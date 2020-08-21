Вже наступної суботи, 29 серпня, стартує ювілейний 10 сезон кулінарного шоу "Мастер Шеф"! Тисячі кулінарів-аматорів змагатимуться за перемогу у надзвичайно важких конкурсах та випробовуватимуть свої знання й навички у світі кулінарії. Lifestyle 24 стежитиме за всіма подіями на кулінарному шоу "Мастер Шеф" та щосуботи повідомлятиме вас про найгарячіші події на проєкті. Не пропустіть!

Кулінарне шоу "Мастер Шеф" продовжується і вже 29 серпня о 19:00 найпалкіші фани проєкту знову зможуть спостерігати за відчайдушними кулінарами-аматорами, котрі боротимуться за місце у ювілейному сезоні проєкту.

Судді 10 сезону "Мастер Шеф"

Незмінним суддею кулінарного шоу "Мастер Шеф", вже 10 сезонів, залишається – Ектор Хіменс-Браво. Запальний шеф-кухар та телеведучий із захопленням продовжує навчати аматорів кулінарного мистецтва та зачаровувати їх гарячим латиноамериканським темпераментом.

Окрім нових конкурсів та випробувань, на кулінарів-аматорів чекає оновлений склад суддів "Мастер Шеф" 10 сезону. Місце Єлизавети Глінської посіла Ольга Мартиновська – переможниця 3 сезону "Мастер Шеф". Напередодні, Ольга Мартиновська успішно дебютувала суддею у 2 сезоні "Мастер Шеф. Професіонали". Дівчина зарекомендувала себе, як справедлива та терпляча суддя "Мастер Шеф. Професіонали".

Також, третім суддею 10 сезону "Мастер Шеф" буде шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський, який полюбився глядачам та фанам кулінарного проєкту за щиру посмішку та професіоналізм.

Отож, у суботу 29 серпня о 19:00 у новому ювілейному 10 сезоні "Мастер Шеф" ми спостерігатимемо, як народжуватимуться нові зірки кулінарії, вболіватимемо за них та дізнаємося хто з них готовий стати переможцем особливого святкового кулінарного сезону. Ви повинні це бачити – не пропустіть!

Анонс 10 сезону "Мастер Шеф" – відео: