В 12 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" одиннадцать поваров-любителей будут бороться за место на проекте в двух индивидуальных испытаниях: конкурс с темной комнатой и испытают себя в азартных играх. Кто из поваров-любителей сегодня покинет кулинарный проект, а кто войдет в заветную 10-ку шоу – узнаем уже сегодня!

В 12 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" кулинары-любители будут ставить ставки на конкурентов, бороться с темной комнатой и болеть за конкурентов. В конце 12 выпуска мы узнаем, кто попал в 10-ку самых талантливых кулинаров-любителей 10 сезона "Мастер Шеф".

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Испытание тьмой

12 выпуск 10 сезона "Мастер Шеф" начался без Марины Шмалько, судьи кулинарного шоу отметили, что она заболела.

Сегодня на поваров-любителей ждет классический и всегда актуальный конкурс "Мастер Шеф" – темная комната. Участники по очереди будут заходить в абсолютно темное помещение, в котором им нужно выбрать вслепую 5 ингредиентов. Повара обязаны использовать все 5 ингредиентов, ведь кладовая будет закрыта в течение всего испытания.

В темной комнате каждый участник 10 сезона "Мастер Шеф" проведет 3 минуты, после сигнала кулинар-любитель выходит и смотрит, что же он выбрал. Именно из этих продуктов кулинары-любители будут готовить блюдо, которое решит их дальнейшую судьбу на проекте. Если повар выбрал слишком много продуктов – судьи забирают лишнее, если мало – добавляют продукты наугад.

Первым пошел в темную комнату Дмитрий Балита, кулинар-любитель довольно спокойно выбирал продукты для испытания, но их было слишком много. Из семи ингредиентов – нут, пармезан, свинина, креветки, морковь, моцарелла, ананас, Эктор Хименес-Браво забрал ананас и креветки.

Второй пошла Мирра Борисова, которая чрезвычайно боится темноты. У девушки даже была небольшая истерика перед конкурсом, а в самой темной комнате Мирра Борисова смогла частично преодолеть свои страхи и набрать нужные ингредиенты. Юлии Венедиктовой так не повезло, она выбрала легкие, которые чрезвычайно трудно готовить.

Спокойнее всего в темной комнате вели себя Марина Кобчук и Александр Горчаков, что и сказалось на их продуктовой корзине.

Мария Кривенко выбрала вслепую жировую пленку, и сможет ли она ее правильно приготовить и подать судьям 10 сезона "Мастер Шеф" – вот это вопрос.

За полтора часа каждому кулинару-любителю нужно приготовить одно блюдо ресторанного уровня из тех продуктов, которые они самостоятельно выбрали в темной комнате вслепую.

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На последних минутах большие трудности с блюдами возникли у Марии Кривенко и Ирины Маленко. Что по поводу их блюд скажут судьи 10 сезона "Мастер Шеф" – узнаем прямо сейчас!

Пюре с добавлением артишока в блюде Александра Горчакова раскритиковал главный судья проекта 10 сезона "Мастер Шеф" – Эктор Хименес-Браво. Блюдо Ирины Маленко таки было провальным из-за неправильно приготовленного соуса, а Алины Матвийчук – из-за несочетаемых продуктов.

А вот блюда Ирины Раковчен, Марины Кобчук и Марии Кривенко приятно удивили судей 10 сезона "Мастер Шеф". Также они отметили замечательное блюдо Мирры Борисовой, кроме подачи паштета, который выглядел, как экскременты животного.

По результатам первого испытания 12 выпуска 10 сезона "Мастер Шеф" черный фартук одели Алина Матвейчук, Ирина Маленко и Александр Горчаков.

Ставки на конкурента, или как не проиграть все деньги на азарте

Во втором испытании 12 выпуска 10 сезона "Мастер Шеф" на поваров-любителей ждет новое испытание, которое еще не было в предыдущих сезонах кулинарного шоу. Доска с рейтингом поваров сыграет особую роль в судьбе каждого из любителей, а эти же рейтинги конкурентам будут расставлять они сами. Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" предложили участникам внимательно посмотреть друг на друга и распределить между собой одиннадцать значков пронумерованных от 1 до 11.

