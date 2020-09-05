У 2 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" ми дізнаємося хто потрапить у 20-ку кулінарного проєкту та стане на крок ближче до своєї мрії. Не пропустіть – буде гаряче!

У 2 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" 30-ка найкращих кулінарів-аматорів буде змагатись за місце у кулінарному проєкті у трьох попередньо обраних категоріях: риба, м'ясо та десерти.

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Розпочали битву самопроголошені амбасадори риби, яких зустріли ефектною появою незмінні судді "Мастер Шеф" – Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська.

До павільйону приїхала машина з цистерною "Жива риба", за кермом якої була Ольга Мартиновська. Судді 10 сезону "Мастер Шеф" підготували для кулінарів-аматорів три види риби: осетер, короп та форель. Кожен учасник випробування повинен власноруч зловити головний інгредієнт страви, почистити його та приготувати.

Найбільше було коропу, менше форелі та ще менше осетру. На все про все у кулінарів-аматорів була лише година. Учасники з категорії – риба, ринули до машини з живою рибою, міцно вхопили свої сачки та розпочали вилов риби для своїх страв.

Не всім учасникам поталанило зловити осетра, більшість готувала форель, а Мілана Грим – коропа.

Година відведеного часу на перше випробування кулінарів-аматорів 10 сезону "Мастер Шеф" промайнула миттєво. Першою зі своєю стравою на вердикт до суддів 10 сезону "Мастер Шеф" пішла капітан поліції – Катерина Дем'янова. Дівчина приготувала річкову форель, яку вона маринувала в устричному соусі, з мідіями та раками. Ектор Хіменес-Браво зазначив, що ще не куштував рибу в такому маринаді, адже в устричному соусі переважно маринують м'ясо, а не рибу. Проте, Катерина була впевнена у якості своєї страви, смак якої приніс трійці суддів 10 сезону "Мастер Шеф" вибухову палітру яскраво виражених смаків та задоволення.

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А от Мілі Грим не пощастило із вибором риби, дівчина впіймала коропа, у якому велика кількість маленьких кісточок. Кулінар-аматор 10 сезону "Мастер Шеф" подала свою рибу з кус-кусом.

Ектор Хіменес-Браво знайшов аж три кістки у першому шматочку коропа та висловив своє невдоволення Мілі.

Учасники по черзі презентували суддям 10 сезону "Мастер Шеф" свої страви з форелі та осетра, а хто з них отримає щасливий білет у 20-ку кулінарного проєкту – дізнаємося вже зараз!

За рішенням суддів 10 сезону "Мастер Шеф" першими учасниками 20-ки кулінарного проєкту з категорії риба стали: Катерина Дем'янова, Яна Балог, Юлія Венедіктова, Марія Кривенко, Аліна Матвійчук та Яна Балог.

Випробування м'ясом

На кулінарів-аматорів, які боротимуться у категорії м'ясо чекали коробки-загадки, до яких були прикріплені червоні кульки, фруктові дрова та мангали. Кожному учаснику потрібно було поцілити дротиками від дартсу у кульку – таким чином кулінари-аматори 10 сезону "Мастер Шеф" обирали свою коробку-загадку з продуктом у ній.

Судді 10 сезону "Мастер Шеф" заховали під коробками різні види м'яса та субпродукти.

Перш ніж розпочати випробування, яке триватиме півтори години, кожен кулінар-аматор обирав картку з порядковим номером.

Першим обирав свою коробку-загадку Едуард Мишура, хлопець поцілив у кульку з каре ягняти. Яна Корж отримала кролика, Марина Кобчук – свинячу корейку, Ольга Норець – яловичу вирізку, Данеіль Окафор – свинячу шию, Аліна Тимко – качину грудку, Тамара Панчук – печінку, Олексій Савчук – яловиче серце, Дмитро Балита – курячі шлунки, а Іван Козирь – легені.

Кулінари-аматори впродовж відведеного часу старанно готували страви, щоб отримати омріяне місце у 20-ці 10 сезону "Мастер Шеф".

Трійка суддів 10 сезону "Мастер Шеф" куштувала приготовані учасниками страви та не всі з них були приготовані до кінця. Даніел Окафор готував свинячу шию в гірчично-медовому соусі, але Ектор Хіменес-Браво відмовися куштувати страву учасника – вона була сирою.

Дмитро Балита приготував надзвичайно смачні тортеліні з серцями, казковим смаком трійка суддів охарактеризували страву з кролика Яни Корж.

Серед 10 учасників категорії м'ясо, пощастило потрапити до омріяної 20-ки 10 сезону "Мастер Шеф" тільки шістьом кулінарам-аматорам, додому поїхали: Аліна Тимко, Даніел Окафор, Тамара Панчук та Ольга Норець.

Найсолодша битва десертів 10 сезону "Мастер Шеф"

На кулінарів-аматорів з категорії десерти чекало надзвичайно важке випробування 12 вишуканими десертами, які трійка суддів 10 сезону "Мастер Шеф" об'єднала у кенді бар.

Кожному учаснику кулінарної битви потрібно самостійно обрати десерт, який вони повинні приготувати за 2 години. Та це ще не всі сюрпризи від суддів 10 сезону "Мастер Шеф"! Оскільки всі ці смаколики об'єднує один інгредієнт – вершкове масло, саме цей продукт кулінарам потрібно буде приготувати власноруч у ступі.

Хто з кулінарів-аматорів 10 сезону "Мастер Шеф" зуміє приготувати вишуканий десерт, а хто з тріском провалить це завдання від суддів – дізнаємося прямо зараз!

Учасники обрали собі пару для випробування, адже ступ для збивання масла було тільки 6 штук. Взяли кулінарні вершки з комори та приступили до добування масла у ступах. Впродовж 15 хвилин жодному кулінару-аматору не вдалось збити масло. Володимир Ярославський вирішив допомогти кулінарам та порадив обрати для збивання масла домашні вершки, а не ультрапастеризовані магазинні, які взяли учасники 10 сезону "Мастер Шеф".

Час на проєкті збігав, а кулінари-аматори готували обрані десерти та помітно нервували, адже саме від якості та смаку їхнього десерту залежить їхнє подальше перебування на "Мастер Шеф".

Роман Петрушенко готував пончик, Мірра Борисова подала суддям 10 сезону "Мастер Шеф" брауні, Олексій Жидких – синабон, Марина Шмалько – еклер, Маргарита Рубанова – ромову бабу, Наталія Литвинова – Париж-Брест, Ірина Маленко – шоколадний мафін, Олександр Горчаков – шу з заварним кремом та малиною, Наталія Ільченко – банановий хліб, Алекса – крамбл, Віта Ражба – Наполеон, Ірина Раковчен – Захер.

Не всім учасникам вдалось здивувати суддів 10 сезону "Мастер Шеф" своїм десертом, Віта Ражба, Наталя Ільченко, Наталя Литвинова і Марго Рубанова покидають проєкт за крок до мрії. Решта кулінарів-аматорів потрапили до 20-ки та вже наступної суботи будуть боротися за місце у шоу.

У 3 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" ми побачимо перший конкурс "Естафета" та перші сльози на проєкті. Зустрінемося вже за тиждень – не пропустіть!

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