В 11 выпуске 10 сезона "МастерШеф" на участников шоу ожидали необычные и довольно сложные испытания. Какие задачи на этот раз придумали организаторы и кто не смог пройти в следующий выпуск проекта – смотрите в материале.

В 11 выпуске 10 сезона "МастерШеф" зрителей ожидало увлекательное соревнование. А все потому, что кулинары вынуждены были приготовить микроблюда благодаря соответствующей посуде и принадлежностям. И эта задача была не из легких, ведь микронож был длиной всего в несколько сантиметров.

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Кроме этого, участники кулинарного проекта воплотили мечту каждого повара и открыли ресторан. Но и здесь их ждал сюрприз от судей: заведение они должны были сами построить посреди павильона, а, кроме интерьера, поражали экспертов интересной концепцией и изысканным меню.

Оценить результат пришли приглашенные гости, которые работали в тандеме с судьями 10 сезона "Мастер Шефа". Так, Хименес-Браво призвал на помощь ведущего Григория Решетника, Ольге Мартыновский помогала вынести вердикт Екатерина Пескова, а Владимиру Ярославскому – его су-шеф Григорий.

Конкурс собственных ресторанов

Участников разделили на две команды. Кулинарам дали 8 тысяч гривен, а на покупки и обустройство ресторана выделили всего 5 часов.

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Капитан "красных" Богдан Сиротенко придумал создать арт-дизайн, который будет напоминать отдых на море. По его замыслу, каждый из участников его команды создаст картину, которая украсит стены заведения. У мужчины есть опыт в обустройстве помещений, ведь он 7 лет работал архитектором и дизайнером интерьера. Такое превосходство не повлияло на команду "синих", которую возглавил Дмитрий Балита. Они уверенно разработали этноконцепцию без привязки к какой-либо стране.

И от идеи кулинары "Мастер Шеф" перешли к делу. В обустройстве помещения все пытались приложить свой труд, кроме Юлии Венедиктовой, которая никак не могла найти для себя работу на площадке. От этого у "красных" был небольшой раздор, а участники команды неоднократно ходили к своим конкурентам по материалы. Да и результат с зеленым покрытием на стене не впечатлил никого из подчиненных Богдана.

В то же время у "синих" царила настоящая гармония, а все конкурсанты совместно генерировали идеи и быстро обустраивали ресторан.

У нас так уютно, – сказала команда "синих", закончив обустраивать ресторан за 7 минут до завершения времени.

А в "красных" последние минуты задачи были напряженными и нервными. Вконце многие участники были разочарованы результатом, ведь эскиз Богдана очень отличался от интерьера заведения.

"Нас может спасти только вкусная еда", – отметили участники "красных".

На приготовление блюд судьи "Мастер Шеф" выделили всего 2 часа. Кулинары должны приготовить по две закуски, по два основных блюда и десерты. А оценивали все эксперты с приглашенными гостями.

Капитаны разделили между участниками задачи и быстро принялись за работу. У «синих» были проблемы с приготовлением тарталеток, ведь кулинары должны были сделать все под палящим солнцем. Погода вредила и "красным", которые не могли приготовить шоколадную сферу из-за жары.

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Официанты "красных" – Мария и Юлия встретили Эктора и Григория. А вот "синих" посетили сразу две пары судей: Владимир и Григорий и Оля и Екатерина. Гостей никто не встретил, что им очень не понравилось, после чего к ним вышел капитан команды, который рассказал о концепции. Официантом был Александр, поразивший экспертов комплиментом от ресторана – свежеиспеченным хлебом трех видов. После вкушения всех блюд гости перешли в другой ресторан.

За "синих" проголосовали Екатерина, Ольга, Григорий Решетник, а за "красных" – Григорий, Владимир. Решающий голос был у Эктора, который отдал его за "синих", что сделало команду победителями.

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Битва черных фартуков

Черные фартуки надела вся "красная" команда, кроме Яны Балог. Именно за эту участницу шоу "Мастер Шеф" проголосовали трое коллег, которые отметили, что именно ее два блюда поразили всех гостей ресторана. Девушка еще ни разу не надевала черный фартук, что вызвало овации в павильоне.

Для 5 кулинаров придумали необычное испытание: экзамен микрокухней. Судьи "Мастер Шеф" решили облегчить задачу и дать возможность Юлии, Марии, Богдану, Ирине и Ире самым придумать блюдо.

Ирина решила впервые приготовить десерт на микро-кухне. Она выбрала индийскую кухню – ладу, который можно готовить на манке. Мария готовила креветку с рататуем. Юля решила удивлять гребешкамы, кнелями и креветками, а Богдан – куриным филе с креветкой, лапшой с цуккини и соусом. В то же время Ира выбрала среди продуктов рыбу с каперсовым муссом, которую подала с гороховым пюре. Ограничение времени и микродевайсы стали непростым испытанием для каждого.

Первыми к судьям вышли Юля, Мария и Ирина, которые получили положительные отзывы. Следующими к экспертам пошли Ира и Богдан, которые со страхом понимали, что один из них может покинуть проект. Богдан пересолил пюре и не впечатлил Эктора основным блюдом. А Ира допустила ошибки в приготовлении рыбы.

Девушки получили белые фартуки, поэтому в 11 выпуске "МастерШеф" шоу покинул Богдан.

"МастерШеф" 10 сезон 11 выпуск: смотрите видео онлайн

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Дівчата отримали білі фартухи, відтак в 11 випуску "Мастер Шеф" шоу покинув Богдан.

"Мастер Шеф" 10 сезон 11 выпуск: смотрите видео онлайн

Видео будет вскоре