У 3 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" ми побачимо, як найкраща 20-ка кулінарного шоу вперше боротиметься за перемогу у конкурсах, голосуватиме за колег та дізнаємося, хто з них першим покине шоу. Не пропустіть – буде гаряче!

У 3 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" 20-ка кулінарів-аматорів вперше вийшла на кухню проєкту у повному складі. Сьогодні щасливчикам доведеться перевершити самих себе, аби продовжити боротьбу за головний приз кулінарного проєкту.

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Судді 10 сезону "Мастер Шеф" підготували для кулінарів-аматорів справжнє випробування на міцність та вміння працювати у стресових ситуаціях.

Проте, щоб розпочати випробування 20-ці 10 сезону "Мастер Шеф" потрібно розділитись на чотири команди: жовту, червону, синю та зелену. Капітанів судді 10 сезону "Мастер Шеф" не обиратимуть власноруч, кулінари-аматори самі повинні запропонувати свою кандидатуру.

Охочих стати першими капітанами у 10 сезоні "Мастер Шеф" було доволі багато, але поталанило лише чотирьом з них. Іра Раковчен очолила команду червоних, капітаном зеленої команди стала Аліна Матвійчук, за управління жовтою команду взявся Дмитро Балита, а капітаном синіх стала Мірра Борисова.

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За одну годину чотирьом командам потрібно приготувати особливу страву, яку власноруч придумав та приготував незмінний суддя шоу "Мастер Шеф" – Ектор Хіменес-Браво. Мова йде про смажений лосось з селеровим пюре, мідіями та зеленим горошком.

Капітани 10 сезону "Мастер Шеф" набрали у свої команди кухарів-аматорів та розпочали готувати ексклюзивну страву від Ектора Хіменеса-Браво.

На першому етапі конкурсу "Естафета" команда зелених зіткнулась із першою перешкодою у випробуванні – Олексій Савчук не зміг правильно відділити від великого шматка лосося невеликий, проте акуратний шматок для страви.

Проте, не один він припустився помилки. Олексій Жидких з команди синіх впродовж кількох хвилин ніяк не міг відкоркувати пляшку з вином для страви. В результаті кухар-аматор поламав штопор.

Час відведений на приготування страви від судді 10 сезону "Мастер Шеф" підійшов до кінця – попереду вердикти.

Ольга Мартиновська, Ектор Хіменес-Браво та Володимир Ярославський скуштували кожну страву та у командах зелених та синіх у стравах виявилось занадто багато помилок. Зелені не зуміли правильно сформувати шматок риби, скоринка була геть не апетитною, а горошок перевареним.

Команда синіх мала шанс на перемогу у цьому конкурсі, адже Роман Петрушенко вирізав ідеальний шматок лосося, але команда пересушила рибу.

За підсумками першого конкурсу у 10 сезоні"Мастер Шеф" найкращою стала команда жовтих, капітаном якої був Дмитро Балита, червоні теж можуть пишатись своїм результатом у випробуванні.

Судді попросили капітанів команд, що отримали поразку у випробуванні обрати по одному учаснику, який одягне чорного фартуха та буде боротись у першій битві лузерів 10 сезону "Мастер Шеф".

Олексій Савчук та Олексій Жидких за рішенням капітанів обох команд одягнули чорні фартухи.

Ексклюзивний конкурс на кухні "Мастер Шеф"

У другому випробуванні 10 сезону "Мастер Шеф" на 20-ку кухарів-аматорів чекав абсолютно новий конкурс на знання класичних страв.

Капітаном першої команди став Дмитро Балита, адже у попередньому конкурсі саме його команда стала найкращою. Судді 10 сезону "Мастер Шеф" подарували кухарю ще один подарунок за перемогу – можливість обрати капітанів двох інших команд.

Капітаном червоної команди Дмитро обрав Катерину Дем'янову, а капітаном синіх став Олександр Горчаков. Далі капітани перейшли до формування своїх команд.

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За півтори години кухарям-аматорам потрібно приготувати шість складних класичних страв, правильне приготування яких має вміти кожен кухар. А саме: Різотто Пармеджано, Пастуший пиріг, Кіш Лорен, Тарт Татен, Лазанья та Кокован.

Проте, це ще не всі сюрпризи від суддів 10 сезону "Мастер Шеф" на сьогодні! Під час приготування Ектор Хіменес-Браво подаватиме учасникам звуковий сигнал, після якого обрані учасники для кулінарного батлу кидатимуть виклик суперникам за окремим столом.

