У 2 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" 30-ка найкращих кухарів країни боролася за місце у проєкті в трьох категоріях: риба, м'ясо та десерти. Кухарі-аматори вперше випробували себе на кулінарному випробуванні, яке їм підготували судді та сильніші з них увійшли у 20-ку 10 сезону "Мастер Шеф". Хто вони та звідки – дізнаємося прямо зараз!

Іван Козир – 33 роки, м. Дніпро

Сильний та мужній Іван здавна займається спортом, проте через травму йому довелось залишити паверліфтинг. Хлопець неодружений. На життя Іван заробляє тренерством, розробляє дієти та курси харчування. Також кулінар-аматор є власником цеху з виробництва в'яленого м'яса.

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Міра Борисова – 35 років, м. Київ

Міра тривалий час працювала в ІТ, проте зараз продає макаруни в інтернеті. У дівчини двоє чудових синів та щасливий шлюб. На кулінарний проєкт Міри прийшла, щоб спостерігати за людьми та навчатися нового.

Юлія Венедиктова – 30 років, м. Харків

Молода та енергійна дівчина працює у сфері зачісок, володіє салоном-школою "Юля Краса" де навчає перукарській майстерності. Юлія мріє відкрити свій ресторан, у якому окрім приготування їжі будуть ще й робити клієнтам зачіски.

Дмитро Балита – 24 роки, м. Львів

Дмитро обожнює готувати, особливо мати справу з тістом. Хлопець проводить весілля, займається фотостудією та мріє відкрити свою власну доставку їжі.

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Олександр Горчаков – 35 років, м. Вінниця

Талановитий хлопець займається доставної їжі по Вінниці, створює свої власні авторські соуси на основі перцю чилі. Олександр мріє відкрити свій заклад, у якому було б сучасне прочитання української кухні.

Катерина Дем'янова – 27 років, м. Київ

Катерина капітан поліції, працює над справами квартирних крадіжок вже понад 10 років. Раніше дівчина займалась карате, полюбляє риболовлю, полювання, збирає гриби та підводне плавання.

Марина Кобчук – 21 рік, м. Ірпінь

Марина чемпіонка світу, України та віцечемпіонка країни з хокею. Дівчина усе життя в спорті, навчається на бухгалтера та на реабілітолога. Обожнює готувати, але найбільше любить випічку.

Олексій Савчук – 38 років, м. Львів

За фахом Олексій електрик, але зараз займається виготовленням пам'ятників, ремонтами та металобрухтом. Кулінарія – хобі Олексія, а експерименти на кухні його любов.

Олекса Антонова – 25 років, м. Київ

Дівчина прийшла на "Мастер Шеф" щоб випробувати себе, навчитися нового та вийти із зони комфорту. Хоч за освітою Олекса архітектор, проте працює вона в ІТ.

Марина Шмалько – 33 роки, м. Київ

Дівчина навчалась на кондитера та має ще додаткову освіту – стиліст. Марина прийшла на "Мастер Шеф" щоб перемогти та поїхати навчатись в найкращу школу кулінарії у світі. Мріє відкрити свою кондитерську та готова заради цього покинути роботу стиліста.

Богдан Сиротенко – 27 років, м. Одеса

Хлопець потрапив на проєкт "Мастер Шеф" на спір заповнивши анкету, фортуна посміхнулась Богдану та він прийшов на шоу. Кулінар-аматор захоплюється живописом, дизайном одягу, а працює Богдан дизайнером інтер'єру.

Яна Корж – 23 роки, м. Черкаси

Дівчина надзвичайно гостинна, любить приймати гостей вдома та готувати для них. Хоч зараз Яна в декреті, проте працює психологом у школі, робить фотозони, працює логопедом вдома та муз керівницею в садку.

Марія Кривенко – 24 роки, м. Київ

Дівчина за освітою філософ, нещодавно переїхала до Києва з Одеси. Тартар – улюблена страва Марії, саме за ним вона оцінює заклад.

Едуард Мишуга – 28 років, м. Харків

Хлопець закохався у кулінарію ще з дитинства, постійно готував разом з мамою. За освітою Едуард програміст та менеджер з продажу. Кумирами кулінара-аматора є Ліза Глінська та Євген Клопотенко.

Яна Балог – 23 роки, м. Мукачево

Дівчина навчається на медика, паралельно освоює кондитерські вироби. Прикладом для наслідування Яна вважає Єлизавету Глінську та не приховує свій захват від кондитера. Дівчина мріє готувати смачну та корисну їжу, яка не буде шкодити здоров'ю.

Олексій Жидких – 30 років, м. Миколаїв

Талановитий вчитель історії в Академії дитячої творчості з поглибленим вивченням ремесел. На своїх уроках Олексій завжди наводить приклади з їжею, захоплюється легендарними стравами. Кулінар-аматор розлучений та має сина.

Іра Раковчен – 23 роки, м. Київ

Дівчина прийшла на "Мастер Шеф" щоб вдосконалити та набути нових знань та навичок. Ірина власниця двох кав'ярень, одружена та виховує доньку.

Ірина Маленко – 34 роки, м. Олександрія

Ірина родом з Донецької області, росла на Західній Україні, а зараз живе в Олександрії. Хоч за фахом кулінар-аматор педагог, Ірина вирішила пекти пряники та десерти вдома. Такому рішенню посприяло скорочення в освітній сфері. Також Ірина обожнює риболовлю та активний відпочинок.

Аліна Матвійчук – 25 років, м. Кам'янець-Подільський

Дівчина працювала інженером-технологом у Брюсселі, за фахом хімік. У минулому Аліна була власницею кав'ярні.

Роман Петрушенко – 36 років, м. Кропивницький

Роман впродовж 15 років працював на шахті, зараз він на пенсії по інвалідності та за вислугу років. Мрія Романа – змінити харчування шахтарів в країні.