У 10 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" на учасників кулінарного проєкту чекає запекла боротьба за місце на проєкті, адже конкурси будуть не з легких. Буде гаряче – не пропустіть!

У 10 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" на учасників чекає випробування-спринт, ребуси та приготування кулінарних шедеврів за 10 хвилин. Чи справляться кулінари-аматори із завданнями від суддів кулінарного проєкту – дізнаємося вже сьогодні!

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Перед початком першого випробування судді 10 сезону "Мастер Шеф" одразу попередили учасників, що рівень складності завдань зростає, адже вони пройшли майже половину шляху на проєкті. Судді 10 сезону "Мастер Шеф" підготували для аматорів дошку зі схованими картинками, на яких зображені підказки, асоціації, або конкретні ключові продукти класичних страв.

Перша картинка розкаже найменше інформації, а в наступних, кулінари-аматори 10 сезону "Мастер Шеф" отримають все більше натяків. Чи вгадали учасники зашифровану страву, судді розкажуть тільки тоді коли отримають її на своєму столі.

Катерина Дем'янова очолила червону команду, до якої увійшли: Аліна Матвійчук, Іра Маленко, Марина Шмалько, Юля Венедиктова.

Богдан Сиротенко став капітаном зелених, до якої увійшли: Яна Балог, Дмитро Балита, Мірра Борисова.

Марія Кривенко очолила синю команду, до якої увійшли: Іра Раковчен, Марія Кобчук, Олександр Горчаков.

Першою командою на відгадування ребусу були зелені, а на першій картинці була сметана. Учасники здогадались, що це Монастирська хата, але не насмілились забронювати цю страву. Коли Ектор Хіменес-Браво відкрив наступну картинку на ній була вишня – страву одразу забронювала синя команда.

У червоних випала м'ясорубка, далі прапор Ізраїлю. Черга розгадувати кулінарний ребус була зелених та вони подумали що це фалафель або хумус й забронювали її. Та насправді це була фарширована риба.

На третьому етапі був кардинал Рішельє, що чітко натякав на перепілку Рішельє, але зелені спасували й черга перейшла до червоних. Щоправда, команда тут теж схибила, бо подумала, що це торнедо росіні.

Далі у ребусі від суддів 10 сезону "Мастер Шеф" були зашифровані такі страви, як десерт Павлова, Табуле, Ромова баба, австрійський штрудель, Біф Веллінгтон, Париж-Брест та аранчіні.

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Червоним потрібно приготувати три страви, синім теж три, а от у зелених аж чотири страви. На приготування в кулінарів-аматорів 10 сезону "Мастер Шеф" було 1,5 години.

Судді 10 сезону "Мастер Шеф" пильно стежили за приготуванням страв та готові "відкрити карти" перед кухарями, щодо справжніх страв, котрі були загадані на першому випробуванні. Першими на вердикти пішла команда синіх, вони правильно подали суддям салат Табуле, Монастирську хату та Париж-Брест. Володимир Ярославський відзначив хорошу роботу команди синіх, капітаном якої була Аліна Матвійчук.

А от іншим двом командам так не пощастило, адже зелені не відгадали дві страви, а у червоних окрім неправильної страви, вони були ще й сирі.

За рішенням суддів 10 сезону "Мастер Шеф" перший конкурс 10 випуску кулінарного проєкту закінчився перемогою команди синіх та поразкою – червоних.

На команду червоних чекало голосування, на якому потрібно було обрати двох кухарів на чорний фартух. Команда проголосувала за капітана – Катерину Дем'янову та Аліну Матвійчук, яка зіпсувала перепілку Рішельє.

Спринт-випробування для найсильніших кухарів 10 сезону "Мастер Шеф"

Друге випробування розпочалось без Ірини Маленко, Ектор Хіменес-Браво розповів, що дівчина потрапила до лікарні, але запевнив, що з нею все буде добре.

Традиційно першими капітанами другого конкурсу стають найкращі кухарі, які проявили себе у попередньому конкурсі.

Марія Кривенко очолила команду червоних, до якої увійшли: Іра Раковчен, Аліна Матвійчук та Марина Кобчук.

Богдан Сиротенко обрав жовтий фартух для команди та обрав до неї таких учасників: Яну Балог, Дмитра Балиту та Юлю Венедиктову.

Олександр Горчаков очолив третю команду синіх, до якої увійшли: Марина Шмалько, Мірра Борисова та Катерина Дем'янова.