Расставить участников по их кулинарной силе было не так уж и просто, ведь каждый повар отстаивал свой кулинарный талант, который сказывался на его рейтинге на доске. Таким образом, повара-любители 10 сезона "Мастер Шеф" подвели промежуточный итог, чтобы определить рейтинг поваров, ведь финал уже близко.

За отведенные на размышления 5 минут, повара расставили коллег в таком рейтинге:

1 место – Яна Балог, 2 – Мирра Борисова, 3 – Ира Раковчен, 4 – Марина Шмалько, 5 – Алина Матвийчук, 6 – Дмитрий Балита, 7 – Ира Маленко, 8 – Мария Кривенко, 9 – Юля Венедиктова, 10 – Марина Кобчук, 11 – Александр Горчаков.

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Судьи записали эти результаты на доску и рассказали участникам о дальнейших их действиях и еще некоторых условиях испытания. Каждому повару нужно поставить ставки в трех этапах конкурса, на это будет отведен бюджет, который по окончании конкурса нужно умножить, чтобы получить победу. Оценивать и подтверждать успешность или поражение ставок будут судьи за блюдами, которые будут готовить повара-любители.

Всего можно поставить три ставки, на кого именно из коллег их делать – выбор индивидуален. Но следует помнить о коэффициентах, ведь участник с самым большим – самый слабый, а самый сильный повар в рейтинге не приумножит бюджет.

После трех туров, трое участников 10 сезона "Мастер Шеф" с наименьшей суммой денег наденут черные фартуки, а победитель может снять свой черный фартук, если он у него есть.

Курица в кисло-сладком соусе досталась Марине Шмалько, севиче из сибаса – у Юлии Венедиктовой, блинчики креп-сюзет – Ирине Раковчен, жульен – Марине Кобчук, полпетти в неаполитанском соусе – Алине Матвийчук, а Дмитрию Балите – лосось, Яне Балог – крок мадам.

Когда пришло время делать ставки, на первом этапе больше всего их собрали – Марина Шмалько, Марина Кобчук и Юля Венедиктова, на втором этапе больше всего ставили на Юлю Венедиктову, Марию Кривенко, а в третьем –Алина Матвейчук, Мария Кривенко.

Идеально приготовили свои блюда на первом этапе только Мария Кривенко, Марина Кобчук, на втором – Мария Кривенко, Яна Балог, Дмитрий Балита и Алина Матвийчук, а на третьем – Марина Кобчук, Юля Венедиктова.

Не оправдали надежды коллег блюда Юлии Венедиктовой и Марины Шмалько, на них обанкротилось много участников в этом испытании.

Чтобы сорвать ставки своих коллег и довести их до возможного банкротства Александр Горчаков и Марина Шмалько решили специально испортить свои блюда, чтобы подставить участников.

Во втором и третьем раундах правила испытания те же. Поэтому, по итогам второго испытания больше всего денег заработал на ставках Александр Горчаков – 520 гривен, он снимает черный фартук. Поражение потерпели: Мария Кривенко, Марина Шмалько и Яна Балог. Девушки надели черные фартуки и будут бороться за место в проекте.

Девичья битва черных фартуков

На битве черных фартуков в 12 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" кулинарам-любителям нужно приготовить только одно блюдо – филе сибаса с овощами стир-фрай, с акцентом на правильную нарезку овощей жульеном и идеальной филеровкой рыбы.

Все, что нужно для победы в испытании – это за 1 час, что более чем достаточно для идеального выполнения блюда, приготовить точную копию презентации, нарезки, вкуса и прожарки. Но в 10 сезоне "Мастер Шеф" всегда есть свое "но" от судей – готовить блюдо нужно не на привычных удобных поверхностях, а на воздушном шарике.

Эктор Хименес-Браво отметил, что если работать осторожно – все возможно. Кстати, если во время нарезки шарик лопнет, судьи дадут запасные, но их будет всего 10 штук на каждого.

В каждом шарике судьи 10 сезона "Мастер Шеф" спрятали много конфетти, поэтому если шарик лопнет, блюдо нельзя продолжать готовить пока кулинар не уберет их с нее.

Первый шарик лопнул у Яны Балог, дальше у Иры Маленко. Девушкам крайне трудно было собраться с мыслями и выбрать правильную стратегию нарезки на воздушном шарике.

По результатам битвы черных фартуков кулинарный проект в 12 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" не покидает никто.

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