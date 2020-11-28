В 13 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" 11 поваров-любителей будут бороться за место в 10-ке кулинарного проекта. Кому это удастся, а кто покинет шоу в шаге от мечты – узнаем уже сегодня!

В 13 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" кулинаров-любителей ожидает несколько сюрпризов от судей кулинарного проекта: Эктора Хименеса-Браво, Владимира Ярославского и Ольги Мартынюк.

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11 кулинаров-любителей зашли в павильон кулинарного проекта и замерли в ожидании правил первого испытания в 13 выпуска 10 сезона "Мастер Шеф". Половина пути у поваров уже позади, но впереди еще очень много времени для новых испытаний и конкурсов.

Сегодня повара-любители будут работать в 3 командах, но капитанов выбирать судьи не будут. Вот и первый сюрприз для поваров 10 сезона "Мастер Шеф" – финалисты 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" Евгений Грибеник, Александр Цвигун и Эдуард Канарян станут капитанами – каждый из них возглавит свою команду. Однако, набирать в команду финалисты будут любителей не за красивые глаза, а по уровню кулинарного мастерства.

За 15 минут каждому повару-любителю нужно приготовить свой собственный амюз буш, оставить блюдо на столе и покинуть павильон. Будущие капитаны будут судить любителей только по вкусу, а авторы блюд, которые больше всего понравятся капитанам – попадут к ним в команду. Всего таких этапов в отборе участников в команды будет два по 15 минут.

Если повара-любителя забирают со 2 этапа – он тоже поднимается на балкон, а оставшиеся любители будут бесплатным приложением к уже сформированным командам. Однако, у них будет возможность реабилитироваться и снять фартук, но для этого команде нужно одержать победу в испытании.

Главная задача у команд 10 сезона "Мастер Шеф" – приготовить по три блюда ресторанного образца: закуску, основное блюдо и десерт. Каждый капитан выбрал для команды моно-продукт, который и станет звездой блюд у су-шефа.

В первом раунде Ира Раковчен попала в команду синих, капитаном которой был Эдик. К ней присоединился также Александр Горчаков.

В красную команду Евгения попали Дмитрий Балита и Яна Балог, а к желтым, где капитаном был Александр Цвигун – Марина Шмалько.

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Во втором раунде задача испытания 10 сезона "Мастер Шеф" оставалась аналогичной. Марию Кривенко выбрал Евгений Грибеник, Мирру Борисову – Эдуард Канарян, а Юлю Венедиктову – Александр Цвигун.

Алина Матвийчук, Ирина Маленко и Марина Кобчук остались без карточек от финалистов "Мастер Шеф. Профессионалы" 2 сезона. Они сразу надели черные фартуки и наугад выбрали карты, которые и определили в какую команду они попадут.

Су-шефами в первом испытании 13 выпуска 10 сезона "Мастер Шеф" стали – Дмитрий Балита, Марина Шмалько и Алина Матвийчук.

Евгений Грибеник выбрал для блюда баклажан, Александр Цвигун – тыкву, Эдуард Канарян – арбуз. Профессионалы 10 сезона "Мастер Шеф" умело раздавали задание своим подопечным и готовили блюда, которые впоследствии будут оценивать судьи кулинарного шоу.

Эктор Хименес-Браво отметил основное блюдо команды желтых, судья 10 сезона "Мастер Шеф" отметил, что такого вкусного блюда не пробовал за 10 сезонов кулинарного проекта. Такая похвала от постоянного судьи стоит аплодисментов для команды желтых и их капитана Александра, согласитесь.

В целом, блюда всех команд были выполнены на высоком уровне, однако лучшими стали желтые, а вот команде красных повезло меньше. Ирина Маленко не смогла снять с себя черный фартук, так как красные заняли 3 место в испытании 10 сезона "Мастер Шеф".

Кулинарная эстафета

Во втором испытании 11 поваров-любителей 10 сезона "Мастер Шеф" ожидает постоянный конкурс "Кулинарная эстафета". Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" подготовили для поваров всего одно блюдо, которое нужно повторить только по этапам озвученным Эктором Хименес-Браво.

У Марины Шмалько остался приятный бонус из предыдущего испытания, поэтому в 2 испытании рыбу для участников будет выбирать именно она.

Александр Горчаков будет готовить из карпа, Яна Балог – щуки, Ирина Маленко – морского окуня, Мария Кривенко – амура, Ира Раковчен – судака, Юля Венедиктова – лосося, Мирра Борисова – голеца, Марина Кобчук – толстолобика, Марина Шмалько – дорадо, Дмитрий Балита – сибаса.

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Ирина Маленко перешла из 1 этапа в следующий первой, второй перешла Юля Венедиктова, однако забыла нож род своей поверхностью. Поскольку возвращаться назад по правилам испытания нельзя, Ирина Маленко одолжила ей своей запасной.

Баталии на испытании продолжались еще долго, так как это конкурс на скорость – отставать нельзя ни в коем случае.

Ирина Маленко не сбавляла темпа на конкурсе, и задалась целью первой закончить испытание, чтобы снять черный фартук. А вот вкусное ли блюдо – это уже решать судьям 10 сезона "Мастер Шеф".

Вторым завершила приготовления Юлия Венедиктова, далее Дмитрий Балита, Ира Раковчен, Мария Кривенко, Яна Балог, Марина Шмалько, Мирра Борисова, последними завершали свои приготовления Марина Кобчук и Александр Горчаков.

К сожалению, Александр Горчаков завершил приготовление последним, поэтому его блюдо судьи даже не пробовали. Остальные участники спустились с балкона для вердикта судей 10 сезона "Мастер Шеф".

"Худшая дорадо, которую я видел", – именно такие слова сказал Владимир Ярославский о блюде Марины Шмалько, которая и выбирала всем участникам рыбу для конкурса.

Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" пробовали блюда всех участников и готовы к вердикту. Во втором испытании 13 выпуска 10 сезона "Мастер Шеф" черные фартуки наодели Александр Горчаков, Марина Шмалько и Яна Балог, а Ирина Маленко снимает черный фартук за лучшее блюдо.

Клетка, как наказание за поражение

В битве черных фартуков 13 выпуска 10 сезона "Мастер Шеф" участвуют трое поваров-любителей – Яна Балог, Марина Шмалько и Александр Горчаков.

Задание на битве черных фартуков будет не из легких, ведь участникам нужно за 1,5 часа приготовить сразу две блюда, при этом они будут находиться в клетках подвешенных в воздухе.

Первым блюдом будут ньокки с соусами на выбор, второй – ризотто из риса, гречки или перловки, тоже на выбор. От выбранного блюда будет также зависеть порядковый номер сетки и поверхности.

В этом задании ни один из участников битвы черных фартуков не будет самостоятельно готовить свое блюдо от начала до конца. Напомним вам, что этот конкурс, пожалуй, один из самых тяжелых в 10 сезоне "Мастер Шеф".

Кулинары-любители в черных фартуках старались приготовить лучшее, но, к сожалению, не у всех это получилось.

По вердикту судей 10 сезона "Мастер Шеф" в 13 выпуске проект покинул Александр Горчаков.

Смотрите видео 13 выпуска 1– сезона "Мастер Шеф" онлайн:

видео будет позже