Кожна команда має приготувати для суддів 10 сезону "Мастер Шеф" по три страви на трьох окремих етапах. На першому етапі на приготування одної страви буде 20 хвилин та один учасник буде виконувати завдання. Коли час закінчиться судді продегустують страву та оберуть переможця і подарують команді один бал.

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На другому етапі 15 хвилин на приготування страви та 3 учасники виконавці. На третьому – 10 хвилин та вся команда готуватиме на кухні 10 сезону "Мастер Шеф".

Переможцем буде та команда, котра назбирає на свому рахунку найбільшу кількість балів.

Іспанський крокет з кнелею горошку, жу та хамоном – таким було перше завдання на першому етапі другого випробування. В бій вступили троє кухарів-аматорів від команд: Яна Балог від жовтих, Аліна Матвійчук від червоних та Мірра Борисова від синіх.

Синій команді вдалось приготувати майже ідеальну страву та подати її суддям 10 сезону "Мастер Шеф", за що вони й отримали чесно зароблений 1 бал.

На другому етапі потрібно приготувати тунець у цедровій паніровці стір фрай, соус чорізо та боби адемаме – це все за 15 хвилин на трьох учасників з кожної команди.

Від команди синіх пішли готувати: Марина Шмалько, Олександр Горчаков, Мірра Борисова, від червоних – Аліна Матвійчук, Іра Раковчен та Марина Кобчук, від жовтих – Дмитро Балита, Яна Балог та Юля Венедиктова.

Судді 10 сезону "Мастер Шеф" назвали найкращою страву синіх – вони отримали ще 2 бали за найкращу презентацію та чудовий смак страви.

Отже, у синіх – 3 бали, в команд червоних та жовтих – жодного.

На останньому третьому етапі 2 конкурсу 10 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" учасникам потрібно приготувати за 10 хвилин карпачо з сібаса й соусом з манго-чилі.

Найкращою стравою 3 етапу стала робота команди жовтих, а це означає, що в обох команд (синіх та жовтих) по три бали. А поразку в другому конкурсі отримала команда червоних, у якій вже був один чорний фартух. Капітану команди Аліні Матвійчук потрібно обрати двох учасників, котрі понесуть відповідальність за поразку команди, ними стали – Аліна Матвійчук та Іра Раковчен.

Битва чорних фартухів

На битві чорних фартухів 10 сезону "Мастер Шеф" на всіх чекає нетипове голосування. 7 видів риби та морепродуктів різної якості чекає на кухарів-аматорів. Серед цих інгредієнтів учасникам в білих фартухах потрібно обрати по одному для кожного кулінара в чорному фартусі. Саме від вибору учасників в білому залежить кому що попаде, який інгредієнт повторюватиметься найбільше разів той і стане зіркою страви учасника.

Ірі Раковчен учасники в білому обрали мідії, Катерині Дем'янові – судака, Марії Кривенко – сардини, а Аліні Матвійчук – мінтай.

На приготування в кухарів-аматорів у чорних фартухах буде одна година. Та це ще не всі сюрпризи на цій битві чорних фартухів. Свої страви кухарі мають презентувати в одному з предметів, які підготували для них судді 10 сезону "Мастер Шеф" та створити концепт поєднавши страву і посуд. Ваги дістались Ірі Раоквчен, газон з травою – Аліні Матвійчук, Катерині Дем'яновій – консервна банка, Марії Кривенко – форма для розсади.

Чи справляться учасники битви чорних зі своїми продуктами та девайсами для подачі страви дізнаємося прямо зараз!

Судді 10 сезону "Мастер Шеф" скуштували кожну приготовану учасниками страву та визначились із вердиктами. На жаль, у 10 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" шоу покидає – Катерина Дем'янова.

Та на цьому наш випуск не закінчився, судді дістали два кольори фартухів, обрали двох капітанів – Богдана Сиротенка та Дмитра Балиту. Щоб учасники 10 сезону "Мастер Шеф" встигли підготуватись до наступного конкурсу, який ми побачимо наступної суботи, кухарям-аматорам потрібно більше часу.

Суть випробування – створити власний ресторан, продумати його концепцію та організувати його вигляд, а на його реалізацію кожна команда має по конверту з грошима.

У 11 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" ми побачимо як кухарі-аматори будуть боротися у битві-ресторанів та витрачатимуть 8 000 гривень. Чий ресторан виявиться найкращим? Дізнаємося вже зовсім скоро. Буде надзвичайно круто – не пропустіть!

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