В 15 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" 9 поваров-любителей ждут сверхсложные задания и проверка на дружбу, которую не все смогут пройти. А еще на кухню кулинарного проекта приедут супермамочки Украины, чтобы оценить работу кулинаров – будет горячо!

В 15 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" поваров-любителей ждут не простые задания от судей кулинарного шоу, им нужно будет составить меню для семьи из трех человек с ограниченным бюджетом, а оценивать блюда кулинаров будут победительницы проекта "Супермама".

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Судья 10 сезона "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская встретила поваров-любителей с самого утра возле супермаркета и объявила правила первого испытания. Участникам нужно разделиться на две команды, но капитанов будет выбирать судья 10 сезона "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская. Первым капитаном красной команды стала Ирина Маленко, она выбрала себе в помощь Алину Матвийчук, Марию Кривенко и Яну Балиту.

Вторым капитаном стала Мирра Борисова, в ее команду вошли Дмитрий Балита, Ира Раковчен, Юля Венедиктова и Марина Кобчук.

У обеих команд есть один час на закупку продуктов, из которых им нужно будет за полтора часа приготовить блюда полуфабрикаты на всю неделю для семьи из трех человек. Блюд нужно приготовить как можно больше, а оценивать работу поваров будут три победительницы проекта "Супермама".

Команда красных из закупленных продуктов приготовила равиоли с тыквой и курицей, Киш Лорен с лососем, паштет в формочках, фаршированные перцы и десерт Анна Павлова. В команде синих были такие блюда, как сырники, голубцы, равиоли, крем-суп из тыквы, гуляш, сорбет, брауни, компот и пшеничный хлеб, который нужно было допечь в духовке.

Время на приготовление блюд прошло быстро, поэтому на кухню 10 сезона "Мастер Шеф", оценивать работу поваров уже прийшли супермамы Украины – Аня Тарнавская, мама трех детишек, супер диджей Наталья, более известная как Мадонна и Елена Глузд – бизнес мама, владелица сети ателье.

Девушки начали ревизию с холодильника команды синих, что им больше всего не понравилось – это непонятно подписанные наклейки с блюдами. Супермамочкам трудно было разобраться, что с чем совместить.

В холодильнике красных им больше понравились расставленные блюда, и по составу они более рациональны для детей.

После дегустации всех выбранных блюд, девушки отдали два голоса за команду красных, а за синих проголосовала только Аня Тарнавская.

Судья 10 сезона "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил капитану синих – Мирре Борисовой самой предложить двух участников на черный фартук. Девушка долго не думала, назвала свое имя, как капитана и Юлю Венедиктову, ведь по поводу ее голубцов было больше всего вопросов от супермамочек.

Друг или враг, чем закончится кулинарный конкурс на знание блюд

Во втором испытании 9 поваров-любителей 10 сезона "Мастер Шеф" ждет совершенно новое испытание, которое закончится с совершенно неожиданным результатом. Но сначала судьи предложили командам разделиться на команды. Первым капитаном стала Ирина Маленко – в красную команду она выбрала Дмитрия Балиту, Алину Матвийчук, капитаном синих Ирина выбрала Марию Кривенко, в ее команду вошли Ира Раковчен и Мирра Борисова, а третьим капитаном желтых стала Марина Кобчук, в ее команду вошли Яна Балог и Юля Венедиктова.

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Команды ждут 9 блюд скрытых под баранчиками, в каждом из этих блюд есть ошибки – их и нужно отгадать командам. Чем больше ошибок отгадает команда и успеет первой о них доложить судьям 10 сезона "Мастер Шеф", тем больше очков смогут заработать.

За эти баллы команда сможет выбрать себе продуктовую корзину для дальнейшего приготовления. За один час из тех продуктов на которые они заработают баллы, командам нужно приготовить три блюда – холодную закуску, горячую закуску и основное блюдо. Их и будут оценивать судьи 10 сезона "Мастер Шеф".

Под баранчиками были такие блюда:

1 баранчик – том ям, в нем не хватало 3 ингредиентов и это не отгадала ни одна команда.

