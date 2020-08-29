В 1 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" мы познакомимся с самыми талантливыми кулинарами-любителями страны, будем болеть за них в их первых испытаниях на проекте и узнаем, кто же получит белый фартук на кулинарном шоу. Не пропустите, будет жарко!

Любимое кулинарное шоу страны начинается! В 1 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" кулинары-любители будут бороться за свой первый белый фартук, за место в 20-ке кулинарного проекта в сногсшибательных и бешеных конкурсах и испытаниях на кулинарный талант и мастерство.

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В десятом юбилейном сезоне "Мастер Шеф" повара-любители должны приготовить свое коронное блюдо за 45 минут, а чтобы получить белый фартук от судей, нужно услышать как минимум два "Да". Но на этом еще не конец! В 10 сезоне "Мастер Шеф" поварам-любителям придется бороться в новом этапе проекта, чтобы попасть в заветную 20-ку.

После того, как участник получит свой первый белый фартук, кулинару-аматору нужно выбрать одну из трех категорий, предложенных судьями шоу, – рыба, мясо или десерт.

Этот 10 сезон "МастерШеф" сорвет вам крышу, мы уверены в этом!

Первой бороться за свое место в 10 сезоне "Мастер Шеф" повезло 21-летней спортсменке из г. Ирпень – Марине Кобчук. Девушка приготовила тройке судей, Эктору Хименесу-Браво, Ольге Мартыновской и Владимиру Ярославскому, свой коронный десерт – медовик.

Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" отметили хороший вкус коржей, но посоветовали в следующий раз тщательнее поработать над презентацией блюда. Владимир Ярославский заметил, что приготовить такой сложный десерт за 45 минут – это круто. Марина Кобчук получила от судей 10 сезона "Мастер Шеф" три "Да" и желанный белый фартук.

По новым правилам шоу девушка выбрала категорию на следующий отбор в 20-ку проекта – блюдо из мяса.

Следующим повезло удивить судей 10 сезона "Мастер Шеф" 22-летнему уроженцу Нигерии – Даниэлу Окафору. Парень признался судьям шоу, его семья не поддерживает кулинарные способности и мечту стать настоящим шеф-поваром. Парень учится на медика, но не получает от этого удовольствия. На проекте Даниэл Окафор приготовил жареную курятину с рисом в сливочном масле. Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" единогласно сказали кулинару-любителю три "Да" и вручили ему белый фартук. Даниэл выбрал категорию мясо.

Тройка судей 10 сезона "Мастер Шеф" была поражена 24-летней Яной Корж из небольшого села недалеко от Черкасс. Девушка рассказала свою историю судьям кулинарного шоу и очаровала их прекрасно приготовленной едой из рыбы дорадо и зеленого горошка.

Алексей Жидких – учитель истории, рассказал судьям 10 сезона "Мастер Шеф", как он учит детей, применяя в своих лекциях интересные моменты из жизни и питания великих людей прошлого. Алексей Жидких готовит блюда, которые связаны с историей и проживает каждый процесс. За свое безупречное блюдо – курицу Моренго, которую обожал Наполеон Бонапарт, – получил три "Да". Кулинар-аматор выбрал категорию десерт.

Очень харизматичная и волевая Екатерина Демьянова, которая служит капитаном полиции, очаровала судей 10 сезона "Мастер Шеф" медальонами из телятины и белыми грибами и присоединилась к владельцам белых фартуков 10 сезона шоу.

Не повезло пройти отборочный этап 10 сезона "Мастер Шеф" бывшему участнику 1 сезона "Мастер Шеф" Максиму Васютовичу и певцу и вокалисту Александру Варцабе.

Запасы белых фартуков тают просто на глазах, но и желающих их получить не уменьшается.

К счастливым обладателям белых фартуков 10 сезона "Мастер Шеф" присоединились такие кулинары-любители: парикмахер Юлия Венедиктова, львовянин Алексей Савчук, изящная Мира Борисова, домашняя хозяйка Тамара Панчук, пауэрлифтер Иван Козырь, шахтер Роман Петрушенко и просто Алекса, которая работала на более чем 20 работах в своей жизни.

Один из последних белых фартуков завоевала своим чрезвычайно вкусным и красивым блюдом Ирина Маленко. Девушка из города Александрия, воспитывает двух сыновей и своего "большого ребенка" – мужа. Ирина Маленко приготовила нежный бисквит с шоколадным ганашем и ежевичным конфи. В прошлом девушка была педагогом, однако сейчас готовит и раскрашивает пряники. Бороться за место в 20-ке 10 сезона "Мастер Шеф" девушка будет в категории десерты.

Александр "перчик" Горчаков занимается производством крафтовых острых соусов и хумуса, создатель соуса "Палаюча дупа" из экстра острых сортов перца. Также среди наименований есть "Надери горлянку" и "Полунична розкішниця". Парень приготовил для судей 10 сезона "Мастер Шеф" свинину на кости с картофелем, дополнил блюдо сладким вишневым соусом и острым соусом собственного производства. Ольга Мартыновская была поражена вкусом блюда, Владимир Ярославский осудил кулинара-любителя за грибы, а вот Эктор Хименес-Браво дал шанс молодому таланту и подарил заветное "Да". Александр будет бороться в категории десерты.

Итак, тройка судей 10 сезона "Мастер Шеф" раздала все белые фартуки, кулинары-любители выбрали категории для следующего испытания в заветную 20-ку кулинарного шоу и пришла пора первой серьезной битвы за место на проекте.

Уже во 2 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" мы увидим ожесточенную борьбу трех категорий: рыба, мясо и десерты. Испытания живой рыбой, битва мясников потрохами, десертникам будет тоже несладко: они будут собственноручно готовить масло. Увидимся через неделю – не пропустите!

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