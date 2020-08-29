У 1 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" ми познайомимося із найталановитішими кулінарами-аматорами країни, вболіватимемо за них у їхніх перших випробуваннях на проєкті та дізнаємося хто ж отримає білий фартух на кулінарному шоу. Не пропустіть, буде гаряче!

Найулюбленіше кулінарне шоу країни розпочинається! У 1 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" кулінари-аматори змагатимуться за свій перший білий фартух, виборюватимуть місце у 20-ці кулінарного проєкту у карколомних та скажених конкурсах та випробуваннях на кулінарний хист та майстерність.

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У десятому ювілейному сезоні "Мастер Шеф" кухарі-аматори повинні приготувати свою коронну страву за 45 хвилин, а щоб отримати білого фартуха від суддів, потрібно почути щонайменше два "Так". Та на цьому ще не кінець! У 10 сезоні "Мастер Шеф" кухарям-аматорам доведеться боротися у новому етапі проєкту, щоб потрапити до омріяної 20-ки.

Після того, як учасник отримає свого першого білого фартуха, кулінару-аматору потрібно обрати одну з трьох категорій, запропонованих суддями шоу, – риба, м'ясо або десерт.

Цей 10 сезон "Мастер Шеф" зірве вам дах, ми впевнені у цьому!

Першою виборювати своє місце у 10 сезоні "Мастер Шеф" пощастило 21-річній спортсменці з м. Ірпінь – Марині Кобчук. Дівчина приготувала трійці суддів, Ектору Хіменесу-Браво, Ользі Мартиновській та Володимиру Ярославському, свій коронний десерт – медовик.

Судді 10 сезону "Мастер Шеф" відзначили хороший смак коржів, але порадили наступного разу ретельніше попрацювати над презентацією страви. Володимир Ярославський зауважив, що приготувати такий складний десерт за 45 хвилин – це круто. Марина Кобчук отримала від суддів 10 сезону "Мастер Шеф" три "Так" та омріяний білий фартух.

За новими правилами шоу, дівчина обрала категорію на наступний відбір до 20-ки проєкту – страви з м'яса.

Наступним пощастило здивувати суддів 10 сезону "Мастер Шеф" 22-річному уродженцю Нігерії – Даніелу Окафору. Хлопець зізнався суддям шоу, що його сім'я не підтримує його кулінарні здібності та мрію стати справжнім шеф-кухарем. Хлопець вчиться на медика, але не отримує від цього задоволення. На проєкт Даніел Окафор приготував смажену курятину з рисом у вершковому маслі. Судді 10 сезону "Мастер Шеф" одноголосно сказали кулінару-аматору три "Так" та вручили йому білий фартух. Даніел обрав категорію м'ясо.

Трійка суддів 10 сезону "Мастер Шеф" була вражена 24-річною Яною Корж з невеликого села біля Черкас. Дівчина розповіла свою історію суддям кулінарного шоу та зачарувала їх чудово приготованою стравою з риби дорадо та зеленого горошку.

Олексій Жидких – вчитель історії, розповів суддям 10 сезону "Мастер Шеф", як він навчає дітей, застосовуючи у своїх лекціях цікаві моменти з життя та харчування великих людей минулих часів. Олексій Жидких готує страви, які повязані з історією та проживає кожен процес. За свою бездоганну страву курку Моренго, яку обожнював Наполеон Бонапарт, – три "Так". Кулінар-аматор обрав категорію десерт.

Надзвичайно харизматична та вольова Катерина Дем'янова, котра служить капітаном поліції, зачарувала суддів 10 сезону "Мастер Шеф" медальйонами з телятини та білими грибами та приєдналась до власників білих фартухів 10 сезону шоу.

Не пощастило пройти відбірковий етап 10 сезону "Мастер Шеф" колишньому учаснику 1 сезону "Мастер Шеф" Максиму Васютовичу, портретистці з Жовкви Софії Куцькій та співаку й вокалісту Олександру Варцабі.

Запаси білих фартухів тануть просто на очах, але й охочих їх отримати не меншає.

До щасливих володарів білих фартухів 10 сезону "Мастер Шеф" приєдналися такі кулінари-аматори, як перукар Юлія Венедиктова, львів'янин Олексій Савчук, витончена Міра Борисова, ґаздиня Тамара Панчук, паверліфтер Іван Козирь, шахтар Роман Петрушенко та просто Алекса, котра працювала на більш ніж 20-и роботах у своєму житті.

Один з останніх білих фартухів виборола своєю надзвичайно смачною та красивою стравою Ірина Маленко. Дівчина з міста Олександрія, виховує двох синів та свою "велику дитину" – чоловіка. Ірина Маленко приготувала ніжний бісквіт з шоколадним ганашем та ожиновим конфі. В минулому дівчина педагог, проте зараз готує та розфарбовує пряники. Боротиметься за місце у 20-ці 10 сезону "Мастер Шеф" дівчина буде у категорії десерти.

Олександр "перчик" Горчаков займається виробництвом крафтових гострих соусів та хумусу, творець соусу "Палаюча дупа" з екстра гострих сортів перцю. Також серед найменувань є "Надери горлянку" та "Полунична розкішниця". Хлопець приготував для суддів 10 сезону "Мастер Шеф" свинину на кістці з картоплею, доповнив страву солодким вишневим соусом та гострим соусом власного виробництва. Ольга Мартиновська була вражена смаком страви, Володимир Ярославський засудив кулінара-аматора за гриби, а от Ектор Хіменес-Браво дав шанс молодому таланту та подарував омріяне "Так". Олександр буде боротися у категорії десерти.

Отже, трійка суддів 10 сезону "Мастер Шеф" роздала всі білі фартухи, кулінари-аматори обрали категорії для наступного випробування до омріяної 20-ки кулінарного шоу та настав час першої серйозної битви за місце на проєкті.

Вже у 2 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" ми побачимо запеклу боротьбу трьох категорій: риба, м'ясо та десерти. Випробування живою рибою, битва м'ясників тельбухами та десертникам буде теж не солодко, вони будуть власноруч готувати масло. Побачимось за тиждень – не пропустіть!

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