В 7 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" мы узнаем воспользуются ли своим шансом участники, которых всегда выбирают в команды последними, ведь именно у них будут все карты в руках. Будет очень интересно – не пропустите!

В 7 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" 16 кулинаров-любителей ждут настоящие испытания на прочность, кулинарные знания и один из самых сложных кулинарных конкурсов – эстафета.

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Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский встретили аматоров 10 сезона "Мастер Шеф" с широкими улыбками и сразу же начали выбирать капитанов предстоящих двух команд.

Капитаном синей команды стала Марина Шмалько, а капитаном красных – Ира Раковчен. Капитаны 10 сезона "Мастер Шеф" начали набирать в свои команды участников и когда отобрали по четыре участника судьи остановили дальнейший набор.

В команду красных вошли: Алина Матвийчук, Мария Кривенко, Ира Маленко, Александр Горчаков, а в команду синих – Яна Балог, Иван Козырь, Дмитрий Балита и Богдан Сиротенко.

Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" отметили, что все кто остался – станут третьей командой и у них есть шанс проявить себя и доказать другим поварам-аматорам, что они ошибаются.

В команду желтых вошли те, с кем другие не захотели работать: Марина Кобчук, Юлия Венедиктова, Екатерина Демьянова, Роман Петрушенко, Алексей Жидких и Мирра Борисова.

Именно желтая команда, капитаном которой избрали Романа, будет диктовать правила первого испытания в 7 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф". Желтым нужно выбрать 7 продуктов в кладовой, из которых за час времени трем командам нужно приготовить два ресторанных блюда, одно из которых должно быть полностью вегетарианским.

После долгих раздумий команда желтых выбрала в кладовке следующие продукты: кукурузу, креветки, дорадо, цуккини, крем-сыр, имбирь и кокосовое молоко.

Именно из этих продуктов и будут готовить все команды 10 сезона "Мастер Шеф". Сработает ли план судей 10 сезона "Мастер Шеф" узнаем прямо сейчас!

Час отведенного времени на приготовление блюд пролетел быстро и судьи готовы пробовать готовые блюда кулинаров-аматоров 10 сезона "Мастер Шеф".

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Команда красных приготовила бланшированный цуккини с кукурузным пюре и чипсами из имбиря, второе блюдо – маринованная дорадо с пастой цуккини. Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" отметили вкус и подачу блюд – они были почти идеальны.

Синяя команда подала судьям 10 сезона "Мастер Шеф" цуккини во фритюре с соусом, второе блюдо – дорадо с карамелизированными креветками на кабачке на гриле.

Относительно команды желтых, то их блюда были больше похожи на работу начинающих – три вида цуккини и морской дуэт креветки и рыбы с соусами. К сожалению, рыба и морепродукты в блюде были слишком пересушенными, а овощи соленые.

Лучшими блюдами судьи 10 сезона "Мастер Шеф" определили команду красных, а худшими – команду желтых.

Роман Петрушенко, как капитан команды желтых должен назвать двух участников, которых считает виновными в провале испытания – это он сам и Алексей Жидких. Парни одели черные фартуки.

Эстафета – золотая классика "Мастер Шеф"

Во втором испытании 16-ке поваров-аматоров "Мастер Шеф" 10 сезона нужно разделиться на две команды. Ира Раковчен снова возглавила красную команду, а Иван Козырь – синюю.

Основной целью конкурса эстафета является определение слаженности команды и насколько участники могут без слов понять друг друга.

Однако на этот раз судьи 10 сезона "Мастер Шеф" доверили выбор блюд капитанам. Ира Раковчен подготовила для своей команды лазанью болоньезе, а Иван Козырь – торнедо россини.

Капитаны только начнут готовить блюдо и оставят для следующих участников эстафеты подсказки.

Капитаны разложили продукты на поверхности и сделали все возможное, чтобы их подчиненные правильно приготовили упомянутые блюда, но повара-аматоры могут сами запутать друг друга!

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Участники обеих команд один на один выходили на кухню 10 сезона "Мастер Шеф" и пытались понять предшественника и его подсказки. Мы уверены, что это не просто готовить только из того, что есть на поверхностях, но были в этом конкурсе и непоправимые ошибки аматоров.

Юля Венедиктова забыла посмотреть в духовку где пеклось мясо на торнедо россини, а Роман Петрушенко на этапе формирования блюда для судей украсил итальянскую лазанью украинской петрушкой.

Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" пристально следили за всеми этапами приготовления участников обеих команд, а после попробовали блюда и вынесли свои вердикты.

Медальон синих в блюде был совершенно сухим, но кроме него и фуа-гра на тарелке больше ничего не было. В команде красных лазанья хорошо пропеклась, но в ней не было специй.

По решению судей 10 сезона "Мастер Шеф" в конкурсе лучшей была команда красных – Иры Раковчен, синих ждет голосование.

Каждый участник синей команды должен проголосовать сразу за двух поваров, чтобы определить кто понесет ответственность за поражение в испытании.

За Юлю Венедиктову команда отдала 5 голосов, за Мирру Борисову – четыре. Девушки надели черные фартуки и будут бороться на битве лузеров за возможность остаться в проекте.

Кто покинул шоу в 10 сезоне "Мастер Шеф"

Романа Петрушенко, Мирру Борисову, Юлию Венедиктову и Алексея Жидких вывезли в лес, чтобы именно там они проходили битву черных фартуков.

Владимир Ярославский приветливо встретил поваров и объяснил правила испытания. За 2 часа участникам битвы черных нужно приготовить по одному блюду из тех ингредиентов, которые они собственноручно насобирают или словят в лесу.

А чтобы они не отравили судей 10 сезона "Мастер Шеф" своими блюдами из несъедобных даров леса, их консультантом будет финалист "Мастер Шеф. Профессионалы" 2 сезона – Эдуард Канарян.

Где только повара не искали продукты для своих блюд, Мирра Борисова даже поймала две небольшие рыбы в озере! Роман Петрушенко разжег костер, Алексей Жидких собрал много улиток, а Юлия Венедиктова – различных трав.

Эдуард Канарян помогал любителям как мог, но подсказывать как готовить кулинарам он не мог.

В результате повара приготовили для тройки судей 10 сезона "Мастер Шеф" свои лесные шедевры: Юля Венедиктова подала улиток фаршированных грибами, Роман Петрушенко – сыроежки фаршированные печенью улитки, Мирра Борисова – рыбу с яблоками, а Алексей Жидких – тартар из грибов и улиток.

К сожалению, что-то в блюде Алексея горчило и хрустело на зубах. Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" вынуждены попрощаться с Алексеем Жидких.

В 8 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" нас ждут блюда от поваров-любителей за 20 минут, мы увидим как они будут зарабатывать деньги от судей, а потом будут разгадывать кулинарные загадки. Это будет невероятно интересно – не пропустите!

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