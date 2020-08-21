Уже в следующую субботу, 29 августа, стартует юбилейный 10 сезон кулинарного шоу "Мастер Шеф"! Тысячи кулинаров-любителей будут соревноваться за победу в чрезвычайно тяжелых конкурсах и будут испытывать свои знания и навыки в мире кулинарии. Lifestyle 24 следить за всеми событиями на кулинарном шоу "Мастер Шеф" и в субботу будет сообщать вам о самых горячих событиях на проекте. Не пропустите!

Кулинарное шоу "Мастер Шеф" продолжается и уже 29 августа в 19:00 ярые фаны проекта снова смогут наблюдать за отчаянными кулинарами-любителями, которые будут бороться за место в юбилейном сезоне проекта.

Судьи 10 сезона "Мастер Шеф"

Неизменным судьей кулинарного шоу "Мастер Шеф", уже 10 сезонов, остается – Эктор Хименс-Браво. Зажигательный шеф-повар и телеведущий с восторгом продолжает обучать любителей кулинарного искусства и очаровывать их горячим латиноамериканским темпераментом.

Кроме новых конкурсов и испытаний, кулинаров-любителей ждет обновленный состав судей "Мастер Шеф" 10 сезона. Место Елизаветы Глинской заняла Ольга Мартыновская – победительница 3 сезона "Мастер Шеф". Накануне, Ольга Мартыновская успешно дебютировала судьей во 2 сезоне "Мастер Шеф. Профессионалы". Девушка зарекомендовала себя, как справедливая и терпеливая судья "Мастер Шеф. Профессионалы".

Также, третьим судьей 10 сезона "Мастер Шеф" будет шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский, который полюбился зрителям и фанатам кулинарного проекта за искреннюю улыбку и профессионализм.

Так, в субботу 29 августа в 19:00 в новом юбилейном 10 сезоне "Мастер Шеф" мы будем наблюдать, как будут рождаться новые звезды кулинарии, болеть за них и узнаем кто из них готов стать победителем особого праздничного кулинарного сезона. Вы должны это видеть – не пропустите!

Анонс 10 сезона "Мастер Шеф" – видео: