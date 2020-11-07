В 10 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" участников кулинарного проекта ждет ожесточенная борьба за место на проекте, ведь конкурсы будут не из легких. Будет жарко – не пропустите!

В 10 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" участников ждет испытание-спринт, ребусы и приготовление кулинарных шедевров за 10 минут. Справятся ли кулинары-любители с задачами от судей кулинарного проекта – узнаем уже сегодня!

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Перед началом первого испытания судьи 10 сезона "Мастер Шеф" сразу предупредили участников, что уровень сложности задач возрастает, ведь они прошли почти половину пути на проекте. Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" подготовили для любителей доску со скрытыми картинками, на которых изображены подсказки, ассоциации, или конкретные ключевые продукты классических блюд.

Первая картинка расскажет меньше всего информации, а в последующих, кулинары-любители 10 сезона "Мастер Шеф" получат все больше намеков. Угадали ли участники зашифрованное блюдо, судьи расскажут только тогда, когда получат его на своем столе.

Екатерина Демьянова возглавила красную команду, в которую вошли: Алина Матвийчук, Ира Маленко, Марина Шмалько, Юля Венедиктова.

Богдан Сиротенко стал капитаном зеленых, в которую вошли: Яна Балог, Дмитрий Балита, Мирра Борисова.

Мария Кривенко возглавила синюю команду, в которую вошли: Ира Раковчен, Мария Кобчук, Александр Горчаков.

Первой командой на отгадывание ребуса были зеленые, а на первой картинке была сметана. Участники догадались, что это Монастырская изба, но не осмелились забронировать это блюдо. Когда Эктор Хименес-Браво открыл следующую картинку на ней была вишня – блюдо сразу забронировала синяя команда.

У красных выпала мясорубка, дальше флаг Израиля. Очередь разгадывать кулинарный ребус была зеленых и они подумали что это фалафель или хумус и забронировали его. Но в действительности это была фаршированная рыба.

На третьем этапе был кардинал Ришелье, который четко намекал на перепела Ришелье, но зеленые спасовали и очередь перешла к красным. Правда, команда здесь тоже ошиблась, потому что подумала, что это торнедо россини.

Далее в ребусе от судей 10 сезона "Мастер Шеф" были зашифрованы такие блюда, как десерт Павлова, Табуле, Ромовая баба, австрийский штрудель, Биф Веллингтон, Париж-Брест и аранчини.

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Красным нужно приготовить три блюда, синим тоже три, а вот у зеленых целых четыре блюда. На приготовление у кулинаров-любителей 10 сезона "Мастер Шеф" было 1,5 часа.

Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" пристально следили за приготовлением блюд и готовы "открыть карты" перед поварами, относительно настоящих блюд, которые были упомянуты в первом испытании. Первыми на вердикты пошла команда синих, они правильно подали судьям салат Табуле, Монастырскую избу и Париж-Брест. Владимир Ярославский отметил хорошую работу команды синих, капитаном которой была Алина Матвийчук.

А вот остальным двум командам так не повезло, ведь зеленые не отгадали два блюда, а у красных кроме неправильного блюда, они были еще и сырые.

По решению судей 10 сезона "Мастер Шеф" первый конкурс 10 выпуска кулинарного проекта закончился победой команды синих и поражением – красных.

Команду красных ждало голосование, на котором нужно было выбрать двух поваров на черный фартук. Команда проголосовала за капитана – Екатерину Демьянову и Алину Матвийчук, которая испортила перепела Ришелье.

Спринт-испытание для самых сильных поваров 10 сезона "Мастер Шеф"

Второе испытание началось без Ирины Маленко, Эктор Хименес-Браво рассказал, что девушка попала в больницу, но заверил, что с ней все будет хорошо.

Традиционно первыми капитанами второго конкурса становятся лучшие повара, которые проявили себя в предыдущем конкурсе.

Мария Кривенко возглавила команду красных, в которую вошли: Ира Раковчен, Алина Матвийчук и Марина Кобчук.

Богдан Сиротенко выбрал желтый фартук для команды и выбрал в нее таких участников: Яну Балог, Дмитрия Балиту и Юлю Венедиктову.

Александр Горчаков возглавил третью команду синих, в которую вошли Марина Шмалько, Мирра Борисова и Екатерина Демьянова.