2 баранчик – яйца Бенедикт – красные первыми заметили, что вместо лосося должен был быть бекон, они и получили один балл.

3 баранчик – салат Нисуаз – в нем был лосось, а должен был быть тунец, засчитали бал синим.

4 баранчик – паста с морепродуктами – синие отгадали, что в блюде не должно быть пармезана.

5 баранчик – паста Карбонара – желтые первыми заметили, что там не должно быть сливок.

6 баранчик – Биф Веллингтон – желтые верно отметили, что в блюде свинина, а должна была быть говядина.

7 баранчик – шницель – желтые сказали, что он из свинины готовится, а был с курицей.

8 баранчик – Кокован – должна быть курица, а была перепелка, один балл получили синие.

9 баранчик – ризотто – желтые отгадали первыми, что в блюде не тот рис.

По результатам первого этапа приготовления у команды желтых 4 балла, у синих – 3 балла, а у красных – один. Теперь каждая команда должна выбрать себе продуктовую корзину, и купить ее за те баллы, которые заработала своими знаниями.

Желтые избрали сезонный набор по 4 балла, а вот синие решили подсунуть свинью своим коллегам – команде красных, и забрали единственный набор продуктов которые те могли купить за 1 заработанный балл. Синие купили продуктовые отходы и овощи.

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Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" позвали к себе в команду красных и дали им три черных фартука – сегодня им не из чего готовить и отправили их на балкон, наблюдать за конкурсом.

Но поможет ли команде синих такая стратегия? Судя по тому, что они приготовили за час отведенного времени и шквальной критики от судей 10 сезона "Мастер Шеф" – дела не такие хорошие, как бы им хотелось.

В основном блюде синих – мясное галантине с пюре сельдерея и броколини, последнее было переготовлено, а в общем в блюде была полная диспропорция всех ингредиентов. Команда желтых тоже не справилась со своей задачей и испортила все продукты, а они у них были хорошие. Маринованная рыба в малине и томатах была неаппетитная и неорганическая, рыба не вкусная, подгарнировка из груши – никакая, отметила Ольга Мартыновская.

Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская, Владимир Ярославский и Эктор Хименес-Браво поражены, как можно в конце сезона подавать такие блюда, куда делись все знания и навыки поваров-любителей?! Эктор Хименес-Браво отметил команду синих: "ваши вкусы были чуточку лучше, но это не победа – на балкон!"

"Желтые – с таким роскошным набором продуктов вы подали ужасные блюда!", – с гневным взглядом произнес главный судья 10 сезона "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.

Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" попросили капитана команды желтых выбрать кто оденет черный фартук – Марина Кобчук выбрала себя и будет биться за место в кулинарном проекте с другими участниками.

Битва черных фартуков

Сегодня в битве черных фартуков будут аж 6 из 9 участников кулинарного проекта 10 сезона "Мастер Шеф". Как только участники зашли на кухню проекта, они увидели коробки-загадки и необычные для проекта инструменты: плоскогубцы, скотч и проволоку.

Эктор Хименес-Браво рассказал поварам, что им нужно будет приготовить одно простое блюдо – лосось с тушеными овощами, грибным жу и чипсами, но на это у них будет только один час и без кухонных принадлежностей. Вместо сковородок, кастрюль, венчиков, ложек и прочих кухонных девайсов у черных фартуков будут только: фольга, пергамент для выпекания, рукав для запекания, пакеты слайдеры и именно из них они будут собственноручно изготавливать нужный им посуду.

Кто из черных фартуков сможет приготовить идеальную копию блюда судьи 10 сезона "Мастер Шеф", а кто поедет домой – узнаем прямо сейчас!

Если в блюдах Дмитрия Балити, Ирины Маленко, Мирры Борисовой, Юлии Венедиктовой почти не было ошибок, то у Алины Матвийчук была обгоревшая рыба, а у Марины Кобчук – провальный соус.

К сожалению, в 15 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" проект покидает Алина Матвийчук.

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