16 октября на "Новом канале" состоялась премьера модельного реалити-шоу "Супер топ-модель по-украински". В этом году телезрителей ждет интересный сезон, который пополнился участниками из предыдущих сезонов.

В первом выпуске на подиум вернулись самые яркие участницы всех предыдущих сезонов, которых выбрали сами зрители путем голосования, впрочем модные эксперты из 20 девушек выбрали лишь 14.

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Ведущей проекта осталась Алла Костромичева, а экспертами – Соня Плакидюк, и Сергей Никитюк. В этом году организаторы вместо четвертого эксперта решили каждую неделю на шоу приглашать нового гостя, связанного с миром моды или шоубиза. Именно он будет занимать четвертое кресло.

В 2020 году суперсезон модельного реалити-шоу взял на себя социальную миссию доказать, что "Красота спасет мир!". В каждом выпуске будут подниматься важные и острые социальные проблемы современности: гендерное равенство, физическое и психологическое здоровье, толерантность и терпимость, проблемы экологии и уничтожения природных ресурсов, сознательное потребление, борьба с насилием и т.д.

Кто из участниц будет привлекать внимание телезрителей к социально важным темам и поражать своими модельными способностями – смотрите в нашей подборке.

Участники "Супер топ-модель по-украински"

Татьяна Брик

Возраст: 22 года

Рост: 178 см

Девушка является участницей первого сезона "Супермодель по-украински". Известно, что Татьяна с 4 лет занимается танцами, обожает сцену и любит быть в центре внимания. Имеет опыт работы моделью в Малайзии. Достижения в модельной сфере: сотрудничество с Yohji Yamamoto, Harpers Bazaar, L'Officiel, Voge, Pepe Jeans.

Даша Майстренко

Возраст: 21 год

Рост: 178 см

Даша Майстренко является финалисткой третьего сезона "Супермодель по-украински". Достижения в модельной сфере: Обложка GRAZIA Mexico, рекламная кампания для PARLUX Italy, съемка для FIS for FENDY.

Маргарита Верховцева

Возраст: 20 лет

Рост: 176 см

Участница третьего сезона "Топ-модель по-украински". На проект пришла с целью победить и показать своим примером, что жизнь продолжается, несмотря ни на что. Известно, что у девушки есть невротические и психологические расстройства.

Екатерина Чечеленко

Возраст: 18 лет

Рост: 172 см

Участница третьего сезона "Топ-модель по-украински". Больше всего девушка гордится съемками для TSARSKY, лукбуком Андре Тана, кампейном VOVK.

Александра Литвин

Возраст: 21 год

Рост: 173 см

Участница 3 сезона "Супермодель по-украински". Пришла в новое шоу за реваншем. Девушка хочет доказать, что никакие оценки внешности не могут повлиять на цель. Больше всего девушка гордится, что является лицом модельного агентства Sharm и работает с Сергеем Никитюком. Она также является частью модельного рынка Украины и одной из инфлюэнсеров нашей страны.

Арина Любителева

Возраст: 22 года

Рост: 180 см

Участница второго сезона "Супермодель по-украински". Девушка пришла на проект, чтобы показать всем, как она изменилась за 5 лет. Также она хочет вдохновить людей открыть глаза на проблемы экологии. Любителева гордится всеми своими топовыми обложками и показами. Гордость – обложка Haarper's и съемка для Vogue для раздела "Самые перспективные лица сезона".

Амина Досымбаева

Возраст: 23 года

Рост: 179 см

Участница третьего сезона "Топ-модель по-украински". Девушка рассказывает, что восхищается всем, поэтому по словам Амины, у нее богатый внутренний мир.

Софи Беридзе

Возраст: 22 года

Рост: 175 см

Участница второго сезона "Топ-модель по-украински". Девушка пришла на проект, чтобы победить.

Анастасия Леухина

Возраст: 21 год

Рост: 173 см

Участница третьего сезона "Топ-модель по-украински". Девушка пришла на проект, чтобы показать девушкам, как нужно любить себя и свое тело.

Ирина Ротарь

Возраст: 22 года

Рост: 177 см

Участница третьего сезона "Супермодель по-украински". Больше всего девушка гордится преподаванием в модельной школе, а также тем, что самостоятельно оплатила себе обучение в Европе.

Саша Кугат

Возраст: 25 лет

Рост: 175 см

Участница третьего сезона "Супермодель по-украински". На проект девушка пришла засеять зерно просветления в головы телезрителей, чтобы привести их к жизни в гармонии с природой и отказаться от ее загрязнения.

Виктория Рогальчук

Возраст: 25 лет

Рост: 169 см

Финалистка первого сезона "Топ-модель по-украински". Девушка дважды ездила по контракту в Китай и даже снималась там для Vogue.

Ирина Мойсак

Возраст: 23 года

Рост: 177 см

Участница первого сезона "Топ-модель по-украински". Девушка больше всего гордится тем, что начала снимать фэшн-видео и клипы. В видеоработах она демонстрирует свое видение моделинга, современности и жизни в целом.

Анастасия Панова

Возраст: 25 лет

Рост: 175 см

Участница второго сезона "Топ-модель по-украински". Девушка пришла на проект за победой, а также заявить о своей социальной позиции. В модельной сфере Панова гордится пятью страницами в журнале JOY.