У 9 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" 14 кухарів-аматорів вперше будуть поєднувати в одній страві непоєднувані продукти, визначатимуть крота в команді, а наприкінці випуску ми дізнаємося хто не витримав кулінарних випробувань за крок до мрії. Не пропустіть – буде дуже цікаво!

У 9 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" 14 кухарів-аматорів готуватимуть з кротом в команді, поєднуватимуть непоєднувані продукти та боротимуться за місце на проєкті в одній з найважчих битв чорних фартухів.

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Перш ніж дізнатися умови конкурсу Ектор Хіменес-Браво запропонував кулінарам-аматорам розділитись на пари. Катерина Дем'янова стала в пару з Іриною Маленко, Роман Петрушенко з Олександром Горчаковим, Богдан Сиротенко з Юлею Венедиктовою, Яна Балог з Ірою Раковчен, Мірра Борисова та Марина Кобчук, Дмитро Балита та Марія Кривенко, Марина Шмалько та Аліна Матвійчук.

На кухарів-аматорів чекали дві коробки-загадки під якими були абсолютно однакові набори продуктів: шоколад, вершки, буряк, перлова крупа, сардини, вино, томатна паста, часник, теляча вирізка, легені, качан капусти, пармезан та домашній сир. Під другою коробкою були великі миски для харчових відходів.

Лише кулінар з геніальним відчуттям смаків може поєднати між собою ці непоєднувані продукти та створити нову вишукану ресторанну страву, – зазначив суддя 10 сезону "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво.

Миски замінять смітники для харчових відходів та продуктів, які кухарі не встигнуть використати у свої страві або взагалі вирішать їх не використовувати.

Загальна вага всіх продуктів в наборі – 1700 грамів, власники найтяжчої миски отримають чорні фартухи та їхню страву судді 10 сезону "Мастер Шеф" куштувати не будуть. Якщо страва виявиться не смачною – теж чорний фартух. Їсти зайві інгредієнти, щоб зменшити вагу харчових відходів, також не можна.

На приготування 14-ка кухарів-аматорів матиме всього годину. Щоб зменшити вагу відходів учасники висушували інгредієнти у духовці, подрібнювали в блендері або просто змішували максимальну кількість продуктів в одній страві.

Судді 10 сезону "Мастер Шеф" зважили всі миски з відходами та оголосили пару, котра одразу одягне чорні фартухи.

Катерина Дем'янова та Ірина Маленко – 327 г, Роман Петрушенко з Олександром Горчаковим – 698 г, Богдан Сиротенко з Юлею Венедиктовою – 660 г, Яна Балог з Ірою Раковчен – 746 г, Мірра Борисова та Марина Кобчук – 771 г, Дмитро Балита та Марія Кривенко – 651 г, Марина Шмалько та Аліна Матвійчук – 578 г.

Найбільш не економнішою парою стала Мірра Борисова та Марина Кобчук. Як і обіцяли судді перед початком випробування, вони не куштували приготовану дівчатами страву.

Судді 10 сезону "Мастер Шеф" викликали пари до себе, куштували страви та виносили свої вердикти. Пари, котрі застосували стратегію скинути всі інгредієнти на тарілку – Катерину та Іра, Олександр та Роман презентували абсолютно несмачні страви та одягнули чорні фартухи.

Найкращими у першому випробування стали Іра Раковчен та Яна Балог.

Кріт проти команди

За найкращими результатами першого випробування 9 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" Іра Раковчен та Яна Балог очолять дві команди наступного конкурсу. Дівчата обрали кольори фартухів для випробування та набрали учасників до команд.

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Яна обрала до команди синіх: Марію Кривенко, Марину Шмалько, Ірину Маленко, Богдана Сиротенко, Марину Кобчук та Катерину Дем'янову.

Іра Раковчен обрала до команди червоних: Аліну Матвійчук, Дмитра Балиту, Сашу Горчакова, Мірру Борисову, Романа Петрушенко та Юлю Венедиктову.

