В 3 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" мы увидим, как лучшая 20-ка кулинарного шоу впервые будет бороться за победу в конкурсах, голосовать за коллег, и узнаем, кто из них первым покинет шоу. Не пропустите – будет горячо!

В 3 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" 20-ка кулинаров-любителей впервые вышла на кухню проекта в полном составе. Сегодня счастливчикам придется превзойти самих себя, чтобы продолжить борьбу за главный приз кулинарного проекта.

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Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" подготовили для кулинаров-любителей настоящее испытание на прочность и умение работать в стрессовых ситуациях.

Однако, чтобы начать испытание, 20-ке 10 сезона "Мастер Шеф" нужно разделиться на четыре команды: желтую, красную, синюю и зеленую. Капитанов судьи 10 сезона "Мастер Шеф" не будут выбирать самостоятельно, кулинары-любители сами должны предложить свою кандидатуру.

Желающих стать первыми капитанами в 10 сезоне "Мастер Шеф" было довольно много, но повезло только четырем из них. Ира Раковчен возглавила команду красных, капитаном зеленой команды стала Алина Матвийчук, за управление желтой командой взялся Дмитрий Балита, а капитаном синих стала Мирра Борисова.

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За один час четырем командам нужно приготовить особое блюдо, которое собственноручно придумал и приготовил неизменный судья шоу "Мастер Шеф" – Эктор Хименес-Браво. Речь идет о жареном лососе с сельдерейным пюре, мидиями и зеленым горошком.

Капитаны 10 сезона "Мастер Шеф" набрали в свои команды поваров-любителей и начали готовить эксклюзивное блюдо от Эктора Хименеса-Браво.

На первом этапе конкурса "Эстафета" команда зеленых столкнулась с первым препятствием в испытании – Алексей Савчук не смог правильно отделить от большого куска лосося небольшой, но аккуратный кусок для блюда.

Однако, не он один допустил ошибку. Алексей Жидких из команды синих в течение нескольких минут не мог открыть бутылку с вином для блюда. В результате повар-любитель поломал штопор.

Время, отведенное на приготовление блюда от судьи 10 сезона "Мастер Шеф", подошло к концу – впереди вердикты.

Ольга Мартыновская, Хименес-Браво и Владимир Ярославский попробовали каждое блюдо и в командах зеленых и синих в блюдах оказалось слишком много ошибок. Зеленые не сумели правильно сформировать кусок рыбы, корочка была совсем не аппетитной, а горошек перевареным.

Команда синих имела шанс на победу в этом конкурсе, ведь Роман Петрушенко вырезал идеальный кусок лосося, но команда пересушила рыбу.

По итогам первого конкурса в 10 сезоне "Мастер Шеф" лучшей стала команда желтых, капитаном которой был Дмитрий Балита, красные тоже могут гордиться своим результатом в испытании.

Судьи попросили капитанов команд, получивших поражение в испытании, выбрать по одному участнику, который оденет черный фартук и будет бороться в первой битве лузеров 10 сезона "Мастер Шеф".

Алексей Савчук и Алексей Жидких по решению капитанов обеих команд одели черные фартуки.

Эксклюзивный конкурс на кухне "Мастер Шеф"

Во втором испытании 10 сезона "Мастер Шеф" на 20-ку поваров-любителей ждал совершенно новый конкурс на знание классических блюд.

Капитаном первой команды стал Дмитрий Балита, ведь в предыдущем конкурсе именно его команда стала лучшей. Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" подарили повару еще один подарок за победу – возможность выбрать капитанов двух других команд.

Капитаном красной команды Дмитрий выбрал Екатерину Демьянову, а капитаном синих стал Александр Горчаков. Далее капитаны перешли к формированию своих команд.

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За полтора часа поварам-любителям нужно приготовить шесть сложных классических блюд, правильно приготовить которые должен уметь каждый повар. А именно: Ризотто Пармеджано, Пастуший пирог, Киш Лорен, Тарт Татен, Лазанья и Кокован.

Однако, это еще не все сюрпризы от судей 10 сезона "Мастер Шеф" на сегодня! Во время приготовления Эктор Хименес-Браво будет подавать участникам звуковой сигнал, после которого выбранные участники для кулинарного батла будут бросать вызов соперникам за отдельным столом.

