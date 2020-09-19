В 4 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" мы увидим настоящую битву между кулинарами-любителями и греческими богами в роли судей кулинарного шоу, испытания мексиканской кухней и узнаем, кто покинул проект. Не пропустите!

В 4 выпуске "Мастер Шеф" 10 сезона кулинаров-аматоров ждут новые испытания на прочность, кулинарный талант и настоящее соперничество!

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Тройка судей 10 сезона "Мастер Шеф" встретила 19 участников и начала с оглашения правил первого испытания. Эктор Хименес-Браво сразу выложил на судейский стол синие и красные фартуки и предложил кулинарам-любителям самостоятельно выбрать капитанов для двух команд.

К большому удивлению Ольги Мартыновской, Владимира Ярославского и неизменного судьи кулинарного проекта "Мастер Шеф" – Эктора Хименеса-Браво, ни один из кулинаров не поднял руку и не вызвался на эту ответственную миссию.

Долго не думая, судьи 10 сезона "Мастер Шеф" снова спросили 19 кулинаров-любителей относительно капитанства, и храбрые участники таки нашлись. Капитаном Красной команды стала Яна Корж, а синюю команду возглавила Екатерина Демьянова.

Далее капитаны выбрали в свои команды остальных участников и внимательно слушали правила первого конкурса от судей 10 сезона "Мастер Шеф".

Итак, правила были таковы: обеим командам нужно самим составить изысканное ресторанное меню, которое будет состоять из закуски, супа, основного блюда и десерта.

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Неужели вы подумали, что в 10 сезоне "Мастер Шеф" все будет настолько просто и легко? Конечно, нет!

Как только конкурс начнется, у обеих команд будет всего 20 минут на спокойное приготовление, далее Эктор Хименес-Браво познакомит поваров-любителей с таинственными досками привилегий и ограничений.

Каждая команда, точнее ее капитан, будет по очереди выбирать одну из табличек на доске и вводить ее в игру. Это может быть табличка с надписью о потере времени на 10 минут от общего времени выделенного на приготовление, или бонус в плюс 10 минут.

Также на досках были такие карты, как: готовить без ножа, без сахара, без масла, без глютена, в наручниках, только в сотейнике. Среди бонусов были карточки с помощью от Эктора, Оли или Владимира.

Как только капитан одной из команд выберет первую карточку на свой выбор, привилегия или ограничение сразу будет действовать и для команды соперника.

Первой выбирать привилегию или ограничения получила капитан команды красных – Яна Корж. Девушка выбрала для обеих команд 5 минут без плит и духовок, ведь на этом этапе повара только выбирают продукты и составляют меню для конкурса, поэтому этот выбор никому не повредит.

Далее капитаны выбирали карточки наугад, но с осторожностью, чтобы не навредить процессам приготовления будущих блюд.

Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" пристально следили за всеми этапами приготовления блюд и на вердиктах пробовали каждое из них. У синих были сырые креветки, а у красных – слишком жирный луковый суп.

По решению судей, блюда красной команды были лучше, и им досталась победа. Хотя Эктор Хименес-Браво подчеркнул, чтобы судьи 10 сезона "Мастер Шеф" выбирали лучшего среди худших.

Команду синих ждало не простое голосование, в котором им нужно было избрать сразу двух участников на черные фартуки. Не повезло в голосовании капитану команды Екатерине Демьяновой и Богдану Сиротенко.

Кулинарная битва любителей против богов 10 сезона "Мастер Шеф"

Из сезона в сезон тройка судей кулинарного шоу удивляет поваров своими креативными образами и испытаниями, но такого на "Мастер Шеф" еще не было!

Перед 10 сезоном "Мастер Шеф" восстали настоящие греческие боги: Эктор Хименес-Браво в роли Зевса, Владимир Ярославский – Гермес, а Ольга Мартыновская была настоящей Афродитой!

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Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" играли в известную игру "Дженга", которая, правда, была очень большого размера. Суть конкурса была такой: участникам нужно разделиться на три команды, каждая из команд будет иметь на приготовление блюда из кулинарных отходов, которые находились под коробками-загадками, полтора часа.

Сюрпризом для участников 10 сезона "Мастер Шеф" стали судьи, которые продолжали играть свою игру. Как только их башня падала, капитанам команд нужно проводить аттестацию своих участников. А именно оценить работу каждого из них, нацепив на фартук баллы от 1 до 7, где единица – наименьшее число.

Яна Корж стала капитаном красной команды, как капитан победитель первого конкурса. Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" позволили выбрать девушке двух капитанов соперников, и ими стали: Алексей Жидких и Марина Кобчук.

Капитаны команд набрали участников и приступили к немедленному приготовлению своих победных блюд, ведь две лучшие команды по окончании испытания снимут все черные фартуки, которые они получили на протяжении всего конкурса, а команда, которая проиграет, в полном составе наденет черные фартуки.

Алексей Жидких делал ставку на мясе в блюде своей команды и не прогадал, ведь Иван Козырь в совершенстве его приготовил. Марина Кобчук подала судьям блюдо с кнелями и риет, который очень пришелся по вкусу Владимиру Ярославскому.

Блюда команды Яны Корж были передержаны, а куриные карамелизированные головы не зачищены и сыры. Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" не пробовали блюдо красной команды.

По решению судей 10 сезона "Мастер Шеф", победу одержали желтые и синие команды, а команда красных надела сразу 5 черных фартуков.

Битва черных фартуков

Яна Корж, Алекса, Дмитрий Балита, Юля Венедиктова и Екатерина Демьянова сегодня будут бороться за место на кулинарном проекте 10 сезона "Мастер Шеф".

Для поваров-любителей судьи 10 сезона "Мастер Шеф" подготовили особое задание на битву черных фартуков. Каждому повару нужно наугад выбрать карточку с названием своего особого продукта, который должен стать звездой их блюда. Кстати, все блюда на битве черных должны быть в мексиканском стиле.

Алекса вытянула карточку с говяжьей вырезкой, Яна Корж – свиные ребрышки, Катя Демьянова – цыпленок, Юля Венедиктова – сибас, а Дмитрий Балита – свиную шею.

Чтобы участники прониклись духом этой страны, судьи 10 сезона "Мастер Шеф" подготовили для них мексиканские сомбреро и стеклянные миски на них. Именно эти шляпы помогут одолеть им неуклюжесть, которая так мешает повару во время работы.

Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" до краев наполнят эти миски водой, и любители будут пытаться готовить свои блюда так, чтобы разлить как можно меньше воды.

Раз в несколько минут Эктор Хименес-Браво будет выходить к участникам и измерять уровень воды в мисках. Тот кто теряет воду – теряет время!

У кого на каждом этапе измерения воды будет наименьшее ее количество – отправляется в карантинную зону на 10 минут и прекращает процесс приготовления своего блюда.

Участники долго пытались овладеть собой, медленнее передвигаться на кухне "Мастер Шеф", однако не всем это удавалось без потери воды в мисках.

По вердиктам судей 10 сезона "Мастер Шеф", не справилась с заданием на битве черных фартуков – Яна Корж. Она покинула 10 сезон "Мастер Шеф" в 4 выпуске кулинарного шоу.

В 5 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" впервые на шоу мы увидим звездных капитанов Монатика и Настю Каменских. Такого на этой кухне еще не было!

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