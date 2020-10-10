У 6 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" на учасників чекає українська версія кулінарної рулетки, страва проти катаклізмів та кулінарний Шерлок. Не пропустіть – буде цікаво!

У 6 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" ми побачимо справжній кулінарний батл між кулінарами-аматорами. Судді 10 сезону "Мастер Шеф" підготували для учасників українську версію кулінарної рулетки, колесо фортуни та кулінарний Шерлок.

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Перш ніж розпочати перше випробування у 6 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський розповіли кухарям-аматорам, що в Ектора Хіменеса-Браво піднялась температура, тому цей конкурс відбудеться без головного судді проєкту.

Кулінарне колесо фортуни

Учасникам 10 сезону "Мастер Шеф" потрібно самостійно розділитись на пари та обрати компаньйона на випробування. Ірина Раковчен стала в пару з Олексієм Жидких, Марина Шмалько разом із Яною Балог, Іра Маленко з Катериною Дем'яновою, Олександр Горчаков з Юлею Венедиктовою, Іван Козир з Аліною Матвійчук, Богдан Сиротенко з Марією Кривенко, Марина Кобчук з Міррою Борисовою, Едуард Мишуга з Романом Петрушенко, а Дмитро Балита буде готувати без пари.

Кожен з учасників 10 сезону "Мастер Шеф" мріє відкрити свій невеличкий ресторан або кафе, тому у цьому випробуванні кулінари будуть мати можливість випробувати свої навички та застосувати свої знання, щоб втілити її ужиття.

За три хвилини кулінари-аматори повинні представити своє меню суддям 10 сезону "Мастер Шеф" та на приготування у них буде дві години.

А щоб ускладнити випробування для кулінарів, судді 10 сезону "Мастер Шеф" озвучили ще одне правило конкурсу: впродовж випробування пари крутитимуть барабан, який і визначить їхнє додаткове завдання у конкурсі.

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Заточування ножів, виїзний фуршет, запізнення на роботу, вагітність, відключення електроенергії та несподіване замовлення – всі ці фактори додадуть до випробування ускладнення у роботі кухарів. А кому яке ускладнення випаде – вирішуватиме барабан у кулінарному колесі фортуни.

Кухарі-аматори 10 сезону "Мастер Шеф" сумлінно готували впродовж двох годин та представили свої страви суддям проєкту. Найбільше зауважень до страв почули від суддів 10 сезону "Мастер Шеф" декілька пар, серед яких були: Едуард і Роман та Марія і Богдан. У стравах цих кулінарних пар було занадто багато помилок – судді одягнули кухарів у чорні фартухи.

Найкращою концепцією для власного ресторану та найбільш вдалими стравами судді 10 сезону "Мастер Шеф" відзначили пару Юлії Венедиктовою та Олександра Горчакова.

Кулінарний Шерлок Холмс

Судді 10 сезону "Мастер Шеф" підготували для кухарів-аматорів захопливий конкурс на знання та логіку. Адже вміння працювати головою, а не руками – риса хорошого кулінара.

За півтори години кухарям-аматорам 10 сезону "Мастер Шеф" потрібно розгадати страву, яку судді кулінарного проєкту заховали під коробками-загадками. Та перш ніж розпочати кулінарний Шерлок Холмс учасникам шоу потрібно розділитись на три команди та обрати третього капітана.

За найкращу роботу у попередньому конкурсі капітанами стали Юля Венедиктова та Олександр Горчаков, а третім капітаном Ольга Мартиновська обрала Олексія Жидких.

До речі, як виявилось, Ольга Мартиновська вже понад 10 років знайома з Олексієм. Суддя розповіла, що у 2009 році працювала директором у дитячому таборі, а Олексій Жидких допомагав з організацією походів. Цікаво, що Олексій не розповідав про знайомство із шеф-кухарем та суддею проєкту, адже вважає, що його власна історія є набагато цікавішою.

Капітани обрали учасників до своїх команд та готові до початку випробування. Отже, у кожної команди буде своя страва, яку потрібно розгадати та приготувати за півтори години. Під кожною коробкою-загадкою на учасників чекали підказки за якими кухарі повинні відгадати класичну страву. Якщо команда не зможе відгадати страву або буде мати сумніви, вона може перейти до іншого етапу підказок, але в цьому випадку учасникам 10 сезону "Мастер Шеф" потрібно пожертвувати 30 хвилинами від загального часу.

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Команда Олексія Жидких повинна приготувати яйце по-шотландськи, команда Олександра Горчакова – канолі, а Юліїї венедиктової – фіш енд чіпс.

Всі команди відгадали свої страви, але досконало приготували їх не всі. Найкращою стравою судді 10 сезону "Мастер Шеф" обрали команду синіх – Олексія Жидких, а от команда червоних – Юлії Венедиктової зазнала поразки.

На голосуванні кухарі-аматори проголосували за Юлію Венедиктову та Мірру Борисову, яка попри вказівки капітана готувала страву на свій розсуд.

Судді 10 сезону "Мастер Шеф" дозволили Олексію Жидких обрати одного учасника в чорному фартусі та зняти з нього "чорну мітку", яку він здобув у попередньому конкурсі. Капітан обрав Аліну Матвійчук.

Битва чорних фартухів

На битві чорних фартухів кухарів у чорному чекає надважке завдання – приготувати страву, яка зможе встояти перед шквальним вітром та не зруйнуватися від нього.

Юлія Венедиктова, Богдан Сиротенко, Мірра Борисова, Едуард Мишуга та Роман Петрушенко повинні приготувати страву ресторанного рівня, котра зможе протистояти потужному потоку вітру.

Страва котра стійко витримає це випробування принесе своєму творцю білий фартух та подальшу участь у проєкті.

Мірра Борисова вирішила приготувати тарталетку з фруктами, Роман Петрушенко – стейк, Юля Венедиктова – шоколадну пасту з фруктами, Едуард Мишуга – пасту Карбонара, Богдан Сиротенко – Торнедо Росіні.

Судді 10 сезону "Мастер Шеф" перевіряли кожну страву на стійкість, куштували їх та оголосили свої вердикти для учасників у чорних фартухах. Отже, у 6 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" шоу покидає Едуард Мишуга.

У 7 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" ми побачимо кулінарний батл між кулінарами-аматорами, який розпалить справжню війну на проєкті. Не пропустіть!

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