатывает диеты и курсы питания. Также кулинар-любитель является владельцем цеха по производству вяленого мяса.

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Мира Борисова – 35 лет, г. Киев

Мира длительное время работала в ІТ, однако сейчас продает макаруны в интернете. У девушки два замечательных сына и счастливый брак. На кулинарный проект Мира пришла, чтобы наблюдать за людьми и учиться новому.

Юлия Венедиктова – 30 лет, г. Харьков

Молодая и энергичная девушка работает в сфере причесок, обладает салоном-школой "Юля Красота" где учит парикмахерскому мастерству. Юлия мечтает открыть свой ресторан, в котором кроме приготовления пищи будут еще и делать клиентам прически.

Дмитрий Балита – 24 года, г. Львов

Дмитрий обожает готовить, особенно иметь дело с тестом. Парень проводит свадьбы, занимается фотостудией и мечтает открыть свою собственную доставку еды.

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Александр Горчаков – 35 лет, г. Винница

Талантливый парень занимается доставочных еды по Виннице, создает свои собственные авторские соусы на основе перца чили. Александр мечтает открыть свое заведение, в котором было бы современное прочтение украинской кухни.

Екатерина Демьянова – 27 лет, г. Киев

Екатерина – капитан полиции, работает над делами квартирных краж уже более 10 лет. Ранее девушка занималась карате, любит рыбалку, охоту, собирает грибы и подводное плавание.

Марина Кобчук – 21 год, г. Ирпень

Марина чемпионка мира, Украины и вице-чемпионка страны по хоккею. Девушка всю жизнь в спорте, учится на бухгалтера и на педагога. Обожает готовить, но больше всего любит выпечку.

Алексей Савчук – 38 лет, г. Львов

По специальности Алексей электрик, но сейчас занимается изготовлением памятников, ремонтами и металлоломом. Кулинария – хобби Алексея, а эксперименты на кухне его любовь.

Олекса Антонова – 25 лет, г. Киев

Девушка пришла на "Мастер Шеф" чтобы испытать себя, научиться новому и выйти из зоны комфорта. Хотя по образованию Олекса архитектор, однако работает она в ІТ.

Марина Шмалько – 33 года, г. Киев

Девушка училась на кондитера и имеет еще дополнительное образование – стилист. Марина пришла на "Мастер Шеф" чтобы победить и поехать учиться в лучшую школу кулинарии в мире. Мечтает открыть свою кондитерскую и готова ради этого бросить работу стилиста.

Богдан Сиротенко – 27 лет, г. Одеса

Парень попал на проект "Мастер Шеф", на спор заполнив анкету. Фортуна улыбнулась Богдану и он пришел на шоу. Кулинар-любитель увлекается живописью, дизайном одежды, а работает Богдан дизайнером интерьера.

Яна Корж – 23 года, г. Черкаси

Девушка очень гостеприимная, любит принимать гостей дома и готовить для них. Хотя сейчас Яна в декрете, однако работает психологом в школе, делает фотозоны, работает логопедом дома и муз руководительницей в детсаде.

Мария Кривенко – 24 года, г. Киев

Девушка по образованию философ, недавно переехала в Киев из Одессы. Тартар – любимое блюдо Марии, именно по нему она оценивает заведение.

Эдуард Мишуга – 28 лет, г. Харьков

Парень влюбился в кулинарию с детства, постоянно готовил вместе с мамой. По образованию Эдуард программист и менеджер по продажам. Кумирами кулинара-любителя являются Лиза Глинская и Евгений Клопотенко.

Яна Балог – 23 года, г. Мукачево

Девушка учится на медика, параллельно осваивает кондитерские изделия. Примером для подражания Яна считает Елизавету Глинскую и не скрывает свой восторг от кондитера. Девушка мечтает готовить вкусную и полезную пищу, которая не будет вредить здоровью.

Алексей Жидких – 30 лет, г. Николаев

Талантливый учитель истории в Академии детского творчества с углубленным изучением ремесел. На своих уроках Алексей всегда приводит примеры с пищей, увлекается легендарными блюдами. Кулинар-любитель разведен и имеет сына.

Ира Раковчен – 23 года, г. Киев

Девушка пришла на "МастерШеф", чтобы усовершенствовать и приобрести новые знания и навыки. Ирина владелица двух кафе, замужем и воспитывает дочь.

Ирина Маленко – 34 года, г. Александрия.

Ирина родом из Донецкой области, росла на Западной Украине, а сейчас живет в Александрии. Хотя по специальности кулинар-любитель – педагог, Ирина решила печь пряники и десерты дома. Такому решению способствовало сокращение в образовательной сфере. Также Ирина обожает рыбалку и активный отдых.

Алина Матвийчук – 25 лет, г. Каменец-Подольский

Девушка работала инженером-технологом в Брюсселе по специальности химик. В прошлом Алина была владелицей кафе.

Роман Петрушенко – 36 лет, г. Кропивницкий

Роман на протяжении 15 лет работал на шахте, сейчас он на пенсии по инвалидности и за выслугу лет. Мечта Романа – изменить питание шахтеров в стране.