В 6 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" участников ждет украинская версия кулинарной рулетки, блюдо против катаклизмов и кулинарный Шерлок. Не пропустите – будет интересно!

В 6 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" мы увидим настоящий кулинарный батл между кулинарами-любителями. Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" подготовили для участников украинскую версию кулинарной рулетки, колесо фортуны и кулинарного Шерлока.

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Прежде чем начать первое испытание в 6 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский рассказали поварам-любителям, что у Эктора Хименеса-Браво поднялась температура, поэтому этот конкурс пройдет без главного судьи проекта.

Кулинарное колесо фортуны

Участникам 10 сезона "Мастер Шеф" нужно самостоятельно разделиться на пары и выбрать компаньона на испытание. Ирина Раковчен стала в пару с Алексеем Жидких, Марина Шмалько вместе с Яной Балог, Ира Маленко с Екатериной Демьяновой, Александр Горчаков с Юлей Венедиктовой, Иван Козырь с Алиной Матвийчук, Богдан Сиротенко с Марией Кривенко, Марина Кобчук с Миррой Борисовой, Эдуард Мишуга с Романом Петрушенко, а Дмитрий Балита будет готовить без пары.

Каждый из участников 10 сезона "Мастер Шеф" мечтает открыть свой небольшой ресторан или кафе, поэтому в этом испытании у кулинаров будет возможность испытать свои навыки и применить свои знания, чтобы воплотить мечту в реальность.

За три минуты кулинары-любители должны представить свое меню судьям 10 сезона "Мастер Шеф" и для приготовления у них будет 2 часа.

А чтобы усложнить испытание для кулинаров, судьи 10 сезона "Мастер Шеф" озвучили еще одно правило конкурса: в течение испытания пары будут крутить барабан, который и определит их дополнительное задание в конкурсе.

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Заточка ножей, выездной фуршет, опоздание на работу, беременность, отключение электроэнергии и неожиданный заказ – все эти факторы придадут испытанию осложнения в работе поваров. А кому какое осложнения выпадет – будет решать барабан в кулинарном колесе фортуны.

Повара-любители 10 сезона "Мастер Шеф" добросовестно готовили в течение двух часов и представили свои блюда судьям проекта. Больше всего замечаний к блюдам услышали от судей 10 сезона "Мастер Шеф" несколько пар, среди которых были: Эдуард и Роман и Мария и Богдан. В блюдах этих кулинарных пар было слишком много ошибок – судьи одели поваров в черные фартуки.

Лучшей концепцией для собственного ресторана и наиболее удачными блюдами судьи 10 сезона "Мастер Шеф" отметили пару Юлии Венедиктовой и Александра Горчакова.

Кулинарный Шерлок Холмс

Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" подготовили для поваров-любителей увлекательный конкурс на знание и логику. Ведь умение работать головой, а не руками – черта хорошего кулинара.

За полтора часа поварам-любителям 10 сезона "Мастер Шеф" нужно угадать блюдо, которое судьи кулинарного проекта спрятали под коробками-загадками. Но прежде чем начать кулинарный Шерлок Холмс участникам шоу нужно разделиться на три команды и выбрать третьего капитана.

За лучшую работу в предыдущем конкурсе капитанами стали Юля Венедиктова и Александр Горчаков, а третьим капитаном Ольга Мартыновская выбрала Алексея Жидких.

Кстати, как оказалось, Ольга Мартыновская уже больше 10 лет знакома с Алексеем. Судья рассказала, что в 2009 году работала директором в детском лагере, а Алексей Жидких помогал с организацией походов. Интересно, что Алексей не рассказывал о знакомстве с шеф-поваром и судьей проекта, поскольку считает, что его собственная история намного интереснее.

Капитаны выбрали участников в свои команды и готовы к началу испытания. Итак, у каждой команды будет свое блюдо, которое нужно угадать и приготовить за полтора часа. Под каждой коробкой-загадкой участников ждали подсказки по которым повара должны отгадать классическое блюдо. Если команда не сможет отгадать блюдо или у нее будут сомнения, она может перейти к другому этапу подсказок, но в этом случае участникам 10 сезона "Мастер Шеф" нужно пожертвовать 30 минутами от общего времени.

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Команда Алексея Жидких должна приготовить яйцо по-шотландски, команда Александра Горчакова – каноли, а Юлии Венедиктовой – фиш-энд-чипс.

Все команды отгадали свои блюда, но идеально приготовили их не все. Лучшим блюдом судьи 10 сезона "Мастер Шеф" выбрали команду синих – Алексея Жидких, а вот команда красных – Юлии Венедиктовой потерпела поражение.

На голосовании повара-любители проголосовали за Юлию Венедиктову и Мирру Борисову, которая несмотря на указания капитана готовила блюдо по своему усмотрению.

Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" разрешили Алексею Жидких выбрать одного участника в черном фартуке и снять с него "черную метку", которую он получил в предыдущем конкурсе. Капитан выбрал Алину Матвийчук.

Битва черных фартуков

В битве черных фартуков поваров в черном ждет сверхтяжелая задача – приготовить блюдо, которое сможет устоять перед шквальным ветром и не разрушиться от него.

Юлия Венедиктова, Богдан Сиротенко, Мирра Борисова, Эдуард Мишуга и Роман Петрушенко должны приготовить блюдо ресторанного уровня, которое сможет противостоять мощному потоку ветра.

Блюдо, которое стойко выдержит это испытание принесет своему создателю белый фартук и дальнейшее участие в проекте.

Мирра Борисова решила приготовить тарталетки с фруктами, Роман Петрушенко – стейк, Юля Венедиктова – шоколадную пасту с фруктами, Эдуард Мишуга – пасту Карбонара, Богдан Сиротенко – Торнедо Россини.

Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" проверяли каждое блюдо на устойчивость, пробовали их и объявили свои вердикты для участников в черных фартуках. Итак, в 6 выпуска 10 сезона "Мастер Шеф" шоу покидает Эдуард Мишуга.

В 7 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" мы увидим кулинарный батл между кулинарами-любителями, который разожжет настоящую войну на проекте. Не пропустите!

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