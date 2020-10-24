В 8 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" 15 поваров-любителей будут бороться за место на проекте в довольно сложных испытаниях от тройки судей кулинарного шоу. Конкурс на кулинарные знания, уроки ресторанного бизнеса и сверхсложная битва черных фартуков, которую последними едва выдержали повара-профессионалы. Будет горячо – не пропустите!

В 8 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" на 15 поваров-любителей ждут испытания на знание бизнеса в кулинарии. Как думаете сколько блюд реально приготовить за 20 минут? Сегодня мы узнаем на что ради победы готовы повара!

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Тройка судей 10 сезона "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская, Эктор Хименес-Браво и Владимир Ярославский выбрали трех капитанов для первого испытания. Ира Раковчен возглавила красную команду, Александр Горчаков – желтую, а Алина Матвийчук – синюю.

Главной задачей конкурса было приготовить как можно больше одинаковых блюд за 20 минут. Только капитаны знали, что нужно приготовить и должны были передать рецепт участникам.

Первым блюдом были яйца аля по-флорентийски со шпинатным соусом. У команд было все кроме самого важного ингредиента – яиц. Их команды могли приобрести у Владимира Ярославского за деньги, которые перед началом испытания судьи 10 сезона "Мастер Шеф" выделили для конкурса – бюджет 100 гривен.

Пара яиц стоит 5 гривен, а удачно приготовленное блюдо – 20 гривен. Но это еще не все правила испытания! За три этапа конкурса каждая из команд должна продать своего участника на биржу труда и получить за него 40 гривен. Проданный участник автоматически надевает черный фартук, но в случае удачной продажи судьям 10 сезона "Мастер Шеф" приготовленных блюд капитан может выкупить его обратно. Если в течение трех этапов конкурса команда не отправит своего участника на балкон, в случае проигрыша по завершении испытания трое из команды наденут черные фартуки.

Главная суть этого испытания – научить поваров-любителей жертвовать персоналом, чтобы сохранить ресторан в период кризиса.

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В команде красных были: Яна Балог, Мария Кривенко, Богдан Сиротенко и Марина Кобчук. В команде синих – Иван Козыр, Ира Маленко, Мирра Борисова и Роман Петрушенко, в желтой команде – Марина Шмалько, Дмитрий Балита, Екатерина Демьянова и Юля Венедиктова.

Кто по результатам 3 раундов разбогатеет больше всего – победит.

На первом этапе испытания только одна команда 10 сезона "Мастер Шеф" смогла правильно приготовить блюдо и продать его судьям – это была команда красных Ирины Раковчен.

На втором этапе три команды должны приготовить для судей 10 сезона "Мастер Шеф" бланшированные устрицу с малиновым гаспачо.

Команда красных решила продать участника на биржу труда и получила за него 40 гривен. Ира Раковчен уверена, что ее стратегия сработает и она выкупит Марину Кобчук обратно да еще и заработает денег.

И эта стратегия была удачной, команда подала судьям 10 сезона "Мастер Шеф" 5 удачных блюд, обогатила бюджет до 190 гривен и выкупила Марину обратно в команду.

Желтая команда подала судьям 10 сезона "Мастер Шеф" только одно удачное блюдо и осталась с бюджетом в 80 гривен, а синяя команда сумела приготовить два блюда и осталась с бюджетом в 70 гривен.

На третьем этапе трем командам нужно приготовить судьям выдержанный козий сыр во фритюре с клубничным соусом и пралине.

Красные снова продали на биржу труда своего участника – Богдана Сиротенко, синие – Романа Петрушенко, а желтые капитана команды – Александра Горчакова.

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Больше всего блюд подала судьям 10 сезона "Мастер Шеф" красная команда и заработала аж 230 гривен. Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" поздравили поваров-любителей с победой, сняли черный фартук с Богдана Сиротенко и отправили их на балкон под громкие аплодисменты.

А вот двум оставшимся внизу командам не все так радостно и празднично. Синие заработали за три этапа испытания 170 гривен, а желтые – 120 гривен. Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" оставили Александра Горчакова и Романа Петрушенко в черных фартуках и подняли всех на балкон.

