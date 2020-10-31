В 9 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" 14 поваров-любителей впервые будут сочетать в одном блюде несочетаемые продукты, определять крота в команде, а в конце выпуска мы узнаем, кто не выдержал кулинарных испытаний в шаге от мечты. Не пропустите – будет очень интересно!

В 9 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" 14 поваров-любителей будут готовить с кротом в команде, совмещать несовместимые продукты и бороться за место на проекте в одном из самых тяжелых сражений черных фартуков.

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Прежде чем узнать условия конкурса Эктор Хименес-Браво предложил кулинарам-любителям разделиться на пары. Екатерина Демьянова стала в пару с Ириной Маленко, Роман Петрушенко с Александром Горчаковым, Богдан Сиротенко с Юлей Венедиктовой, Яна Балог с Ирой Раковчен, Мирра Борисова и Марина Кобчук, Дмитрий Балита и Мария Кривенко, Марина Шмалько и Алина Матвийчук.

На поваров-любителей ждали две коробки-загадки под которыми были абсолютно одинаковые наборы продуктов: шоколад, сливки, свекла, перловая крупа, сардины, вино, томатная паста, чеснок, телячья вырезка, легкие, кочан капусты, пармезан и творог. Под второй коробкой были большие миски для пищевых отходов.

Только кулинар с гениальным чувством вкусов может сочетать между собой эти несовместимые продукты и создать новую изысканную ресторанную еду, – отметил судья 10 сезона "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво.

Миски заменят свалки для пищевых отходов и продуктов, которые повара не успеют использовать в своих блюдах или вообще решат их не использовать.

Общий вес всех продуктов в наборе – 1700 граммов, владельцы самой тяжелой миски получат черные фартуки и их блюдо судьи 10 сезона "Мастер Шеф" пробовать не будут. Если блюдо окажется не вкусным – тоже черный фартук. Есть лишние ингредиенты, чтобы уменьшить вес пищевых отходов, также нельзя.

На приготовление 14-ка поваров-любителей будет иметь всего час. Чтобы уменьшить вес отходов участники высушивали ингредиенты в духовке, измельчали ​​в блендере или просто смешивали максимальное количество продуктов в одном блюде.

Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" взвесили все миски с отходами и объявили пару, которая сразу наденет черные фартуки.

Екатерина Демьянова и Ирина Маленко – 327 г, Роман Петрушенко с Александром Горчаковым – 698 г, Богдан Сиротенко с Юлей Венедиктовой – 660 г, Яна Балог с Ирой Раковчен – 746 г, Мирра Борисова и Марина Кобчук – 771 г, Дмитрий Балита и Мария Кривенко – 651 г, Марина Шмалько и Алина Матвийчук – 578 г.

Наиболее не экономной парой стала Мирра Борисова и Марина Кобчук. Как и обещали судьи перед началом испытания, они не пробовали приготовленное девушками блюдо.

Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" вызвали пары к себе, пробовали блюда и выносили свои вердикты. Пары, которые применили стратегию сбросить все ингредиенты на тарелку – Екатерина и Ира, Александр и Роман презентовали абсолютно безвкусные блюда и одели черные фартуки.

Лучшими в первом испытания стали Ира Раковчен и Яна Балог.

Крот против команды

По лучшим результатам первого испытания 9 выпуска 10 сезона "Мастер Шеф" Ира Раковчен и Яна Балог возглавят две команды следующего конкурса. Девушки выбрали цвета фартуков для испытания и набрали участников в команды.

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Яна выбрала в команду синих: Марию Кривенко, Марину Шмалько, Ирину Маленко, Богдана Сиротенко, Марину Кобчук и Екатерину Демьянову.

Ира Раковчен выбрала в команду красных: Алину Матвийчук, Дмитрия Балиту, Сашу Горчакова, Мирру Борисову, Романа Петрушенко и Юлю Венедиктову.

Обеим командам нужно приготовить итальянский сет из трех блюд – аранчини с моцареллой, прошутто и соусом, канелони болоньезе и шоколадную пана коту с ягодами.

Чтобы определить кто будет кротом, участники по очереди заходили в ресторан 10 сезона "Мастер Шеф" и поднимали барашек под которым решалась судьба кулинара на конкурсе "Крот". Из команды синих кротом была Марина Шмалько, а у красных – капитан команды Ира Раковчен.

Если кроту не удастся испортить блюдо свое команды он наденет черный фартук в конце конкурса, а если крот победит – черный наденет вся команда кроме него.

Баталии, ссоры и недоверие – вот, как проходило это испытание на бдительность и доверие. Кулинары-любители пытались не пропустить ошибки коллег, выдать их и засадить крота в клетку.

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Марина Шмалько решила не портить блюда своей команде и надеть на себя черный фартук, но пока команда не знала о намерениях участницы, они пытались найти крота. А вот Ирина Раковчен с первых минут испытания пыталась испортить заготовки команды и сбивать с толку участников.

Команда красных сразу заподозрила в нечестности капитана, но в клетку посадили Юлю Венедиктову. Но потом они одумались и посадили в клетку капитана. А от синие не смогли определиться и найти крота, но Марина Шмалько даже не пыталась портить блюда команды, поэтому они не были в опасности.

По окончанию отведенного для конкурса времени обе команды 10 сезона "МастерШеф" подали судьям итальянские сеты в которых почти не было ошибок, ведь кроты-неудачники не справились со своей задачей.

Итак, черные фартуки во втором испытании 9 выпуска 10 сезона "МастерШеф" надели кроты – Марина Шмалько и Ира Раковчен.

Битва черных фартуков

С самого утра владельцев черных фартуков привезли в живописное село с рекой, лесом, где их ждало одно из заданий битвы черных фартуков.

Владимир Ярославский встретил восьмерку поваров-любителей в черном и рассказал, что им нужно сегодня приготовить и какие правила испытания. Да, в 9 выпуске 10 сезона "МастерШеф" поварам нужно приготовить один изысканный десерт на выбор, а вот продукты для блюда поварам нужно будет получить самим.

Продукты для десерта находятся в специальных коробках, а доставить их можно только в определенном транспорте, каждый участник выберет сам по карточкам.

У участников есть 45 минут на перевозку продуктов из точки А в точку В, но если время пройдет, а повар не успеет доставить коробки к своей поверхности – судьи их конфискуют.

Катя Демьянова вытянула карточку с тачкой, Марина Кобчук – бочку, Мирра Борисова – пленку, Ира Раковчен – осла, Ира Маленко – кровать, Марина Шмалько – рохлю, Роман Петрушенко – бак для мусора, Саша Горчаков – сетку. Именно этим транспортом повара будут перевозить продукты для своих десертов. Других ингредиентов для приготовления ресторанного десерта в них не будет.

Вердикты относительно блюд поваров-любителей 10 сезона "МастерШеф" были не совсем утешительными для некоторых участников кулинарного проекта.

Десерт Романа Петрушенко откровенно желал лучшего, Эктор Хименес-Браво назвал его слишком простым, неопрятным и с невкусным тестом. Похожая проблема была и в десерте Екатерины Демьяновой – бисквита и крема с маскарпоне и сыра Филадельфия для 10 сезона "МастерШеф" мало.

К сожалению, по решению судей 10 сезона "Мастер Шеф" кулинарный проект покинул Роман Петрушенко.

В 10 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" мы увидим продолжение борьбы поваров с испытаниями от судей проекта. Кулинарный ребус и интересные блюда на спринт-испытании. Через неделю будет жарко – не пропустите!

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