У кулінарному челенджі готуватимуть виключно ті страви, котрі можна приготувати за 5 хвилин. Наприклад – соус Бешамель.

Переможець кулінарного батлу повертається до своєї команди та продовжує готувати страви, а переможені піднімуться в карантинну зону на балкон – на 15 хвилин.

Судді 10 сезону "Мастер Шеф" пильно стежитимуть за всіма приготуваннями кухарів-аматорів та за чесністю кулінарних батлів.

Час пішов та кухарі-аматори поринули у приготування страв з головою, старт кулінарних челенджів теж не забарився.

За жеребкуванням між трьома капітанами першим загадував завдання для батлу Олександр Горчаков з команди синіх – приготувати французьку меренгу за 5 хвилин. Виклик прийняли: Богдан з синьої команди, Іван від червоних та Марина з синьої команди.

Яке ж здивування спіткало головного суддю 10 сезону "Мастер Шеф", коли жоден з учасників батлу не зміг збити меренгу до потрібної консистенції!

Ектор Хіменес-Браво відправив в карантинну зону на балкон всіх трьох кухарів-аматорів, адже всі вони не справились із поставленим перед ними завданням.

Впродовж години кухарі кидали виклики своїм суперникам, програвали та вигравали. Готували лимонний курд, заварний крем та знову жоден з них не зміг приготувати яйце пашот.

Додаткове ускладнення від суддів 10 сезону "Мастер Шеф" добряче підкачало якість страв команд, але одна з них таки змогла приємно здивувати гуру кулінарії.

Команда червоних, капітаном якої була Катерина Дем'янова, зуміла бездоганно приготувати всі шість класичних страв та оригінально подати їх суддям.

Чого не можна сказати про команду зелених. Судді 10 сезону "Мастер Шеф" прийняли в команди тільки одну страви з шести – Пастуший пиріг.

Команда синіх добре приготувала тільки три страви з шести: Різотто, Тарт Татен та Лазанью.

Ми впевнені, що ви вже здогадалися, хто отримав перемогу в цьому конкурсі, а хто голосуватиме за того хто понесе всю вину за поразку команди.

Капітани команд готові були одразу одягнути чорні фартухи, але правила є правила.

Кожен з кухарів-аматорів проголосував за свого кандидата та таким чином вони визначили двох володарів чорних фартухів – ними стали Алекса та Олександр Горчаков.

А за перемогу у конкурсі команда Катерини Дем'янової отримала шанс зняти зі свого кухаря чорний фартух. Неабияк пощастило Олексію Жидких – він переодягнувся в білий фартушок та не буде боротись за життя у проєкті.

Перша битва чорних фартухів у 10 сезоні "Мастер Шеф"

У першій битві 10 сезону "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво буде готувати разом із кухарями-аматорами.

Яку саме страву готуватиме шеф-кухар, учасники дізнаються під час візиту до нього на кухню. Все що потрібно власникам чорних – це відтворити всі процеси приготування загаданої Ектором страви за своїми робочими поверхнями.

Та це далеко не всі "але" у цьому випробуванні. Судді підготували для трійки кухарів-аматорів невеличке ускладнення, яке знаходилось під трьома коробками-загадками.

Олександр Горчаков, Алекса та Олексій Савчук обрали кожен свою коробку-загадку та отримали подарунок від суддів 10 сезону "Мастер Шеф": маску на рот, пов'язку на очі та навушники з гучною музикою. Саме у цих "подарунках" від суддів кухарі будуть спостерігати за етапами приготування страви Ектором Хіменесом-Браво.

Отож, чи зможуть справитись із цим завданням від шеф-кухаря та головного судді 10 сезону "Мастер Шеф" учасники – дізнаємося прямо зараз!

За одну годину кухарі-аматори намагались відтворити популярну іспанську закуску з картоплі та свинини, готували для неї соус Айолі й сальсу з томатів.

За рішенням суддів 10 сезону "Мастер Шеф" на жаль не справився із випробуванням Олексій Савчук. Кухар-аматор першим покинув кухню 10 сезону "Мастер Шеф".

Вже наступної суботи, у 4 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" ми побачимо як кухарі-аматори будуть готувати страви з обмеженнями в русі, часі та продуктах. А ще побачимо справжню битву проти кулінарних богів 10 сезону "Мастер Шеф". Не пропустіть!

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