У 8 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" 15 кухарів-аматорів боротимуться за місце на проєкті у доволі складних випробуваннях від трійки суддів кулінарного шоу. Конкурс на кулінарні знання, уроки ресторанного бізнесу та надскладна битва чорних фартухів, яку останніми ледь витримали кухарі-професіонали. Буде гаряче – не пропустіть!

У 8 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" на 15 кухарів-аматорів чекають випробування на знання бізнесу в кулінарії. Як гадаєте скільки страв реально приготувати за 20 хвилин? Сьогодні ми дізнаємося на що заради перемоги готові кухарі!

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Трійка суддів 10 сезону "Мастер Шеф": Ольга Мартиновська, Ектор Хіменес-Браво та Володимир Ярославський обрали трьох капітанів для першого випробування. Іра Раковчен очолила червону команду, Олександр Горчаков – жовту, а Аліна Матвійчук – синю.

Головним завданням конкурсу було приготувати якнайбільше однакових страв за 20 хвилин. Тільки капітани знали, що потрібно приготувати та мали передати рецепт учасникам.

Першою стравою були яйця аля по-флорентійськи зі шпинатним соусом. У команд буде все крім найважливішого інгредієнта – яєць. Їх команди зможуть придбати у Володимира Ярославського за гроші, які перед початком випробування судді 10 сезону "Мастер Шеф" виділили для конкурсу – бюджет 100 гривень.

Пара яєць коштує 5 гривень, а вдало приготована страва – 20 гривень. Та це ще не всі правила випробування! За три етапи конкурсу кожна з команд повинна продати свого учасника на біржу праці та отримати за нього 40 гривень. Проданий учасник автоматично одягає чорний фартух, але в разі вдалого продажу суддям 10 сезону "Мастер Шеф" приготованих страв капітан може викупити його назад. Якщо протягом трьох етапів конкурсу команда не відправить свого учасника на балкон, в разі програшу по завершенні випробування троє з команди одягнуть чорні фартухи.

Головна суть цього випробування – навчити кухарів-аматорів жертвувати персоналом, щоб зберегти ресторан в період кризи.

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В команді червоних були: Яна Балог, Марія Кривенко, Богдан Сиротенко та Марина Кобчук. В команді синіх – Іван Козир, Іра Маленко, Мірра Борисова та Роман Петрушенко, у жовтій команді – Марина Шмалько, Дмитро Балита, Катерина Дем'янова та Юля Венедиктова.

Хто за результатами 3 раундів розбагатіє найбільше – переможе.

На першому етапі випробування тільки одна команда 10 сезону "Мастер Шеф" змогла правильно приготувати страву та продати її суддям – це була команда червоних Ірини Раковчен.

На другому етапі три команди повинні приготувати для суддів 10 сезону "Мастер Шеф" бланшовану устрицю з малиновим гаспачо.

Команда червоних вирішила продати учасника на біржу праці та отримала за нього 40 гривень. Іра Раковчен впевнена, що її стратегія спрацює та вона викупить Марину Кобчук назад та ще й заробить грошей.

І ця стратегія була вдалою, команда подала суддям 10 сезону "Мастер Шеф" 5 вдалих страв, збагатила бюджет до 190 гривень та викупила Марину назад до команди.

Жовта команда подала суддям 10 сезону "Мастер Шеф" тільки одну вдалу страву та залишилась з бюджтом у 80 гривень, а синя команда зуміла приготувати дві страви й залишилась з бюджетом у 70 гривень.

На третьому етапі трьом командам потрібно приготувати суддям витриманий козячий сир у фритюрі з полуничним соусом та праліне.

Червоні знову продали на біржу праці свого учасника – Богдана Сиротенка, сині – Романа Петрушенка, а жовті капітана команди – Олександра Горчакова.

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Найбільше страв подала суддям 10 сезону "Мастер Шеф" червона команда та заробила аж 230 гривень. Судді 10 сезону "Мастер Шеф" привітали кухарів-аматорів з перемогою, зняли чорного фартуха з Богдана Сиротенка та відправили їх на балкон під гучні оплески.

А от двох команд, що залишилися внизу не все так радісно та святково. Сині заробили за три етапи випробування 170 гривень, а жовті – 120 гривень. Судді 10 сезону "Мастер Шеф" залишили Олександра Горчакова та Романа Петрушенка у чорних фартухах та підняли всіх на балкон.

