В 11 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" на учасників шоу чекали незвичні та досить складні випробування. Які завдання цього разу вигадали організатори та хто не зміг пройти у наступний випуск проєкту – дивіться у матеріалі.

В 11 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" на глядачів чекало захопливе змагання. А все тому, що кулінари змушені були приготувати мікрострави завдяки відповідного посуду та приладдя. І це завдання було не з легких, адже мікроніж мав довжину в кілька сантиметрів.

Знайомтесь Хто увійшов у 20-ку Мастер Шеф 10 сезону: біографія учасників

Окрім цього, учасники кулінарного проєкту втілили мрію кожного кухаря та відкрили власний ресторан. Але і тут на них чекав сюрприз від суддів: заклад вони мали самі побудували посеред знімального павільйону, а, крім інтер'єру, вражали експертів цікавою концепцією та вишуканим меню.

Оцінити результат прийшли запрошені гості, які працювали у тандемі із суддями 10 сезону "Мастер Шефа". Так, Ектор Хіменес-Браво закликав на допомогу ведучого Григорія Решетника, Ользі Мартиновській допомагала винести вердикт Катерина Пєскова, а Володимиру Ярославському – його су-шеф Григорій.

Конкурс власних ресторанів

Учасників розділили на дві команди. Кулінарам дали 8 тисяч гривень, а на покупки і облаштування ресторану виділили всього 5 годин.

Дивіться також Мастер Шеф 10 сезон 10 випуск: хто покинув шоу за крок до мрії

Капітан "червоних" Богдан Сиротенко придумав створити арт-дизайн, який нагадуватиме відпочинок на морі. За його задумом, кожен з учасників команди створить картину, яка прикрасить стіни закладу. У чоловіка є досвід в облаштуванні приміщень, адже він 7 років працює архітектором і дизайнером інтер'єру. Така перевага не повпливала на команду "синіх", яку очолив Дмитро Балита. Вони впевнено розробили етноконцепцію без прив'язки до якоїсь країни.

Та від ідеї кулінари "Мастер Шеф" перейшли до справи. В облаштуванні приміщення всі намагались докласти свою працю, окрім Юлії Венедиктової, яка ніяк не могла знайти для себе роботу на майданчику. Від цього у "червоних" був невеликий розбрат, а учасники команди неодноразово ходили до своїх конкурентів за матеріалами. Та і результат із зеленим покриттям на стіні не вразив нікого з підлеглих Богдана.

Водночас у "синіх" панувала гармонія, а всі конкурсанти спільно генерували ідеї та швидко облаштовували ресторан. І назву для закладу вони обрали дуже незвичну – "Ї". Саме ця літера вирізняє українську мову з-поміж інших слов'янських мов.

В нас так затишно, – сказала команда "синіх", закінчивши облаштовувати ресторан за 7 хвилин до завершення часу.

А в "червоних" останні хвилини завдання були напруженими і нервовими. Вкінці багато учасників були розчаровані результатом, адже ескіз Богдана дуже відрізнявся від інтер'єру закладу.

"Нас може врятувати тільки смачна їжа", – наголосили учасники "червоних".

На приготування страв судді виділили всього 2 години. Кулінари мають приготувати по дві закуски, основні страви і десерти. А оцінювали все експерти із запрошеними гостями.

Капітани розділили між учасниками завдання та швидко взялись до роботи. У "синіх" були проблеми з приготуванням тарталеток, адже кулінари повинні були зробити все під палючим сонцем. Погода шкодила і "червоним", які не могли приготувати шоколадну сферу через спеку.

Цікаво Мастер Шеф 10 сезон 9 випуску: хто з 8 учасників битви невдах залишився у шоу

Офіціанти "червоних" – Марія і Юлія – зустріли Ектора і Григорія. А от до "синіх" завітали одразу дві пари суддів: Володимир та Григорій і Оля та Катерина. Гостів "Мастер Шеф" ніхто не зустрів, що їм дуже не сподобалось, після чого до них вийшов капітан команди, який розповів про концепцію. Офіціантом був Олександр, який вразив експертів компліментом від ресторану – свіжовипеченим хлібом трьох видів. Після куштування всіх страв гості перейшли в інший ресторан.

За "синіх" проголосували Катерина, Ольга, Григорій Решетник, а за "червоних" – Григорій, Володимир. Вирішальний голос був в Ектора, який віддав його за "синіх", що зробило команду переможцями.

Не пропустіть Мастер Шеф 10 сезон 8 випуск: втрата сильного учасника на кулінарному шоу

Битва чорних фартухів

Чорні фартухи одягнула вся "червона" команда, окрім Яни Балог. Саме за цю учасницю шоу "Мастер Шеф" проголосували троє колег, які відзначили, що саме її дві страви вразили всіх гостей ресторану. Дівчина ще жодного разу не одягала чорний фартух, що викликало овації в павільйоні.

Для 5 кулінарів придумали незвичне випробування: екзамен мікрокухнею. Судді "Мастер Шеф" вирішили полегшити завдання і дати змогу Юлі, Марії, Богдану, Ірини та Ірі самим вигадати страву.

Ірина вирішила вперше приготувати десерт на мікрокухні. Вона обрала індійську кухню – ладу, який можна готувати на манці. Марія готувала креветку з рататуєм. Юля вирішила дивувати гребішками, кнелями і креветками, а Богдан – курячим філе з креветкою, локшиною з цукіні та соусом. Водночас Іра обрала серед продуктів рибу з каперсовим мусом, яку подала з гороховим пюре. Обмеження часу та мікродевайси стали непростим випробуванням для кожного.

Першими до суддів вийшли Юля, Марія і Ірина, які отримали схвальні відгуки. Наступними до експертів пішли Іра та Богдан, які з острахом розуміли, що один з них може покинути проєкт. Богдан пересолив пюре та не вразив Ектора основною стравою. А Іра допустила помилку у приготуванні.

Дівчата отримали білі фартухи, відтак в 11 випуску "Мастер Шеф" шоу покинув Богдан.

"Мастер Шеф" 10 сезон 11 випуск: дивіться відео онлайн

Відео буде згодом