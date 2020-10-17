У 7 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" ми дізнаємося чи скористаються своїм шансом учасники, котрих завжди обирають до команд останніми, адже саме у них будуть всі карти в руках. Буде дуже цікаво – не пропустіть!

У 7 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" на 16 кулінарів-аматорів чекають справжні випробування на міцність, кулінарні знання та один із найскладніших кулінарних конкурсів – естафета.

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Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський зустріли аматорів 10 сезону "Мастер Шеф" із широкими посмішками та не забарившись розпочали обирати капітанів майбутніх двох команд.

Капітаном синьої команди стала Марина Шмалько, а капітаном червоних – Іра Раковчен. Капітани 10 сезону "Мастер Шеф" почали набирати до своїх команд учасників та коли відібрали по чотири учасники судді зупинили подальший набір.

До команди червоних увійшли: Аліна Матвійчук, Марія Кривенко, Іра Маленко, Олександр Горчаков, а до синіх – Яна Балог, Іван Козир, Дмитро Балита та Богдан Сиротенко.

Судді 10 сезону "Мастер Шеф" зазначили, що всі хто залишився – стануть третьою командою та мають шанс проявити себе і доказати іншим кухарям-аматорам, що вони помиляються.

В команду жовтих увійшли ті з ким інші не захотіли працювати: Марина Кобчук, Юлія Венедиктова, Катерина Дем'янова, Роман Петрушенко, Олексій Жидких та Мірра Борисова.

Саме жовта команда, капітаном якої обрали Романа, буде диктувати правила першого випробування у 7 випуску 10 сезону "Мастер Шеф". Жовтим потрібно обрати 7 продуктів у коморі, з яких за годину часу трьом командам потрібно приготувати дві ресторанні страви, одна з яких має бути повністю вегетаріанською.

Після довгих роздумів команда жовтих обрала в коморі такі продукти: кукурудзу, креветки, дорадо, цукіні, крем-сир, імбир та кокосове молоко.

Саме з цих продуктів і будуть готувати всі команди 10 сезону "Мастер Шеф". Чи спрацює задум суддів 10 сезону "Мастер Шеф" дізнаємо прямо зараз!

Годину відведеного часу на приготування страв промайнула швидко та судді готові куштувати готові страви кулінарів-аматорів 10 сезону "Мастер Шеф".

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Команда червоних приготувала бланшоване цукіні з кукурудзяним пюре та чипсами з імбиру, на другу страву – мариноване дорадо з пастою цукіні. Судді 10 сезону "Мастер Шеф" відзначили смак та подачу страв – вони були майже ідеальні.

Синя команда подала суддям 10 сезону "Мастер Шеф" цукіні у фритюрі з соусом, на другу страву – дорадо з карамелізованими креветками на кабачку гриль.

Щодо команди жовтих, то їхні страви були більше схожі на роботу початківців – три види цукіні та морський дует креветки та риби з соусами. На жаль, риба та морепродукти у страві були надто пересушеними, а овочі засолені.

Найкращими стравами судді 10 сезону "Мастер Шеф" визначили команду червоних, а найгіршими – команду жовтих.

Роман Петрушенко, як капітан команди жовтих повинен назвати двох учасників, котрих вважає винуватими у провалі випробування – це він сам та Олексій Жидких. Хлопці одягнули чорні фартухи.

Естафета – золота класика "Мастер Шеф"

У другому випробуванні 16-ці кухарів-аматорів "Мастер Шеф" 10 сезону потрібно розділитись на дві команди. Іра Раковчен знову очолила червону команду, а Іван Козир – синю.

Основною суттю конкурсу естафета є визначення злагодженості команди та наскільки учасники можуть без слів зрозуміти один одного.

Проте, цього разу судді 10 сезону "Мастер Шеф" довірили обрання страв капітанам. Іра Раковчен підготувала для своєї команди лазанью болоньєзе, а Іван Козир – торнедо росіні.

Капітани лише почнуть готувати страву та залишать для наступних учасників естафети підказки.

Капітани розклали продукти на поверхні та зробили все можливе, щоб їх підлеглі правильно приготували загадані страви, але чи ж кухарі-аматори можуть самі заплутати одне одного!

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Учасники обох команд один за одиним виходили на кухню 10 сезону "Мастер Шеф" та намагались зрозуміти попередника та його підказки. Ми впевнені, що це не просто готувати тільки з того, що є на поверхнях, але були у цьому конкурсі й непоправні помилки аматорів.

Юля Венедиктова забула подивитись у духовку де пеклось м'ясо на торнедо росіні, а Роман Петрушенко на етапі формування страви для суддів прикрасив італійську лазанью українською петрушкою.

Судді 10 сезону "Мастер Шеф" пильно стежили за всіма етапами приготування учасників обох команд, згодом скуштували страви та винесли свої вердикти.

Медальйон синіх у страві був геть сухим, та й окрім нього та фуа гра на тарілці більше нічого не було. У команді червоних лазанья добре пропеклась, але у ній не було спецій.

За рішенням суддів 10 сезону "Мастер Шеф" у конкурсі кращою була команда червоних – Іри Раковчен, на синіх чекає голосування.

Кожен учасник синьої команди повинен проголосувати одразу за двох кухарів, щоб визначити хто понесе відповідальність за поразку у випробуванні.

За Юлю Венедиктову команда віддала 5 голосів, за Мірру Борисову – чотири. Дівчата одягнули чорні фартухи та будуть боротись на битві лузерів за можливість залишитись у проєкті.

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Романа Петрушенко, Мірру Борисову, Юлію Венедиктову та Олексія Жидких вивезли в ліс, щоб саме там вони проходили битву чорних фартухів.

Володимир Ярославський привітно зустрів кухарів та пояснив правила випробування. За дві години учасникам битви чорних потрібно приготувати по одній страві з тих інгредієнтів, які вони власноруч назбирають або виловлять в лісі.

А щоб вони не отруїли суддів 10 сезону "Мастер Шеф" своїми стравами з неїстівних дарів лісу, їхнім консультантом буде фіналіст "Мастер Шеф. Професіонали" 2 сезону – Едуард Канарян.

Де тільки кухарі не шукали продукти для своїх страв, Мірра Борисова навіть впіймала дві невеличкі рибини в озері! Роман Петрушенко розпалив багаття, Олексій Жидких назбирав багато равликів, а Юлія Венедиктова – різноманітних трав.

Едуард Канарян допомагав аматорам як міг, але підказувати як саме готувати кулінарам він не міг.

В результаті кухарі приготували для трійки суддів 10 сезону "Мастер Шеф" свої лісові шедеври: Юля Венедиктова подала равликів фаршированих грибами, Роман Петрушенко – сироїжки фаршировані печінкою равлика, Мірра Борисова – рибу з яблуками, а Олексій Жидких – тартар з грибів та равликів.

На жаль, щось у страві Олексія гірчило та хрустіло на зубах. Судді 10 сезону "Мастер Шеф" змушені попрощатися з Олексієм Жидких.

У 8 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" на нас чекають страви від кухарів-аматорів за 20 хвилин, ми побачимо як вони зароблятимуть гроші від суддів, а потім розгадуватимуть кулінарні загадки. Це буде неймовірно цікаво – не пропустіть!

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