Кулінарні загадки на кухні 10 сезону "Мастер Шеф"

Судді 10 сезону "Мастер Шеф" запропонували учасникам розділитись на пари, щоб було максимально комфортно працювати у цьому випробуванні. Яна Балог стала в пару з Ірою Раковчен, Катерина Дем'янова з Ірою Маленко, Олександр Горчаков з Романом Петрушенко, Марина Шмалько з Дмитром Балитою, Юля Венедиктова з Богданом Сиротенко, Мірра Борисова та Марина Кобчук, Аліна Матвійчук та Марія Кривенко, а Іван Козир залишився без пари та сам буде боротись у цьому конкурсі.

На кухарів-аматорів 10 сезону "Мастер Шеф" чекала велика дошка згори якої були написані частини світу та цифри 50, 100, 150, 200 збоку. Це були бали, які кожна пара учасників може заробити своїми правильними відповідями на обране запитання та стравою, яку вони приготують й подадуть суддям.

Найбільше правильних відповідей та правильно приготованих страв принесуть парі учасників 10 сезону "Мастер Шеф" перемогу у випробуванні. Запитання були, як складні, так і легкі, складність залежала від того скільки балів хочуть заробити кухарі.

До прикладу, пара Іри Раковчен та Яни Балог обрали "Європу" на 150 балів, запитанням у цій категорії було: "Яке блюдо у творінні Гоголя Пацюк їв без рук?" Дівчата довго думали, хоч відповідь була дуже легкою – це вареники. До речі, правильну відповідь їм підказала пара Романа Петрушенка та Романа Горчакова.

Так запитання за запитанням кухарі-аматори обирали категорії із запитаннями та готували страви. Якщо суддям 10 сезону "Мастер Шеф" не сподобається страва, але вона буде правильно за назвою – учасникам потрібно буде приготувати її за правильною технологією. Також, якщо пара кухарів не згадає назву загаданої страви, але приготує її правильно – її теж не зарахують.

Юля Венедиктова та Богдан Сиротенко приготували буріто за 200 балів, Ірина Маленко та Катерина Дем'янова – устриці, Олександр Горчаков та Роман Петрушенко – тірамісу, а Іван Козир – піцу.

Найбільше балів заробила пара Ірини Раковчен та Яни Балог – 350, а найменше Іван Козир, Дмитро Балита та Марина Шмалько – 150 балів.

За правилами конкурсу учасники з найменшою кількістю балів одягають чорні фартухи. До речі, Іван та Марина вперше попали на битву чорних у 10 сезоні "Мастер Шеф".

Битва чорних фартухів з коробками-загадками

На учасників битви чорних фартухів чекала одна з найскладніших битв, адже під коробками-загадками на кожного кулінара чекала фігурка, яку потрібно залучити у страві.

У Романа Петрушенка був лісоруб, Саша Горчаков отримав вантажника, Іван Козир – медбрата, Дмитро Балита – водія екскаватора, а у Марини Шмалько – прибиральник.

Здивувати суддів 10 сезону "Мастер Шеф" буде не просто, адже кожному кухарю-аматору потрібно залучити свого персонажа у страві так, щоб вона гармоніювала.

Кухарі з балкона активно допомагали учасникам битви чорних фартухів з ідеями для страв, але не всі дослухались до цих порад. Олександр Горчаков готував яловичий медальйон, з якого сформує бочку з якої буде витікати мастило (соус за задумом кухаря). Дмитро Балита вирішив акцентувати страву на їстівній землі для водія екскаватора.

Марина Шмалько вирішила готувати тарталетку на якій сформує клумбу, яку буде садити прибиральник. Іван Козир взявся робити карету швидкої допомоги з бісквіта, а Роман Петрушенко колоду з бісквіта для свого лісоруба.

Судді пильно стежили за приготуванням страв, оцінили їхній зовнішній вигляд та ідею й винесли свої вердикти для кухарів у чорних фартухах. На жаль, у 8 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" шоу покинув Іван Козир.

У 9 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" ми побачимо як кухарі будуть поєднувати непоєднувані між собою продукти та конкурс "Кріт". Не пропустіть!

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