У 4 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" ми побачимо справжню битву між кулінарами-аматорами та грецькими богами в ролі суддів кулінарного шоу, випробування мексиканською кухнею та дізнаємося хто покинув проєкт. Не пропустіть!

У 4 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" на кулінарів-аматорів чекають нові випробування на міцність, кулінарний хист та справжнє суперництво!

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Трійка суддів 10 сезону "Мастер Шеф" зустріла 19 учасників та не забарилася з оголошення правил першого випробування. Ектор Хіменес-Браво одразу виклав на суддівський стіл сині та червоні фартухи та запропонував кулінарам-аматорам самостійно обрати капітанів для двох команд.

На превелике здивування Ольги Мартиновської, Володимира Ярославського та незмінного суддю кулінарного проєкту "Мастер Шеф" – Ектора Хіменеса-Браво, жоден із кулінарів не підняв руку та не визвався на цю відповідальну місію.

Довго не думаючи, судді 10 сезону "Мастер Шеф" знову запитали 19 кулінарів-аматорів щодо капітанства та хоробрі учасники таки знайшлись. Капітаном червоної команди стала Яна Корж, а синю команду очолила Катерина Дем'янова.

Опісля, капітани обрали до своїх команд решту учасників та уважно слухали правила до першого конкурсу від суддів 10 сезону "Мастер Шеф".

Отож, правила були такі: обом командам потрібно самим скласти вишукане ресторанне меню, яке складатиметься з закуски, супу, основної страви та десерту.

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Невже ви подумали, що в 10 сезоні "Мастер Шеф" все буде настільки просто та легко? Звичайно, що ні!

Щойно конкурс розпочнеться, в обох команд буде лише 20 хвилин на спокійне приготування, далі Ектор Хіменес-Браво познайомить кухарів-аматорів із таємничими дошками привілеїв та обмежень.

Кожна команда, точніше її капітан, буде по черзі обирати одну з табличок на дошці й вводити її у гру. Це може бути табличка з надписом про втрату часу на 10 хвилин від загального часу виділеного на приготування, або бонус у плюс 10 хвилин.

Також на дошках були такі картки, як: готувати без ножа, без цукру, без олії, без глютену, в наручниках, тільки в сотейнику. Серед бонусів були картки з допомогою від Ектора, Олі або Володимира.

Як тільки капітан одної з команд обере першу картку на свій вибір, привілей або обмеження одразу буде діяти й для команди суперника.

Першою обирати привілей або обмеження припало капітану команди червоних – Яні Корж. Дівчина обрала для обох команд 5 хвилин без плит та духовок, адже на цьому етапі кухарі тільки обирають продукти та складають меню для конкурсу, тому це вибір нікому не зашкодить.

Далі капітани обирали картки навмання, але з обережністю, щоб не зашкодити процесам приготування майбутніх страв.

Судді 10 сезону "Мастер Шеф" пильно стежили за всіма етапами приготування страв та на вердиктах куштували кожну з них. У синіх були сирі креветки, а у червоних – занадто жирний цибулевий суп.

За рішенням суддів страви червоної команди були кращими та їм дісталась перемога. Хоча Ектор Хіменес-Браво наголосив, щоб судді 10 сезону "Мастер Шеф" обирали кращого серед гірших.

На команду синіх чекало не просте голосування, у якому їм потрібно було обрати одразу двох учасників на чорні фартухи. Не пощастило у голосуванні капітану команди Катерині Дем'янові та Богдану Сиротенко.

Кулінарна битва аматорів проти богів 10 сезону "Мастер Шеф"

З сезону в сезон трійка суддів кулінарного шоу дивує кухарів своїми креативними образами та випробуваннями, але такого на "Мастер Шеф" ще не було!

Перед 10 сезоном "Мастер Шеф" повстали справжні грецькі боги: Ектор Хіменес-Браво в ролі Зевса, Володимир Ярославський – Гермес, а Ольга Мартиновська була справжньою Афродітою!

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Судді 10 сезону "Мастер Шеф" грали у відому гру "Дженга", яка, щоправда, була надзвичайно великого розміру. Суть конкурсу була такою: учасникам потрібно розділитись на три команди, кожна з команд матиме на приготування страви з кулінарних відходів, які знаходились під коробками-загадками, півтори години.

Сюрпризом для учасників 10 сезону "Мастер Шеф" стали судді, які продовжували грати свою гру. Як тільки їхня вежа падала, капітанам команд потрібно проводити атестацію свої учасників. А саме оцінити роботу кожного з них почепивши на фартух бали від 1 до 7, де одиниця – найменше число.

Яна Корж стала капітаном червоної команди, як капітан переможець першого конкурсу. Судді 10 сезону "Мастер Шеф" дозволили обрати дівчині двох капітанів суперників та ними стали: Олексій Жидких та Марина Кобчук.

Капітани команд набрали учасників та приступили до негайного приготування своїх переможних страв, адже дві найкращі команди по закінченні випробування знімуть всі чорні фартухи, які вони отримали впродовж всього конкурсу, а команда котра програє у повному складі одягне чорні фартухи.

Олексій Жидких робив ставку на м'ясі у страві своєї команди та не прогадав, адже Іван Козир досконало його приготував. Марина Кобчук подала суддям страву з кнелями та рієт, який дуже засмакував Володимиру Ярославському.

Страви команди Яни Корж були перетримані, а курячі карамелізовані голови не зачищені та сирі. Судді 10 сезону "Мастер Шеф" не куштували страву червоної команди.

За рішенням суддів 10 сезону "Мастер Шеф" перемогу отримали жовті та сині команди, а команда червоних одягнула одразу 5 чорних фартухів.

Битва чорних фартухів

Яна Корж, Алекса, Дмитро Балита, Юля Венедіктова та Катерина Дем'янова сьогодні боротимуться за місце на кулінарному проєкті 10 сезону "Мастер Шеф".

Для кухарів-аматорів судді 10 сезону "Мастер Шеф" підготували особливе завдання на битву чорних фартухів. Кожному кухарю потрібно навмання обрати картку з назвою свого особливого продукту, який має стати зіркою їхньої страви. До речі, всі страви на битві чорних мають бути у мексиканському стилі.

Алекса витягнула картку з яловичою вирізкою, Яна Корж – свинячі реберця, Катя Дем'янова – курча, Юля Венедіктова – сібас, а Дмитро Балита – свинячу шию.

Щоб учасники перейнялись духом цієї країни судді 10 сезону "Мастер Шеф" підготували для них мексиканські сомбреро та скляні миски на них. Саме ці капелюхи допоможуть здолати їм незграбність, яка так заваджає кухарю під час роботи.

Судді 10 сезону "Мастер Шеф" до країв наповнять ці миски водою та аматори будуть намагатись готувати свої страви так, щоб розлити найменше води.

Раз у декілька хвилин Ектор Хіменес-Браво буде виходити до учасників та вимірювати рівень води в мисках. Той хто втрачає воду – втрачає час!

У кого на кожному етапі вимірювання води буде найменша її кількість – відправляється в карантинну зону на 10 хвилин та припиняє процес приготування своєї страви.

Учасники довго намагались опанувати себе, повільніше пересуватись на кухні "Мастер Шеф" та не всім це вдавалося без втрати води в мисках.

За вердиктами суддів 10 сезону "Мастер Шеф" не справилась із завданням на битві чорних фартухів – Яна Корж. Вона покинула 10 сезон "Мастер Шеф" у 4 випуску кулінарного шоу.

У 5 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" вперше на шоу ми побачимо зіркових капітанів Монатіка та Настю Каменських. Такого на цій кухні ще не було!

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