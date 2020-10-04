В 5 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" мы увидим одну из самых сложных битв черных фартуков, командный конкурс с известными украинскими певцами и узнаем, угодят ли повара им с приготовленными блюдами. Такого на "Мастер Шеф" еще не было – не пропустите!

В 5 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" 18 лучших поваров-аматоров страны впервые на кулинарном шоу будут готовить вместе со звездными гостями: певцом MONATIK и известной певицей NK. Но прежде чем они будут приветствовать привередливых гостей на кухне "Мастер Шеф", поварам-любителям нужно испытать себя в другом конкурсе проекта.

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Тройка судей 10 сезона "Мастер Шеф" встретила 18-ку лучших поваров и сразу предложила участникам самостоятельно выбрать четырех капитанов для первого конкурса 5 выпуска кулинарного проекта.

Желающих было не много, ведь с предыдущих конкурсов повара уже знают, что в случае проигрыша команды всегда виноват капитан.

И все же капитанами вызвались быть Ира Раковчен, Ирина Маленко, Мирра Борисова и Дмитрий Балита. Новоизбранные капитаны уже приготовились к набору участников в свои команды, но тройка судей 10 сезона "Мастер Шеф" подготовила для них небольшой сюрприз.

Все, на ком не было фартука, должны покинуть кухню 10 сезона "Мастер Шеф", капитаны команд за 30 минут должны приготовить блюдо современной украинской кухни. Повара-любители будут выбирать капитанов, не зная, где чье блюдо, и, таким образом, пополнят команды для продолжения конкурса.

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Ира Раковчен в желтом фартуке приготовила классическую котлету по-киевски, но для начинки выбрала пюре из сельдерея и нежный соус с хреном. Ирина Малечко в синем фартуке приготовила вареники с начинкой из грибов и дорадо. Мирра Борисова в красном фартуке приготовила традиционные голубцы, а Дмитрий Балита из команды зеленых – речную рыбу с хреном.

Время пролетело быстро и участники 10 сезона "Мастер Шеф" уже готовы оценивать и пробовать приготовленные капитанами блюда. Больше всего среди 4 приготовленных блюд участникам 10 сезона "Мастер Шеф" понравились две – котлета по-киевски и вареники с рыбой. За стол Дмитрия Балиты и Мирры Борисовой не стал ни один из кулинаров, а вот в команде Иры Маленко было целых десять человек. В команде Иры Раковчен было 5 человек: Екатерина Демьянова, Александр Горчаков, Алина Матвийчук, Иван Козырь и Роман Петрушенко.

За один час сформированным командам 10 сезона "Мастер Шеф" нужно приготовить закуску, основное блюдо и десерт в стиле украинской современной кухни.

Справятся ли с этим над сложной задачей Дмитрий Балита и Мирра Борисова – узнаем совсем скоро!

Команда желтых приготовила профитроли с паштетом и хреном, зразы с уткой и медовик с маскарпоне и ревнем. Синие приготовили пшено в виде поленты со свининой, закуску из тыквы в виде икры и медовик с красной смородиной. Команда красных – холодник в виде заливного, филе бычка в кляре и сырник из маскарпоне. А зеленые – заливное со свекольным желе и карпом, банош с пеной из пармезана. К сожалению, Дмитрий не подал судьям 10 сезона "Мастер Шеф" свой десерт – он был испорчен.

По выводам судей 10 сезона "Мастер Шеф" черные фартуки надели Дмитрий Балита из команды зеленых и Мирра Борисова из команды красных. Эктор Хименес-Браво отметил, что замысел у них был интересный, но исполнение – никакое.

А вот победу в первом конкурсе 5 выпуска 10 сезона "Мастер Шеф" одержала команда желтых.

MONATIK и NK стали бренд-шефами 10 сезона "Мастер Шеф"

Перед началом второго конкурса 5 выпуска 10 сезона "Мастер Шеф" судьи выбрали капитаном первой команды Иру Раковчен и позволили ей выбрать капитана команды соперников. Девушка выбрала свою подругу – Алексу, которая стала капитаном синей команды.

Перед командами стояли два холодильника, один – синий с продуктами такими, как: шоколад, сахар, яйца, овощи, морепродукты, утка и специи. В красном холодильнике были такие продукты: молоко, лосось, гречка, овощи, соевый соус, множество овощей и мясо.

Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" спросили у участников можно ли по составу продуктов в холодильнике составить психологический портрет человека, на, что они ответили уверенное "да".

Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" решили долго не интриговать поваров-любителей и представили им двух звездных гостей кулинарного шоу: MONATIK – певца и продюсера Дмитрия Монатика и NK – певицу Настю Каменских.

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Главной задачей для поваров 10 сезона "Мастер Шеф" накормить звездных гостей вкусными и любимыми блюдами, в соответствии с продуктами, которые были в их холодильниках.

Тем не менее, звездные гости 10 сезона "Мастер Шеф" будут не только оценивать приготовленные блюда поваров, но и станут их бренд-шефами в конкурсе.

За полтора часа две команды 10 сезона "Мастер Шеф" должны приготовить закуску, первое блюдо, основное блюдо и десерт. Оценивать все блюда будут судьи 10 сезона "Мастер Шеф" коллегиально с Настей Каменских и Дмитрием Монатиком.

Команда красных под руководством Насти Каменских приготовила на закуску мельфей с муссом дорадо, суп Минестроне, на основное блюдо лосось со шпинатом, сабайон. Команда синих во главе с Дмитрием Монатиком приготовила салат Цезарь, суп Биск, утку с желтками и шоколадный десерт.

По решению звездных гостей судей 10 сезона "Мастер Шеф" победу одержала команда красных. А синих ждало не легкое голосование за двух участников на битву черных.

Голоса поваров 10 сезона "Мастер Шеф" разделились, но окончательное решение принимала капитан команды Алекса. Черные фартуки одели Мария Кривенко и Алекса.

Битва черных фартуков

Главной задачей для обладателей черных фартуков стали равиоли. Дмитрий должен приготовить равиоли желтого цвета, Алекса – зеленые, Мирра – черные, а Мария – красные.

Начинки для равиоли каждый выбирает самостоятельно. Готовить повара-любители должны на столе без ножек. То есть они должны договориться, как именно они будут работать за поверхностью. Со столом повара не могут покидать квадрат очерченный лентой, а все, что упадет со стола нельзя поднимать.

Это, пожалуй, одно из самых сложных испытаний в 10 сезона "Мастер Шеф", ведь кроме приготовления блюда, участникам нужно договориться о совместной работе.

К сожалению, не все справились с этой сложной задачей. Участникам падало на пол уже готовое тесто, которое они переделывали, падали девайсы, продукты да и сами они.

Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" пристально следили за приготовлениями поваров в черных фартуках, пробовали приготовленные ими блюда и вынесли свой вердикт.

В 5 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" кулинарное шоу покидает – Алекса Антонова.

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