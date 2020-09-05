Во 2 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" мы узнаем, кто попадет в 20-ку кулинарного проекта и станет на шаг ближе к своей мечте. Не пропустите – будет жарко!

В 2 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" 30-ка лучших кулинаров-любителей будут соревноваться за место в кулинарном проекте в трех предварительно выбранных категориях: рыба, мясо и десерты.

Читайте также Мастер Шеф 10 сезон 1 выпуск: первый темнокожий участник проекта и капитан полиции с перчинкой

Начали битву самопровозглашенные послы рыбы, которых встретили эффектным появлением неизменные судьи "Мастер Шеф" – Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская.

К павильону приехала машина с цистерной "Живая рыба", за рулем которой была Ольга Мартыновская. Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" подготовили для кулинаров-любителей три вида рыбы: осетр, карп и форель. Каждый участник испытания должен собственноручно поймать главный ингредиент блюда, почистить его и приготовить.

Больше всего было карпа, меньше форели и еще меньше осетра. На все про все у кулинаров-любителей был всего час. Участники из категории – рыба, хлынули к машине с живой рыбой, крепко ухватили свои сачки и начали вылов рыбы для своих блюд.

Не всем участникам повезло поймать осетра, большинство готовили форель, а Милана Грим – карпа.

Час отведенного времени на первое испытание кулинаров-любителей 10 сезона "Мастер Шеф" промелькнул мгновенно. Первой со своим блюдом на вердикт к судьям 10 сезона "Мастер Шеф" пошла капитан полиции – Екатерина Демьянова. Девушка приготовила речную форель, которую она мариновала в устричном соусе, с мидиями и раками. Эктор Хименес-Браво отметил, что еще не пробовал рыбу в таком маринаде, ведь в устричном соусе преимущественно маринуют мясо, а не рыбу. Тем не менее, Екатерина была уверена в качестве своего блюда, вкус которого принес тройке судей 10 сезона "Мастер Шеф" взрывную палитру ярко выраженных вкусов и удовольствия.

Читайте также Известна дата выхода 10 сезона Мастер Шеф: анонс

А вот Миле Грим не повезло с выбором рыбы, девушка поймала карпа, в котором большое количество маленьких косточек. Кулинар-любитель 10 сезона "Мастер Шеф" подала свою рыбу с кус-кусом.

Эктор Хименес-Браво нашел аж три кости в первом кусочке карпа и выразил свое недовольство Миле.

Участники по очереди презентовали судьям 10 сезона "Мастер Шеф" свои блюда из форели и осетра, а кто из них получит счастливый билет в 20-ку кулинарного проекта – узнаем уже сейчас!

По решению судей 10 сезона "Мастер Шеф" первыми участниками 20-ки кулинарного проекта в категории рыба стали: Екатерина Демьянова, Яна Балог, Юлия Венедиктова, Мария Кривенко, Алина Матвийчук и Яна Балог

Испытание мясом

Кулинаров-любителей, которые будут бороться в категории мясо ждали коробки-загадки, к которым были прикреплены красные шарики, фруктовые дрова и мангалы. Каждому участнику нужно было попасть дротиками от дартса в шарик – таким образом кулинары-аматоры 10 сезона "Мастер Шеф" выбирали свою коробку-загадку с продуктом в ней.

Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" спрятали под коробками различные виды мяса и субпродукты.

Прежде чем начать испытание, которое продлится полтора часа, каждый кулинар-любитель выбирал карточку с порядковым номером.

Первым выбирал свою коробку-загадку Эдуард Мишура, парень попал в шарик с каре ягненка. Яна Корж получила кролика, Марина Кобчук – свиную корейку, Ольга Норец – говяжью вырезку, Даниэль Окафор – свиную шею, Алина Тимко – утиную грудку, Тамара Панчук – печень, Алексей Савчук – говяжье сердце, Дмитрий Балита – куриные желудки, а Иван Козирь – легкие.

Кулинары-любители в течение отведенного времени усердно готовили блюда, чтобы получить желанное место в 20-ке 10 сезона "Мастер Шеф".

Тройка судей 10 сезона "Мастер Шеф" пробовала приготовленные участниками блюда, но не все из них были приготовлены до конца. Даниэль Окафор готовил свиную шею в горчично-медовом соусе, но Эктор Хименес-Браво отказался пробовать блюдо – оно было сырым.

Дмитрий Балита приготовил необычайно вкусные тортелини с сердцами, сказочным вкусом тройка судей охарактеризовали блюдо из кролика Яны Корж.

Среди 10 участников категории мясо, повезло попасть к заветной 20-ке 10 сезона "Мастер Шеф" только шестерым кулинарам-любителям, домой поехали: Алина Тимко, Даниэль Окафор, Тамара Панчук и Ольга Норец.

Самая сладкая битва десертов 10 сезона "Мастер Шеф"

Кулинаров-любителей из категории десерты ждало очень трудное испытание 12 изысканными десертами, которые тройка судей 10 сезона "Мастер Шеф" объединила в кэнди бар.

Каждому участнику кулинарной битвы нужно самостоятельно выбрать десерт, который они должны приготовить за 2 часа. Но это еще не все сюрпризы от судей 10 сезона "Мастер Шеф"! Поскольку все эти вкусности объединяет один ингредиент – сливочное масло, именно этот продукт кулинарам нужно будет приготовить собственноручно в ступе.

Кто из кулинаров-любителей 10 сезона "Мастер Шеф" сумеет приготовить изысканный десерт, а кто с треском провалит это задание от судей – узнаем прямо сейчас!

Участники выбрали себе пару для испытания, ведь ступ для взбивания масла было только 6 штук. Взяли кулинарные сливки из кладовой и приступили к добыванию масла в ступах. В течение 15 минут ни одному кулинару-любителю не удалось взбить масло. Владимир Ярославский решил помочь кулинарам и посоветовал выбрать для взбивания масла домашние сливки, а не ультрапастеризованные магазинные, которые взяли участники 10 сезона "Мастер Шеф".

Время на проекте истекало, а кулинары-аматоры готовили выбранные десерты и заметно нервничали, ведь именно от качества и вкуса их десерта зависит их дальнейшее пребывание на "Мастер Шеф".

Роман Петрушенко готовил пончик, Мирра Борисова подала судьям 10 сезона "Мастер Шеф" брауни, Алексей Жидких – синабон, Марина Шмалько – эклер, Маргарита Рубанова – ромовую бабу, Наталия Литвинова – Париж-Брест, Ирина Маленко – шоколадный маффин, Александр Горчаков – шу с заварным кремом и малиной, Наталья Ильченко – банановый хлеб, Алекса – крамбл, Вита Ражба – Наполеон, Ирина Раковчен – Захер.

Не всем участникам удалось удивить судей 10 сезона "Мастер Шеф" своим десертом. Вита Ражба, Наталья Ильченко, Наталья Литвинова и Марго Рубанова покидают проект за шаг до мечты. Остальные кулинары-любители попали в 20-ку и уже в следующую субботу будут бороться за место в шоу.

В 3 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" мы увидим первый конкурс "Эстафета" и первые слезы на проекте. Встретимся уже через неделю – не пропустите!

Смотрите 2 выпуск 10 сезона "Мастер Шеф" онлайн с видео: загрузится позже