Каждая команда должна приготовить для судей 10 сезона "Мастер Шеф" по три блюда на трех отдельных этапах. На первом этапе на приготовление одного блюда будет 20 минут и один участник будет выполнять задание. По истечении времени судьи продегустируют блюдо и выберут победителя и подарят команде один балл.

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На втором этапе 15 минут на приготовление блюда и 3 участника исполнители. На третьем – 10 минут и вся команда будет готовить на кухне 10 сезона "Мастер Шеф".

Победителем будет та команда, которая соберет на своем счету наибольшее количество баллов.

Испанский крокет с кнелями горошка, жу и хамоном – таким было первое задание на первом этапе второго испытания. В бой вступили трое поваров-любителей от команд: Яна Балог от желтых, Алина Матвийчук от красных и Мирра Борисова от синих.

Синий команде удалось приготовить почти идеальное блюдо и подать его судьям 10 сезона "Мастер Шеф", за что они и получили честно заработанный 1 балл.

На втором этапе нужно приготовить тунец в цедровой панировке стир-фрай, соус чоризо и бобы эдемамэ – это все за 15 минут на трех участников из каждой команды.

От команды синих пошли готовить: Марина Шмалько, Александр Горчаков, Мирра Борисова, от красных – Алина Матвийчук, Ира Раковчен и Марина Кобчук, от желтых – Дмитрий Балита, Яна Балог и Юля Венедиктова.

Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" назвали лучшим блюдо синих – они получили еще 2 балла за лучшую презентацию и замечательный вкус блюда.

Итак, у синих – 3 балла, у команд красных и желтых – ни одного.

На последнем третьем этапе 2 конкурса 10 выпуска 10 сезона "Мастер Шеф" участникам нужно приготовить за 10 минут карпаччо из сибаса и соусом из манго-чили.

Лучшим блюдом 3 этапа стала работа команды желтых, а это значит, что у обеих команд (синих и желтых) по три балла. А поражение во втором конкурсе получила команда красных, у которой уже был один черный фартук. Капитану команды Алине Матвийчук нужно выбрать двух участников, которые понесут ответственность за поражение команды, ими стали – Алина Матвийчук и Ира Раковчен.

Битва черных фартуков

На битве черных фартуков 10 сезона "Мастер Шеф" всех ждет нетипичное голосование. 7 видов рыбы и морепродуктов разного качества ждет поваров-любителей. Среди этих ингредиентов участникам в белых фартуках нужно выбрать по одному для каждого кулинара в черном фартуке. Именно от выбора участников в белом зависит кому что попадет, какой ингредиент будет повторяться больше раз тот и станет звездой блюда участника.

Ире Раковчен участники в белом выбрали мидии, Екатерине Демьяновой – судака, Марии Кривенко – сардины, а Алине Матвийчук – минтай.

На приготовление у поваров-любителей в черных фартуках будет 1 час. Но это еще не все сюрпризы на этом сражении черных фартуков. Свои блюда повара должны презентовать в одном из предметов, которые подготовили для них судьи 10 сезона "Мастер Шеф" и создать концепт соединив блюдо и посуду. Весы достались Ирине Раоквчен, газон с травой – Алине Матвийчук, Екатерине Демьяновой – консервная банка, Марии Кривенко – форма для рассады.

Справятся ли участники битвы черных со своими продуктами и аксессуарами для подачи блюда узнаем прямо сейчас!

Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" попробовали каждое приготовленное участниками блюдо и определились с вердиктом. К сожалению, в 10 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" шоу покидает – Екатерина Демьянова.

Но на этом наш выпуск не закончился, судьи получили два цвета фартуков, выбрали двух капитанов – Богдана Сиротенко и Дмитрия Балиту. Чтобы участники 10 сезона "Мастер Шеф" успели подготовиться к следующему конкурсу, который мы увидим в следующую субботу, поварам-любителям нужно больше времени.

Суть испытания – создать ресторан, продумать его концепцию и организовать его вид, а на его реализацию каждая команда имеет по конверту с деньгами.

В 11 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" мы увидим как повара-любители будут бороться в битве-ресторанов и тратить 8 000 гривен. Чей ресторан окажется лучшим? Узнаем уже совсем скоро. Будет очень круто – не пропустите!

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