Кулинарные загадки на кухне 10 сезона "Мастер Шеф"

Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" предложили участникам разделиться на пары, чтобы было максимально комфортно работать в этом испытании. Яна Балог стала в пару с Ирой Раковчен, Екатерина Демьянова с Ирой Маленко, Александр Горчаков с Романом Петрушенко, Марина Шмалько с Дмитрием Балитою, Юля Венедиктова с Богданом Сиротенко, Мирра Борисова с Мариной Кобчук, Алина Матвийчук с Марией Кривенко, а Иван Козыр остался без пары и сам будет бороться в этом конкурсе.

На поваров-любителей 10 сезона "Мастер Шеф" ждала большая доска сверху которой были написаны части мира и цифры 50, 100, 150, 200 сбоку. Это были баллы, которые каждая пара участников может заработать своими правильными ответами на выбранный вопрос и блюдом, которое они приготовят и подадут судьям.

Больше всего правильных ответов и правильно приготовленных блюд принесут паре участников 10 сезона "Мастер Шеф" победу в испытании. Вопросы были как сложные, так и легкие, сложность зависела от того сколько баллов хотят заработать повара.

К примеру, пара Иры Раковчен и Яны Балог выбрали "Европу" на 150 баллов, вопросом в этой категории было: "Какое блюдо в творении Гоголя Пацюк ел без рук?" Девушки долго думали, хоть ответ был очень легким – это вареники. Кстати, правильный ответ им подсказала пара Романа Петрушенко и Романа Горчакова.

Так вопрос за вопросом повара-любители выбирали категории и готовили блюда. Если судьям 10 сезона "Мастер Шеф" не понравится блюдо, но оно будет правильно по названию – участникам нужно будет приготовить его по правильной технологии. Также, если пара поваров не вспомнит название загаданного блюда, но приготовит его правильно – его тоже не засчитают.

Юля Венедиктова и Богдан Сиротенко приготовили буррито за 200 баллов, Ирина Маленко и Екатерина Демьянова – устрицы, Александр Горчаков и Роман Петрушенко – тирамису, а Иван Козыр – пиццу.

Больше всего баллов заработала пара Ирины Раковчен и Яны Балог – 350, а меньше всего Иван Козыр, Дмитрий Балита и Марина Шмалько – 150 баллов.

По правилам конкурса участники с наименьшим количеством баллов надевают черные фартуки. Кстати, Иван и Марина впервые попали на битву черных в 10 сезоне "Мастер Шеф".

Битва черных фартуков с коробками-загадками

Участников битвы черных фартуков ждала одна из самых сложных битв, ведь под коробками-загадками на каждого кулинара ждала фигурка, которую нужно применить в блюде.

У Романа Петрушенко был лесоруб, Саша Горчаков получил грузчика, Иван Козыр – медбрата, Дмитрий Балита – водителя экскаватора, а у Марины Шмалько – уборщик.

Удивить судей 10 сезона "Мастер Шеф" не просто, ведь каждому повару-любителю нужно применить своего персонажа в блюде так, чтобы он гармонировал.

Повара с балкона активно помогали участникам битвы черных фартуков с идеями для блюд, но не все прислушались к этим советам. Александр Горчаков готовил говяжий медальон, из которого сформирует бочку из которой будет вытекать масло (соус по замыслу повара). Дмитрий Балита решил акцентировать блюдо на съедобной земле для водителя экскаватора.

Марина Шмалько решила готовить тарталетку на которой сформирует клумбу, которую будет сажать уборщик. Иван Козыр взялся делать карету скорой помощи из бисквита, а Роман Петрушенко колоду из бисквита для своего лесоруба.

Судьи пристально следили за приготовлением блюд, оценили их внешний вид и идею и вынесли свои вердикты для поваров в черных фартуках. К сожалению, в 8 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" шоу покинул Иван Козыр.

В 9 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" мы увидим как повара будут сочетать несочетаемые между собой продукты и конкурс "Крит". Не пропустите!

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