Обом командам потрібно приготувати італійський сет з трьох страв – аранчіні з моцарелою, прошуто та соусом, канелоні болоньєзе та шоколадну пана коту з ягодами.

Щоб визначити хто буде кротом, учасники по черзі заходили до ресторану 10 сезону "Мастер Шеф" та підіймали баранчик під яким вирішувалась доля кулінара на конкурсі "Кріт". З команди синіх кротом була Марина Шмалько, а у червоних – капітан команди Іра Раковчен.

Якщо кротові не вдасться зіпсувати страву своєї команди він одягне чорний фартух вкінці конкурсу, а якщо кріт переможе – чорний одягне вся команда окрім нього.

Баталії, сварки та недовіра – ось, як проходило це випробування на пильність та довіру. Кулінари-аматори намагались не проґавити помилки колег, видати їх та засадити крота в клітку.

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Марина Шмалько вирішила не псувати страви своє команди та одягнути на себе чорного фартуха, але доки команда не знала про наміри учасниці, вони намагались знайти крота. А от Ірина Раковчен з перших хвилин випробування намагалась зіпсувати заготовки команди та збивати з пантелику учасників.

Команда червоних одразу запідозрила в нечесності капітана, але в клітку посадили Юлю Венедиктову. Та потім вони одумались та посадили до клітки капітана.А от сині не змогли визначитись та знайти крота, але Марина Шмалько навіть не намагалась псувати страви команди, тому вони не були в небезпеці.

По закінченні відведеного для конкурсу часу обидві команди 10 сезону "Мастер Шеф" подали суддям італійські сети у яких майже не було помилок, адже кроти-невдахи не справились зі своїм завданням.

Отож, чорні фартухи у другому випробуванні 9 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" одягнули кроти – Марина Шмалько та Іра Раковчен.

Битва чорних фартухів

З самого ранку власників чорних фартухів привезли в мальовниче село з річкою, лісом де на них чекало одне із завдань битви чорних фартухів.

Володимир Ярославський зустрів вісімку кухарів-аматорів в чорному та розповів, що їм потрібно сьогодні приготувати та які правила випробування. Отож, у 9 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" кухарям потрібно приготувати один вишуканий десерт на вибір, а от продукти для страви кухарям потрібно буде здобути самим.

Продукти для десерту знаходяться у спеціальних коробках, а доставити їх можна тільки у певному транспорті, який кожен учасник обере сам за карточками.

В учасників є 45 хвилин на перевезення продуктів з точки А в точку В, але якщо час мине, а кухар не встигне доправити коробки до своєї поверхні – судді їх конфіскують.

Катя Дем'янова витягнула картку з тачкою, Марина Кобчук – бочку, Мірра Борисова – плівку, Іра Раковчен – віслюка, Іра Маленко – ліжко, Марина Шмалько – рохлу, Роман Петрушенко – бак для сміття, Сашко Горчаков – сітку. Саме цим транспортом кухарі будуть перевозити продукти для своїх десертів. Інших інгредієнтів для приготування ресторанного десерту у них не буде.

Вердикти щодо страв кухарів-аматорів 10 сезону "Мастер Шеф" були не зовсім втішними для деяких учасників кулінарного проєкту.

Десерт Романа Петрушенко відверто бажав кращого, Ектор Хіменес-Браво назвав її занадто простою, неохайною та з несмачним тістом. Схожа проблема була й у десерті Катерини Дем'янової – бісквіту та крему з маскарпоне та сиру Філадельфія для 10 сезону "Мастер Шеф" замало.

На жаль, за рішенням суддів 10 сезону "Мастер Шеф" кулінарний проєкт покинув Роман Петрушенко.

У 10 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" ми побачимо продовження боротьби кухарів з випробуваннями від суддів проєкту. Кулінарний ребус та цікаві страви на спринт випробуванні. За тиждень буде гаряче – не пропустіть!

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