В кулинарном челендже будут готовить исключительно те блюда, которые можно приготовить за 5 минут. Например – соус бешамель.

Победитель кулинарного батла возвращается в свою команду и продолжает готовить блюда, а проигравшие поднимутся в карантинную зону на балкон – на 15 минут.

Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" будут пристально следить за всеми приготовлениями поваров-любителей и за честностью кулинарных батлов.

Время пошло и повара-любители окунулись в приготовления блюд с головой, старт кулинарных челленджей тоже не заставил себя ждать.

По жребию между тремя капитанами первым загадывал задачу для батла Александр Горчаков из команды синих – приготовить французскую меренгу за 5 минут. Вызов приняли Богдан с синей команды, Иван от красной и Марина с синей команды.

Каково же удивление постигло главного судью 10 сезона "Мастер Шеф", когда ни один из участников батла не смог сбить меренгу до нужной консистенции!

Хименес-Браво отправил в карантинную зону на балкон всех трех поваров-любителей, ведь все они не справились с поставленной перед ними задачей.

В течение часа повара бросали вызовы своим соперникам, проигрывали и выигрывали. Готовили лимонный курд, заварной крем и снова ни один из них не смог приготовить яйцо пашот.

Дополнительное осложнение от судей 10 сезона "Мастер Шеф" сильно подкачало качество блюд команд, но одна из них все-таки смогла приятно удивить гуру кулинарии.

Команда красных, капитаном которой была Екатерина Демьянова, сумела безупречно приготовить все шесть классических блюд и оригинально подать их судьям.

Чего нельзя сказать о команде зеленых. Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" приняли в команды только одно блюдо из шести – Пастуший пирог.

Команда синих хорошо приготовила только три блюда из шести: Ризотто, Тарт Татен и Лазанью.

Мы уверены, что вы уже догадались, кто одержал победу в этом конкурсе, а кто будет голосовать за того, кто понесет всю вину за поражение команды.

Капитаны команд готовы были сразу одеть черные фартуки, но правила есть правила.

Каждый из поваров-любителей проголосовал за своего кандидата и таким образом они определили двух обладателей черных фартуков – ими стали Алекса и Александр Горчаков.

А за победу в конкурсе команда Екатерины Демьяновой получила шанс снять со своего повара черный фартук. Крупно повезло Алексею Жидких – он переоделся в белый передник и не будет бороться за жизнь в проекте.

Первая битва черных фартуков в 10 сезоне "Мастер Шеф"

В первой битве 10 сезона "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво будет готовить вместе с поварами-любителями.

Какое именно блюдо будет готовить шеф-повар, участники узнают во время визита к нему на кухню. Все что нужно владельцам черных – это воспроизвести все процессы приготовления упомянутого Эктором блюда на своей рабочей поверхности.

Но это далеко не все "но" в этом испытании. Судьи подготовили для тройки поваров-любителей небольшое осложнение, которое находилось под тремя коробками-загадками.

Александр Горчаков, Алекса и Алексей Савчук выбрали каждый свою коробку-загадку и получили подарок от судей 10 сезона "Мастер Шеф": маску на рот, повязку на глаза и наушники с громкой музыкой. Именно в этих "подарках" от судей повара будут наблюдать за этапами приготовления блюда Эктором Хименесом-Браво.

Так смогут ли справиться с этой задачей от шеф-повара и главного судьи 10 сезона "Мастер Шеф" участники – узнаем прямо сейчас!

За один час повара-любители пытались воссоздать популярную испанскую закуску из картофеля и свинины, готовили для нее соус айоли и сальсу из томатов.

По решению судей 10 сезона "Мастер Шеф" к сожалению не справился с испытанием Алексей Савчук. Повар-любитель первым покинул кухню 10 сезона "Мастер Шеф".

Уже в следующую субботу, в 4 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" мы увидим как повара-любители будут готовить блюда с ограничениями в движении, времени и продуктах. А еще увидим настоящую битву против кулинарных богов 10 сезона "Мастер Шеф". Не пропустите!

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