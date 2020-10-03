У 5 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" ми побачимо одну із найскладніших битв чорних фартухів, командний конкурс із відомими українськими співаками та дізнаємося чи догодять кухарі їм із приготованими стравами. Такого на "Мастер Шеф" ще не було – не пропустіть!

У 5 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" 18 найкращих кухарів-аматорів країни вперше на кулінарному шоу готуватимуть разом із зірковими: гостями співаком MONATIK та відомою співачкою NK. Та перш ніж вони вітатимуть вибагливих гостей на кухні "Мастер Шеф", кухарям-аматорам потрібно випробувати себе в іншому конкурсі проєкту.

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Трійка суддів 10 сезону "Мастер Шеф" зустріла 18-ку найкращих кухарів та одразу запропонувала учасникам самостійно обрати чотирьох капітанів для першого конкурсу 5 випуску кулінарного проєкту.

Охочих було не багато, адже з попередніх конкурсів кухарі вже знають, що в разі програшу команди завжди винуватий капітан.

Та все ж капітанами визвались бути Іра Раковчен, Ірина Маленко, Мірра Борисова та Дмитро Балита. Новообрані капітани вже приготувались до набору учасників у свої команди, але трійка суддів 10 сезону "Мастер Шеф" підготувала для них невеличкий сюрприз.

Усі на кому не було фартуха повинні покинути кухню 10 сезону "Мастер Шеф", капітани команд за 30 хвилин повинні приготувати страву сучасної української кухні. Кухарі-аматори обиратимуть капітанів, не знаючи де чия страва, та, таким чином, поповнять команди для продовження конкурсу.

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Іра Раковчен у жовтому фартусі приготувала класичну котлету по-київськи, але для начинки обрала пюре з селери та ніжний соус з хроном. Ірина Малечко у синьому фартусі приготувала вареники з начинкою із грибів та дорадо. Мірра Борисова у червоному фартусі приготувала традиційні голубці, а Дмитро Балита з команди зелених – річкову рибу з хроном.

Час пролетів швидко та учасники 10 сезону "Мастер Шеф" вже готові оцінювати та куштувати приготовані капітанами страви. Найбільше серед 4 приготованих страв учасникам 10 сезону "Мастер Шеф" сподобались дві – котлета по-київськи та вареники з рибою. За стіл Дмитра Балити та Мірри Борисової не став жоден із кулінарів, а от у команді Іри Маленко було аж десять осіб. В команді Іри Раковчен було 5 осіб: Катерина Дем'янова, Олександр Горчаков, Аліна Матвійчук, Іван Козир та Роман Петрушенко.

За одну годину сформованим командам 10 сезону "Мастер Шеф" потрібно приготувати закуску, основну страву та десерт у стилі української сучасної кухні.

Чи справляться із цим надскладним завданням Дмитро Балита та Мірра Борисова – дізнаємося зовсім скоро!

Команда жовтих приготувала профітролі з паштетом та хроном, зрази з качкою та медовик з маскарпоне та ревнем. Сині приготували пшоно у вигляді поленти зі свининою, закуску з гарбуза у вигляді ікри та медовик з порічкою. Команда червоних – холодник у вигляді заливного, філе бичка в клярі та сирник з маскарпоне. А зелені – заливне з буряковим желе та коропом, банош з піною з пармезану. На жаль, Дмитро не подав суддям 10 сезону "Мастер Шеф" свій десерт – він був зіпсований.

За висновками суддів 10 сезону "Мастер Шеф" чорні фартухи одягнули Дмитро Балита з команди зелених та Мірра Борисова з команди червоних. Ектор Хіменес-Браво зазначив, що задум у них був цікавий, але виконання – ніяке.

А от перемогу у першому конкурсі 5 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" отримала команда жовтих.

MONATIK та NK стали бренд-шефами 10 сезону "Мастер Шеф"

Перед початком другого конкурсу 5 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" судді обрали капітаном першої команди Іру Раковчен та дозволили їй обрати капітана команди суперників. Дівчина обрала свою подругу – Алексу, котра стала капітаном синьої команди.

Перед командами стояли два холодильники, один – синій з продуктами такими, як: шоколад, цукор, яйця, овочі, морепродукти, качка та спеції. В червоному холодильнику були такі продукти: молоко, лосось, гречка, овочі, соєвий соус, безліч овочів та м'ясо.

Судді 10 сезону "Мастер Шеф" запитали в учасників чи можна за складом продуктів в холодильнику скласти психологічний портрет людини, на, що вони відповіли впевнене "Так".

Судді 10 сезону "Мастер Шеф" вирішили довго не інтригувати кухарів-аматорів та представили їм двох зіркових гостей кулінарного шоу: MONATIK – співака та продюсера Дмитра Монатіка та NK – співачку Настю Каменських.

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Головним завданням для кухарів 10 сезону "Мастер Шеф" нагодувати зіркових гостей смачними та улюбленими стравами, згідно з продуктами, які були в їхніх холодильниках.

Проте, зіркові гості 10 сезону "Мастер Шеф" будуть не тільки оцінювати приготовані страви кухарів, але й стануть їхніми бренд-шефами у конкурсі.

За півтори години дві команди 10 сезону "Мастер Шеф" повинні приготувати закуску, першу страву, основну страву та десерт. Оцінювати всі страви будуть судді 10 сезону "Мастер Шеф" колегіально з Настею Каменських та Дмитром Монатіком.

Команда червоних під керівництвом Насті Каменських приготувала на закуску мельфей з мусом дорадо, суп Мінестроне, на основну страву лосось зі шпинатом, сабайон. Команда синіх на чолі з Дмитром Монатіком приготувала салат Цезар,. суп Біск, качку з жовтками та шоколадний десерт.

За рішення зіркових гостейта суддів 10 сезону "Мастер Шеф" перемогу отримала команда червоних. А на синіх чекало не легке голосування за двох учасників на битву чорних.

Голоси кухарів 10 сезону "Мастер Шеф" розділилися, але остаточне рішення приймала капітан команди Алекса. Чорні фартухи одягнули Марія Кривенко та Алекса.

Битва чорних фартухів

Головним завданням для власників чорних фартухів стали равіолі. Дмитро повинен приготувати равіолі жовтого кольору, Алекса – зелені, Мірра – чорні, а Марія – червоні.

Начинки для равіолі кожен обирає самостійно. Готувати кухарі-аматори повинні на столі без ніжок. Тобто вони повинні домовити, як саме вони будуть працювати за поверхнею. Зі столом кухарі не можуть покидати квадрат окреслений стрічкою, а все, що впаде зі столу не можна підіймати.

Це, мабуть, одне із найскладніших випробувань у 10 сезону "Мастер Шеф", адже окрім приготування страви, учасникам потрібно домовитись про спільну роботу.

На жаль, не всі справились із цим складним завданням. Учасникам падало на підлогу вже готове тісто, яке вони переробляли, падали девайси, продукти та й самі вони.

Судді 10 сезону "Мастер Шеф" пильно стежили за приготуваннями кухарів у чорних фартухах, куштували приготовані ними страви та винесли свій вердикт.

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